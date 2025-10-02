Manchester United vs Sunderland: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

El Manchester United atraviesa por una de sus peores crisis futbolísticas de los últimos años. Para la temporada 2025/26, la directiva invirtió 200 millones de euros (cerca de 240 millones de dólares) en fichajes que potenciaran la plantilla comandada por Ruben Amorim.

Sin embargo, ya se han jugado las primeras seis jornadas de la Premier League y el equipo sigue sin levantar. Actualmente ocupan el puesto número doce de la general, con apenas siete puntos cosechados.

El Sunderland, por otro lado, ha tenido un buen arranque de campaña, tomando en consideración que son la decimonovena nómina más baja de la Premier League, con un valor total de 290 millones de euros, solo por arriba del Burnley FC, cuyo valor es de 26.15 millones de euros, según Transfermrkt. Son quintos de la tabla, con once puntos de dieciocho posibles.

La última vez que estos dos equipos se enfrentaron:

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Manchester United vs Sunderland?

Ciudad: Stretford, Inglaterra

Estadio: Old Trafford

Fecha: sábado 4 de octubre

Horario: 10:00hs (Este de Estados Unidos), 08:00hs (México) y 16:00hs (España)

¿Dónde se podrá ver el Manchester United vs Sunderland TV y Streaming online?

País Canal TV Streaming Online Estados Unidos Telemundo, NBC Sports, Universo y USA Network Fubo y Peacock México TNT Sports Max y Somos Fox (antes Caliente) España DAZN DAZN

Últimos 5 partidos del Manchester United

Rival Resultado Competición Brentford 3-1 D Premier League Chelsea 2-1 V Premier League Manchester City 3-0 D Premier League Burnley 3-2 V Premier League Grimsby Town 2-2 (12-11, penales) D EFL Cup

Últimos 5 partidos del Sunderland

Rival Resultado Competición Nottingham Forest 0-1 V Premier League Aston Villa 1-1 Premier League Crystal Palace 0-0 Premier League Brentford 2-1 V Premier League Huddersfield Town 1-1 (5-6, penales) D EFL Cup

Últimas noticias del Manchester United

👀 El mensaje de Rasmus Hojlund tras su doblete... señalándose el logo de la Champions League.



¿Al Manchester United? pic.twitter.com/5HAsOcr6bg — Soy Calcio (@SoyCalcio_) October 1, 2025

El Manchester United ha dejado de ser ese equipo temido por los grandes clubes del fútbol mundial. Ya no disputa las principales competencias, y hasta su ex futbolistas parecen burlarse de ellos. Tal es el caso de Rasmus Hojlund, quien en su reciente participación el Napoli señaló el logo de la Champions, en un gesto que algunos atribuyen como burla en contra de los Red Devils.

Para este partido, el United no podrá contar con dos jugadores. Lisandro Martínez es baja de larga duración por una lesión en el ligamento cruzado, mientras que Diogo Dalot sufre molestias musculares.

Últimas noticias del Sunderland

Sunderland were the only team to keep a clean sheet in Matchweek 6! ⚪️🔴



They're the first team to manage that feat in a full Matchweek since Liverpool did the same in September last year! pic.twitter.com/E8dfdOJx2l — Premier League (@premierleague) September 30, 2025

El Sunderland es actualmente el equipo sensación de la Premier League, y sus números los respaldan. Fueron el único club que pudo mantener su portería en cero en los seis primers partidos de la Premier League, empatando la marca lograda por el Liverpool en septiembre del 2024.

Régis Le Bris también tendrá dos bajas para este partido, ambas por lesión: Romaine Mundle y Leo Hjelde.

Posibles alineaciones del Manchester United vs Sunderland

Manchester United

Portero: Altay Bayindir

Defensas: Luke Shaw, Harry Maguire, Matthijs de Ligt

Mediocampistas: Patrick Dorgu, Bruno Fernandes, Manuel Ugarte, Noussair Mazraoui

Delanteros: Amad Diallo, Bryan Mbeumo y Benjamin Šeško

Sunderland

Portero: Roefs

Defensas: Hume, Mukiele, Alderete y Masuaku

Mediocampistas: Khaka, Sadiki, Talbi, Rigg y Le Fée

Delantero: Isidor

Pronóstico SI

El partido del próximo sábado seguramente será un duelo en el que se vivirá mucha tensión. El Manchester United necesita comenzar a sumar de a tres puntos, de lo contrario, el trabajo de su director técnico corre peligro. Sunderland, por otro lado, intentará mantener su marco en cero, tal como lo ha hecho en este arranque de torneo. Todo parece indicar que el partido culminará en empate.

Manchester United 0-0 Sunderland

