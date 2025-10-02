Manchester United vs Sunderland: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
El Manchester United atraviesa por una de sus peores crisis futbolísticas de los últimos años. Para la temporada 2025/26, la directiva invirtió 200 millones de euros (cerca de 240 millones de dólares) en fichajes que potenciaran la plantilla comandada por Ruben Amorim.
Sin embargo, ya se han jugado las primeras seis jornadas de la Premier League y el equipo sigue sin levantar. Actualmente ocupan el puesto número doce de la general, con apenas siete puntos cosechados.
El Sunderland, por otro lado, ha tenido un buen arranque de campaña, tomando en consideración que son la decimonovena nómina más baja de la Premier League, con un valor total de 290 millones de euros, solo por arriba del Burnley FC, cuyo valor es de 26.15 millones de euros, según Transfermrkt. Son quintos de la tabla, con once puntos de dieciocho posibles.
La última vez que estos dos equipos se enfrentaron:
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Manchester United vs Sunderland?
- Ciudad: Stretford, Inglaterra
- Estadio: Old Trafford
- Fecha: sábado 4 de octubre
- Horario: 10:00hs (Este de Estados Unidos), 08:00hs (México) y 16:00hs (España)
¿Dónde se podrá ver el Manchester United vs Sunderland TV y Streaming online?
País
Canal TV
Streaming Online
Estados Unidos
Telemundo, NBC Sports, Universo y USA Network
Fubo y Peacock
México
TNT Sports
Max y Somos Fox (antes Caliente)
España
DAZN
DAZN
Últimos 5 partidos del Manchester United
Rival
Resultado
Competición
Brentford
3-1 D
Premier League
Chelsea
2-1 V
Premier League
Manchester City
3-0 D
Premier League
Burnley
3-2 V
Premier League
Grimsby Town
2-2 (12-11, penales) D
EFL Cup
Últimos 5 partidos del Sunderland
Rival
Resultado
Competición
Nottingham Forest
0-1 V
Premier League
Aston Villa
1-1
Premier League
Crystal Palace
0-0
Premier League
Brentford
2-1 V
Premier League
Huddersfield Town
1-1 (5-6, penales) D
EFL Cup
Últimas noticias del Manchester United
El Manchester United ha dejado de ser ese equipo temido por los grandes clubes del fútbol mundial. Ya no disputa las principales competencias, y hasta su ex futbolistas parecen burlarse de ellos. Tal es el caso de Rasmus Hojlund, quien en su reciente participación el Napoli señaló el logo de la Champions, en un gesto que algunos atribuyen como burla en contra de los Red Devils.
Para este partido, el United no podrá contar con dos jugadores. Lisandro Martínez es baja de larga duración por una lesión en el ligamento cruzado, mientras que Diogo Dalot sufre molestias musculares.
Últimas noticias del Sunderland
El Sunderland es actualmente el equipo sensación de la Premier League, y sus números los respaldan. Fueron el único club que pudo mantener su portería en cero en los seis primers partidos de la Premier League, empatando la marca lograda por el Liverpool en septiembre del 2024.
Régis Le Bris también tendrá dos bajas para este partido, ambas por lesión: Romaine Mundle y Leo Hjelde.
Posibles alineaciones del Manchester United vs Sunderland
Manchester United
Portero: Altay Bayindir
Defensas: Luke Shaw, Harry Maguire, Matthijs de Ligt
Mediocampistas: Patrick Dorgu, Bruno Fernandes, Manuel Ugarte, Noussair Mazraoui
Delanteros: Amad Diallo, Bryan Mbeumo y Benjamin Šeško
Sunderland
Portero: Roefs
Defensas: Hume, Mukiele, Alderete y Masuaku
Mediocampistas: Khaka, Sadiki, Talbi, Rigg y Le Fée
Delantero: Isidor
Pronóstico SI
El partido del próximo sábado seguramente será un duelo en el que se vivirá mucha tensión. El Manchester United necesita comenzar a sumar de a tres puntos, de lo contrario, el trabajo de su director técnico corre peligro. Sunderland, por otro lado, intentará mantener su marco en cero, tal como lo ha hecho en este arranque de torneo. Todo parece indicar que el partido culminará en empate.
Manchester United 0-0 Sunderland
