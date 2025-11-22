Sports Illustrated Fútbol

Manchester United vs Everton: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

Los 'Red Devils' buscan romper su racha de empates en Old Trafford ante unos 'Toffees' que llegan motivados
Carlos García|
Everton FC v Manchester United FC - Premier League
Everton FC v Manchester United FC - Premier League | Chris Brunskill/Fantasista/GettyImages

La Premier League regresa tras la Fecha FIFA con un interesante duelo en Old Trafford. El Manchester United, que busca mantenerse en la pelea por los puestos europeos, recibe al Everton, un equipo que ha mostrado mejoría en sus últimas presentaciones.

A continuación les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido que se jugará el lunes.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Manchester United vs Everton?

  • Ciudad: Mánchester, Inglaterra
  • Fecha: lunes 24 de noviembre
  • Horario: 16:00 (hora de EE.UU.), 14:00 horas (México), 21:00 horas (España)
  • Estadio: Old Trafford
Bryan Mbeumo
Tottenham Hotspur v Manchester United - Premier League | Visionhaus/GettyImages

¿Cómo se podrá ver el Manchester United vs Everton en TV y streaming online?

País

Canal de TV

Streaming Online

Estados Unidos

NBC

NBC Sports, USA Network, fubo

México

TNT Sports

HBO Max

España

DAZN1

DAZN, Movistar+

Argentina

Sin TV

Disney+

Últimos cinco partidos del Manchester United

Rival

Resultado

Competición

Tottenham

2-2 E

Premier League

Nottingham Forest

2-2 E

Premier League

Brighton

4-2 V

Premier League

Liverpool

2-1 V

Premier League

Sunderland

2-0 V

Premier League

Últimos cinco partidos del Everton

Rival

Resultado

Competición

Fulham

2-0 V

Premier League

Tottenham

0-3 D

Premier League

Sunderland

1-1 E

Premier League

Manchester City

0-2 D

Premier League

Crystal Palace

2-1 V

Premier League

Vitaliy Mykolenko, James Garner, Abdoulaye Doucoure
Fulham FC v Everton FC - Premier League | Julian Finney/GettyImages

Últimas noticias del Manchester United

El equipo de Rúben Amorim llega a este compromiso con una pequeña racha de dos empates consecutivos en la Premier League (ante Nottingham y Tottenham), lo que les ha hecho perder algo de terreno en la lucha por el Top 4.

En este momento se ubican séptimos con 18 puntos, por lo que el regreso a casa debe ser el impulso para retomar la senda de la victoria y volver a escalar posiciones.

Últimas noticias del Everton

Los Toffees, dirigidos por David Moyes, respiraron hondo antes del parón con una sólida victoria 2-0 sobre el Fulham en Goodison Park. Ese triunfo les permitió llegar a 15 puntos y ubicarse en la decimotercera posición, alejándose un poco más de la zona de descenso.

Buscan dar la sorpresa en Old Trafford para confirmar su recuperación; sin embargo, en el pasado reciente registra dos duras caídas contra equipos grandes: 2-0 vs City y 0-3 vs Tottenham.

Beto
Everton FC v Manchester United FC - Premier League | Lewis Storey/GettyImages

Posibles alineaciones

Manchester United

  • Portero: Senne Lammens
  • Defensas: Leny Yoro, Matthijs De Ligt, Luke Shaw
  • Centrocampistas: Diogo Dalot, Casemiro, Bruno Fernandes, Noussair Mazraoui
  • Delanteros: Matheus Cunha, Amad Diallo, Bryan Mbeumo

Everton

  • Portero: Jordan Pickford
  • Defensas: James Garner, James Tarkowski, Michael Keane, Vitaliy Mykolenko
  • Centrocampistas: Idrissa Gueye, Tim Iroegbunam
  • Medios Ofensivos: Iliman Ndiaye, Kiernan Dewsbury-Hall, Jack Grealish
  • Delantero: Thierno Barry.

Pronóstico SI

A pesar de los empates recientes, el Manchester United es favorito jugando en casa. La calidad de su plantilla es superior y la necesidad de no perder el tren de Europa debería motivarlos. Everton competirá, pero Old Trafford suele ser una fortaleza difícil de derribar.

Manchester United 2-1 Everton

Published | Modified
Carlos García
CARLOS GARCÍA

Americanista, amante del futbol y apasionado por los deportes. Transmitir la emoción que producen es mi pasión y darle voz a los protagonistas es ser parte de la historia.

Home/Futbol