Sports Illustrated

Manchester United vs Fulham: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

Los de Michael Carrick vienen de dar el gran golpe en la Premier League venciendo al Arsenal a domicilio
Bruno Pernigotti|
Arsenal v Manchester United - Premier League
Arsenal v Manchester United - Premier League | Marc Atkins/GettyImages

El Manchester United renació de la mano de Michael Carrick y regresó a puestos de UEFA Champions League por primera vez en mucho tiempo, venciendo en condición de local al City y al Arsenal en condición de visitante.

A continuación, la previa con toda la información necesaria para disfrutar de este encuentro de la Premier League.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Manchester United vs Fulham?

Ciudad: Manchester, Inglaterra

Fecha: domingo 1 de febrero

Horario: 09:00 (Estados Unidos), 08:00 (México), 15:00 (España)

Estadio: Old Trafford

Manchester United v West Ham United - Premier League
Manchester United v West Ham United - Premier League | James Baylis - AMA/GettyImages

¿Cómo se podrá ver el Manchester United vs Fulham en TV y streaming online?

País

Canal de TV

Streaming online

Estados Unidos

Telemundo

USA Network

México

A confirmar

A confirmar

España

Movistar+

DAZN

Últimos cinco partidos

Manchester United

Fulham

Arsenal 2-3 Manchester United
25/1/25

Fulham 2-1 Brighton
24/1/26

Manchester United 2-0 Manchester City
17/1/26

Leeds 1-0 Fulham
17/1/26

Manchester United 1-2 Brighton
11/1/26

Fulham 3-1 Middlesbrough
10/1/26

Burnley 2-2 Manchester United
7/1/26

Fulham 2-1 Chelsea
7/1/26

Leeds 1-1 Manchester United
4/1/26

Fulham 2-2 Liverpool
4/1/26

Últimas noticias del Manchester United

Matheus Cunha, Diogo Dalot
Arsenal v Manchester United - Premier League | Marc Atkins/GettyImages

Con la llegada de Michael Carrick, el Manchester United tuvo un renacimiento veloz y sorprendente, venciendo al primero y segundo de la tabla de la Premier League respectivamente en las últimas dos jornadas. Old Trafford se ilusiona con un nuevo comienzo, y su famoso hincha con un inminente corte de pelo.

Para este encuentro, el entrenador no podrá contar con Patrick Dorgu, Joshua Zirkzee y Matthijs de Ligt.

Últimas noticias del Fulham

Chelsea v Brentford - Premier League - Stamford Bridge
Chelsea v Brentford - Premier League - Stamford Bridge | Bradley Collyer - PA Images/GettyImages

Los de Marco Silva están teniendo una campaña muy buena, ubicándose en el séptimo puesto de la tabla de posiciones con un registro de diez victorias, cuatro empates y nueve derrotas. Ahora, buscarán dar un golpe de autoridad en Old Trafford para acercarse a los puestos de copas europeas.

Para este compromiso, los Blues no tendrían a su disposición a Sasa Lukic y Rodrigo Muñíz, mientras que Kenny Tete está en duda.

Posibles alineaciones

Manchester United

Portero: Senne Lammens

Defensas: Luke Shaw, Lisandro Martínez, Harry Maguire, Diogo Dalot

Centrocampistas: Kobbie Mainoo, Casemiro

Volantes ofensivos: Patrick Dorgu, Bruno Fernandes, Amad Diallo

Delantero: Bryan Mbeumo.

Fulham

Portero: Bernd Leno

Defensas: Antonee Robinson, Jorge Cuenca, Joachim Andersen, Timothy Castagne

Centrocampistas: Sander Berge, Alex Iwobi

Volantes ofensivos: Kevin, Emile Smith-Rowe, Harry Wilson

Delantero: Raúl Jiménez.

Pronóstico SI

El United se hará fuerte de local aprovechando el envión de los buenos resultados e hilvanará su tercera victoria consecutiva.

Manchester United 2-1 Fulham

MÁS NOTICIAS SOBRE LA PREMIER LEAGUE

Published | Modified
Bruno Pernigotti
BRUNO PERNIGOTTI

Periodista Deportivo graduado en 2018 | Fotógrafo aficionado, vlogger y generador de contenido | Argentino y de San Lorenzo

Home/Futbol