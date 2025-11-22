Manchester United vs Everton: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
La Premier League regresa tras la Fecha FIFA con un interesante duelo en Old Trafford. El Manchester United, que busca mantenerse en la pelea por los puestos europeos, recibe al Everton, un equipo que ha mostrado mejoría en sus últimas presentaciones.
A continuación les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido que se jugará el lunes.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Manchester United vs Everton?
- Ciudad: Mánchester, Inglaterra
- Fecha: lunes 24 de noviembre
- Horario: 16:00 (hora de EE.UU.), 14:00 horas (México), 21:00 horas (España)
- Estadio: Old Trafford
¿Cómo se podrá ver el Manchester United vs Everton en TV y streaming online?
País
Canal de TV
Streaming Online
Estados Unidos
NBC
NBC Sports, USA Network, fubo
México
TNT Sports
HBO Max
España
DAZN1
DAZN, Movistar+
Argentina
Sin TV
Disney+
Últimos cinco partidos del Manchester United
Rival
Resultado
Competición
Tottenham
2-2 E
Premier League
Nottingham Forest
2-2 E
Premier League
Brighton
4-2 V
Premier League
Liverpool
2-1 V
Premier League
Sunderland
2-0 V
Premier League
Últimos cinco partidos del Everton
Rival
Resultado
Competición
Fulham
2-0 V
Premier League
Tottenham
0-3 D
Premier League
Sunderland
1-1 E
Premier League
Manchester City
0-2 D
Premier League
Crystal Palace
2-1 V
Premier League
Últimas noticias del Manchester United
El equipo de Rúben Amorim llega a este compromiso con una pequeña racha de dos empates consecutivos en la Premier League (ante Nottingham y Tottenham), lo que les ha hecho perder algo de terreno en la lucha por el Top 4.
En este momento se ubican séptimos con 18 puntos, por lo que el regreso a casa debe ser el impulso para retomar la senda de la victoria y volver a escalar posiciones.
Últimas noticias del Everton
Los Toffees, dirigidos por David Moyes, respiraron hondo antes del parón con una sólida victoria 2-0 sobre el Fulham en Goodison Park. Ese triunfo les permitió llegar a 15 puntos y ubicarse en la decimotercera posición, alejándose un poco más de la zona de descenso.
Buscan dar la sorpresa en Old Trafford para confirmar su recuperación; sin embargo, en el pasado reciente registra dos duras caídas contra equipos grandes: 2-0 vs City y 0-3 vs Tottenham.
Posibles alineaciones
Manchester United
- Portero: Senne Lammens
- Defensas: Leny Yoro, Matthijs De Ligt, Luke Shaw
- Centrocampistas: Diogo Dalot, Casemiro, Bruno Fernandes, Noussair Mazraoui
- Delanteros: Matheus Cunha, Amad Diallo, Bryan Mbeumo
Everton
- Portero: Jordan Pickford
- Defensas: James Garner, James Tarkowski, Michael Keane, Vitaliy Mykolenko
- Centrocampistas: Idrissa Gueye, Tim Iroegbunam
- Medios Ofensivos: Iliman Ndiaye, Kiernan Dewsbury-Hall, Jack Grealish
- Delantero: Thierno Barry.
Pronóstico SI
A pesar de los empates recientes, el Manchester United es favorito jugando en casa. La calidad de su plantilla es superior y la necesidad de no perder el tren de Europa debería motivarlos. Everton competirá, pero Old Trafford suele ser una fortaleza difícil de derribar.
Manchester United 2-1 Everton
