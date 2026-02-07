Manchester United vs Tottenham Hotspur: previa, predicciones y alineaciones
La Premier League nos regala este sábado un choque con aroma a revancha y dinámicas opuestas. El Manchester United, revitalizado bajo el interinato de Michael Carrick, recibe a un Tottenham Hotspur que, aunque brilla en Europa, se ha olvidado de ganar en el torneo local.
Los Red Devils viven una luna de miel: suman tres victorias consecutivas en liga (incluyendo triunfos ante Arsenal y Manchester City) y acumulan siete partidos sin perder. La agónica victoria 3-2 sobre el Fulham la semana pasada, con gol de Benjamin Šeško en el 94', confirmó que parte de su mística ha vuelto a Old Trafford.
En la otra esquina, los Spurs de Thomas Frank llegan en el puesto 14, sin ganar en sus últimos seis duelos de Premier, aunque el empate 2-2 rescatado ante el City y su solidez continental les dan esperanza. Además, la historia reciente juega a su favor: no pierden contra el United en sus últimos ocho cruces.
¿A qué hora se juega el Manchester United vs Tottenham?
- Ciudad: Manchester, Inglaterra
- Estadio: Old Trafford
- Fecha: sábado 7 de febrero de 2026
- Hora: 09:00 CDMX, 10:00 ET (USA), 15:00 UK
- Árbitro: Michael Oliver
Historial de enfrentamientos directos (últimos cinco partidos)
- Man. United: 0 victorias
- Empate: 2
- Tottenham: 3 victorias
- Dato destacado: El United no vence a los Spurs en liga desde hace seis encuentros. La temporada pasada, el Tottenham goleó 0-3 en Old Trafford. El último cruce (Nov 2025) terminó 2-2.
Últimos 5 partidos
Manchester United
Tottenham Hotspur
Man Utd 3-2 Fulham
Man City 2-2 Tottenham
Arsenal 2-3 Man Utd
Frankfurt 0-2 Tottenham
Man Utd 2-0 Man City
Tottenham 2-0 Dortmund
Man Utd 2-1 Brighton
Tottenham 1-2 West Ham
Leeds 1-1 Man Utd
Aston Villa 2-1 Tottenham
¿Cómo ver el Manchester United vs Tottenham por Televisión y Streaming online?
País
Canal TV / Streaming online
Estados Unidos
USA Network, Telemundo Deportes, SiriusXM FC
México
TNT Sports, HBO Max
España
DAZN 1, DAZN, Movistar+
Últimas noticias del Manchester United
El efecto Carrick es innegable. El equipo ha escalado en la tabla (6º con 38 puntos, cerca de zona Champions) basándose en una pegada letal incluso con poca posesión. Bruno Fernandes está en nivel MVP (12 asistencias).
Para este duelo, Carrick no podrá contar con Matthijs de Ligt (espalda) ni Patrick Dorgu (muslo), y Mason Mount es duda. La gran incógnita es si Benjamin Šeško será titular tras su gol ganador, lo cual podría sacrificar a Matheus Cunha o Amad Diallo. En la portería, Senne Lammens se mantiene firme.
Posible alineación de Man Utd (4-2-3-1): Senne Lammens; Diogo Dalot, Harry Maguire, Lisandro Martínez, Luke Shaw; Casemiro, Kobbie Mainoo; Amad Diallo, Bruno Fernandes, Matheus Cunha; Bryan Mbeumo (o Šeško).
Últimas noticias del Tottenham Hotspur
Los Spurs viven una paradoja: semifinalistas europeos virtuales pero sufriendo en la Premier (14º lugar). Thomas Frank tiene la enfermería llena: James Maddison, Dejan Kulusevski, Mohammed Kudus y Pedro Porro están descartados.
Además, hay dudas serias sobre la disponibilidad de Micky van de Ven, Cristian Romero y el goleador Dominic Solanke (quien marcó doblete al City pero salió tocado). Si Solanke no llega, Wilson Odobert o Mathys Tel tendrán que dar un paso al frente en el ataque junto a Kolo Muani.
Posible alineación de Tottenham (4-2-3-1): Guglielmo Vicario; Djed Spence (o Gray), Cristian Romero, Micky van de Ven (o Dragusin), Destiny Udogie; Yves Bissouma, Conor Gallagher; Wilson Odobert, Xavi Simons, Randal Kolo Muani; Dominic Solanke.
Pronóstico SI Fútbol
El Manchester United llega con una inercia ganadora envidiable y la moral por las nubes, mientras que Tottenham es un hospital y sufre horrores para cerrar los partidos en liga. Aunque los Spurs suelen crecerse ante el United, las bajas en defensa y la forma actual de Bruno y compañía inclinan la balanza hacia los locales.
Manchester United 2-1 Tottenham Hotspur
MÁS NOTICIAS SOBRE LA PREMIER LEAGUE
Americanista, amante del futbol y apasionado por los deportes. Transmitir la emoción que producen es mi pasión y darle voz a los protagonistas es ser parte de la historia.