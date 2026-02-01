Manchester United vs Fulham: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
El Manchester United renació de la mano de Michael Carrick y regresó a puestos de UEFA Champions League por primera vez en mucho tiempo, venciendo en condición de local al City y al Arsenal en condición de visitante.
A continuación, la previa con toda la información necesaria para disfrutar de este encuentro de la Premier League.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Manchester United vs Fulham?
Ciudad: Manchester, Inglaterra
Fecha: domingo 1 de febrero
Horario: 09:00 (Estados Unidos), 08:00 (México), 15:00 (España)
Estadio: Old Trafford
¿Cómo se podrá ver el Manchester United vs Fulham en TV y streaming online?
País
Canal de TV
Streaming online
Estados Unidos
Telemundo
USA Network
México
A confirmar
A confirmar
España
Movistar+
DAZN
Últimos cinco partidos
Manchester United
Fulham
Arsenal 2-3 Manchester United
Fulham 2-1 Brighton
Manchester United 2-0 Manchester City
Leeds 1-0 Fulham
Manchester United 1-2 Brighton
Fulham 3-1 Middlesbrough
Burnley 2-2 Manchester United
Fulham 2-1 Chelsea
Leeds 1-1 Manchester United
Fulham 2-2 Liverpool
Últimas noticias del Manchester United
Con la llegada de Michael Carrick, el Manchester United tuvo un renacimiento veloz y sorprendente, venciendo al primero y segundo de la tabla de la Premier League respectivamente en las últimas dos jornadas. Old Trafford se ilusiona con un nuevo comienzo, y su famoso hincha con un inminente corte de pelo.
Para este encuentro, el entrenador no podrá contar con Patrick Dorgu, Joshua Zirkzee y Matthijs de Ligt.
Últimas noticias del Fulham
Los de Marco Silva están teniendo una campaña muy buena, ubicándose en el séptimo puesto de la tabla de posiciones con un registro de diez victorias, cuatro empates y nueve derrotas. Ahora, buscarán dar un golpe de autoridad en Old Trafford para acercarse a los puestos de copas europeas.
Para este compromiso, los Blues no tendrían a su disposición a Sasa Lukic y Rodrigo Muñíz, mientras que Kenny Tete está en duda.
Posibles alineaciones
Manchester United
Portero: Senne Lammens
Defensas: Luke Shaw, Lisandro Martínez, Harry Maguire, Diogo Dalot
Centrocampistas: Kobbie Mainoo, Casemiro
Volantes ofensivos: Patrick Dorgu, Bruno Fernandes, Amad Diallo
Delantero: Bryan Mbeumo.
Fulham
Portero: Bernd Leno
Defensas: Antonee Robinson, Jorge Cuenca, Joachim Andersen, Timothy Castagne
Centrocampistas: Sander Berge, Alex Iwobi
Volantes ofensivos: Kevin, Emile Smith-Rowe, Harry Wilson
Delantero: Raúl Jiménez.
Pronóstico SI
El United se hará fuerte de local aprovechando el envión de los buenos resultados e hilvanará su tercera victoria consecutiva.
Manchester United 2-1 Fulham
