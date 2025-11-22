Manchester United vs Everton: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

La Premier League regresa tras la Fecha FIFA con un interesante duelo en Old Trafford. El Manchester United, que busca mantenerse en la pelea por los puestos europeos, recibe al Everton, un equipo que ha mostrado mejoría en sus últimas presentaciones.

A continuación les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido que se jugará el lunes.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Manchester United vs Everton?

Ciudad : Mánchester, Inglaterra

: Mánchester, Inglaterra Fecha : lunes 24 de noviembre

: lunes 24 de noviembre Horario : 16:00 (hora de EE.UU.), 14:00 horas (México), 21:00 horas (España)

: 16:00 (hora de EE.UU.), 14:00 horas (México), 21:00 horas (España) Estadio: Old Trafford

Tottenham Hotspur v Manchester United - Premier League | Visionhaus/GettyImages

¿Cómo se podrá ver el Manchester United vs Everton en TV y streaming online?

País Canal de TV Streaming Online Estados Unidos NBC NBC Sports, USA Network, fubo México TNT Sports HBO Max España DAZN1 DAZN, Movistar+ Argentina Sin TV Disney+

Últimos cinco partidos del Manchester United

Rival Resultado Competición Tottenham 2-2 E Premier League Nottingham Forest 2-2 E Premier League Brighton 4-2 V Premier League Liverpool 2-1 V Premier League Sunderland 2-0 V Premier League

Últimos cinco partidos del Everton

Rival Resultado Competición Fulham 2-0 V Premier League Tottenham 0-3 D Premier League Sunderland 1-1 E Premier League Manchester City 0-2 D Premier League Crystal Palace 2-1 V Premier League

Fulham FC v Everton FC - Premier League | Julian Finney/GettyImages

Últimas noticias del Manchester United

El equipo de Rúben Amorim llega a este compromiso con una pequeña racha de dos empates consecutivos en la Premier League (ante Nottingham y Tottenham), lo que les ha hecho perder algo de terreno en la lucha por el Top 4.

En este momento se ubican séptimos con 18 puntos, por lo que el regreso a casa debe ser el impulso para retomar la senda de la victoria y volver a escalar posiciones.

Últimas noticias del Everton

Los Toffees, dirigidos por David Moyes, respiraron hondo antes del parón con una sólida victoria 2-0 sobre el Fulham en Goodison Park. Ese triunfo les permitió llegar a 15 puntos y ubicarse en la decimotercera posición, alejándose un poco más de la zona de descenso.

Buscan dar la sorpresa en Old Trafford para confirmar su recuperación; sin embargo, en el pasado reciente registra dos duras caídas contra equipos grandes: 2-0 vs City y 0-3 vs Tottenham.

Everton FC v Manchester United FC - Premier League | Lewis Storey/GettyImages

Posibles alineaciones

Manchester United

Portero : Senne Lammens

: Senne Lammens Defensas : Leny Yoro, Matthijs De Ligt, Luke Shaw

: Leny Yoro, Matthijs De Ligt, Luke Shaw Centrocampistas : Diogo Dalot, Casemiro, Bruno Fernandes, Noussair Mazraoui

: Diogo Dalot, Casemiro, Bruno Fernandes, Noussair Mazraoui Delanteros: Matheus Cunha, Amad Diallo, Bryan Mbeumo

Everton

Portero : Jordan Pickford

: Jordan Pickford Defensas : James Garner, James Tarkowski, Michael Keane, Vitaliy Mykolenko

: James Garner, James Tarkowski, Michael Keane, Vitaliy Mykolenko Centrocampistas : Idrissa Gueye, Tim Iroegbunam

: Idrissa Gueye, Tim Iroegbunam Medios Ofensivos : Iliman Ndiaye, Kiernan Dewsbury-Hall, Jack Grealish

: Iliman Ndiaye, Kiernan Dewsbury-Hall, Jack Grealish Delantero: Thierno Barry.

Pronóstico SI

A pesar de los empates recientes, el Manchester United es favorito jugando en casa. La calidad de su plantilla es superior y la necesidad de no perder el tren de Europa debería motivarlos. Everton competirá, pero Old Trafford suele ser una fortaleza difícil de derribar.

Manchester United 2-1 Everton