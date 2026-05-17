Manchester United vs Nottingham Forest: previa, predicciones y alineaciones

Manchester United disputará su último partido como local de la temporada 2025/26 cuando reciba a Nottingham Forest en Old Trafford. Aunque ninguno de los dos equipos llega con grandes objetivos, el encuentro mantiene su interés. Los ‘Red Devils’ buscan cerrar el curso ante su afición con una buena imagen, mientras que la visita celebra haber asegurado la permanencia en la Premier League.

El conjunto dirigido interinamente por Michael Carrick atraviesa un tramo final mucho más estable que el vivido meses atrás. La clasificación a la próxima Champions League no solo redujo la presión sino que también fortaleció la opción de que Carrick continúe al mando. La sensación es que el equipo creció desde la salida de Ruben Amorim y todo hace indicar que Carrick seguirá en el cargo.

Del otro lado aparece un Nottingham Forest que llega con el objetivo cumplido después de confirmar su continuidad en la máxima categoría. Todavía persiste cierta decepción por la eliminación en Europa League a manos del Aston Villa Con, pero el Forest buscará cerrar la temporada dando un golpe ante uno de los estadios más exigentes del país.

A continuación, toda la información para vivir este gran partido.

Pronóstico SI Fútbol

El contexto del partido invita a pensar en un encuentro sin tensiones, abierto. Manchester United ya aseguró su lugar en la próxima Champions y llega con la tranquilidad de haber corregido el rumbo en el tramo final de la temporada. Juega el último partido del año en Old Trafford y buscará despedirse con una victoria ante su gente.

Nottingham Forest consiguió la permanencia y llega liberado de presión, pero las bajas acumuladas y el desgaste de las últimas semanas pueden pasar factura ante un rival con más variantes ofensivas. De todas formas, ha mostrado capacidad para encontrar goles incluso en encuentros complicados y probablemente aproveche cualquier desconexión defensiva del United. Aun así, el momento anímico parece favorecer a los de Carrick, que deberían generar suficientes ocasiones para inclinar el resultado.

Pronóstico: Manchester United 3 - 1 Nottingham Forest

¿A qué hora se juega el Manchester United vs Nottingham Forest?

Ciudad : Manchester, Inglaterra

: Manchester, Inglaterra Estadio : Old Trafford

: Old Trafford Fecha : domingo 17 de mayo

: domingo 17 de mayo Hora : 07:30 EE.UU (Este), 05:30 MEX, 13:30 ESP

: 07:30 EE.UU (Este), 05:30 MEX, 13:30 ESP Árbitro: Michael Salisbury

Historial de enfrentamientos directos entre el Manchester United vs Nottingham Forest (últimos cinco partidos)

Manchester United : 1

: 1 Empate : 1

: 1 Nottingham Forest: 3

Último partido entre ambos: 01/11/25 - Nottingham Forest 2-2 Manchester United - Premier League Jornada 10

Nottingham Forest v Manchester United - Premier League | Molly Darlington/GettyImages

Últimos 5 partidos

Manchester United Nottingham Forest Sunderland 0-0 Manchester United 09/05/2026 Nottingham Forest 1-1 Newcastle 10/05/2026 Manchester United 3-2 Liverpool 3/5/26 Aston Villa 4-0 Nottingham Forest 07/05/2026 Manchester United 2-1 Brentford 27/04/2026 Chelsea 1-3 Nottingham Forest 04/05/2026 Chelsea 0-1 Manchester United 18/04/2026 Nottingham Forest 1-0 Aston Villa 30/04/2026 Manchester United 1-2 Leeds 13/4/2026 Sunderland 0-5 Nottingham Forest 24/04/2026

¿Cómo ver el Manchester United vs Nottingham Forest por Televisión y Streaming online?

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Últimas noticias del Manchester United

Casemiro, que era duda después de perderse el empate ante Sunderland por molestias físicas, volvió a entrenarse con normalidad y apunta a ser titular en lo que podría ser su despedida de Old Trafford. También se recuperó Manuel Ugarte tras superar problemas de espalda, aunque todo indica que comenzará en el banquillo.

En ataque todavía hay incógnitas. Benjamin Šeško arrastra molestias en la tibia y su presencia no está garantizada, por lo que Bryan Mbeumo podría ocupar el puesto desde el inicio. Además, Joshua Zirkzee no dejó buenas sensaciones en la última jornada y podría perder terreno. En defensa, Matthijs de Ligt sigue fuera por una lesión de espalda que lleva semanas condicionándolo, mientras que Diogo Dalot tiene opciones de regresar al lateral derecho.

Manchester United v Liverpool - Premier League | NurPhoto/GettyImages

Posible alineación de Manchester United (4-2-3-1): Lammens; Dalot, Maguire, Martínez, Shaw; Casemiro, Mainoo; Amad, Fernandes, Cunha; Mbeumo.

Últimas noticias del Nottingham Forest

Nottingham Forest afronta el cierre de temporada con una lista extensa de bajas, aunque empieza a recuperar piezas importantes. La noticia más alentadora pasa por Morgan Gibbs-White: el capitán volvió a entrenarse tras la lesión en la cabeza sufrida frente a Chelsea y podría reaparecer después de perderse compromisos clave, incluida la semifinal europea ante Aston Villa.

Dan Ndoye también tiene opciones de volver a la convocatoria, mientras que Ibrahim Sangaré podría reaparecer desde el inicio si responde bien físicamente. Callum Hudson-Odoi ya quedó descartado hasta el final de la temporada y tanto Murillo como Ola Aina continúan lesionados. Especialmente sensible es la ausencia de Murillo, una pieza muy utilizada en la defensa durante buena parte del curso.

Aston Villa FC v Nottingham Forest FC - UEFA Europa League 2025/26 Semi-Final Second Leg | Robbie Jay Barratt - AMA/GettyImages

Posible alineación de Nottingham Forest (3-4-2-1): Ortega; Cunha, Milenković, Morata; Williams, Anderson, Domínguez, Netz; Gibbs-White, McAtee; Wood.