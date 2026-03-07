Mansfield vs Arsenal: previa, predicciones y alineaciones

La quinta ronda de la FA Cup pondrá frente a frente a dos equipos de realidades muy distintas. Este sábado 7 de marzo el Mansfield Town intentará prolongar el sueño copero ante el Arsenal, líder de la Premier League y uno de los planteles más poderosos de Europa. El encuentro se disputará en el One Call Stadium y enfrentará a la sensación del torneo con uno de los principales candidatos al título.

El conjunto local, actualmente 16° en la League One, se ganó su lugar entre los mejores del certamen tras eliminar al Sheffield United y dar el gran golpe frente al Burnley.

Del otro lado, el Arsenal llega en gran forma con diez partidos invicto en todas las competiciones, aunque con la mirada también puesta en la Champions League, ya que el próximo miércoles visitará al Bayer Leverkusen por los octavos de final.

A continuación, todo lo que hay que saber sobre este apasionante cruce.

Predicción del Mansfield vs Arsenal

Habrá goleada de los Gunners

En la previa, el cruce parece claramente favorable para el Arsenal. Aunque el equipo ha tenido algunos altibajos en sus actuaciones recientes, en las competiciones de eliminación directa suele mostrar su mejor versión y cuenta con una plantilla mucho más profunda que la de su rival.

El Mansfield Town ha protagonizado una campaña memorable en esta FA Cup, pero su rendimiento en la League One ha perdido fuerza en las últimas semanas y no gana desde mediados de enero. Enfrentarse a un equipo del nivel del Arsenal, incluso con posibles rotaciones, representa un desafío muy exigente para un plantel con menos recursos y experiencia en este tipo de escenarios.

Lo más probable es que el conjunto de Mikel Arteta monopolice la posesión y genere la mayoría de las ocasiones de gol. Si mantiene la concentración y evita sorpresas tempranas, el Arsenal debería imponer su jerarquía y avanzar sin mayores sobresaltos a la siguiente ronda del torneo

Mansfield 0-4 Arsenal

¿A qué hora se juega el Mansfield vs Arsenal?



Ciudad : Mansfield, Inglaterra

: Mansfield, Inglaterra Estadio : One Call Stadium

: One Call Stadium Fecha : sábado 7 de marzo

: sábado 7 de marzo Hora : 07:15 (Estados Unidos), 06:15 (México), 13:15 (España)

: 07:15 (Estados Unidos), 06:15 (México), 13:15 (España) Árbitro: Thomas Bramall

Historial de enfrentamientos directos entre el Mansfield y el Arsenal

Será el primer enfrentamiento entre ambos equipos

Mansfield Arsenal Rotherham 0-0 Mansfield 03/03/26 Brighton 0-1 Arsenal 04/03/26 Mansfield 2-2 Wimbledon 28/02/26 Arsenal 2-1 Chelsea 01/03/2026 Mansfield 0-2 Lincoln 21/02/26 Tottenham 1-4 Arsenal 22/02/2026 Blackpool 1-0 Mansfield 17/02/26 Wolverhampton 2-2 Arsenal 18/02/2026 Burnley 1-2 Mansfield 14/02/26 Arsenal 4-0 Wigan Athletic 15/02/2026

¿Cómo ver el Mansfield vs Arsenal por TV y Streaming Online?



Últimas noticias del Mansfield

El Mansfield Town llega a este cruce con la ilusión intacta tras protagonizar una de las campañas más sorprendentes de la actual FA Cup. El equipo de League One eliminó al Sheffield United y luego dio el gran golpe al dejar en el camino al Burnley, de la Premier League, resultados que lo convirtieron en la gran revelación del torneo. Sin embargo, su presente en el campeonato local no es el mejor, ya que el equipo no consigue una victoria desde mediados de enero.

En cuanto al estado del plantel, el entrenador sigue de cerca la situación del extremo Luke Bolton, quien debió abandonar el último partido ante Rotherham tras apenas 13 minutos y está en duda para el encuentro frente al Arsenal. Por otro lado, el mediocampista George Abbott, cedido por el Tottenham, está habilitado para disputar la FA Cup y podría tener un papel importante en el intento del Mansfield de competir ante un rival muy superior en jerarquía.

Posible alineación del Mansfield (4-5-1): Roberts; Akins, Hewitt, Oshilaja, Blake-Tracy; Reed; Bolton, Russell, Abbott, Irow; Oates.

Últimas noticias del Arsenal

Los Gunners podrían presentar varias modificaciones en su alineación para este compromiso de FA Cup. Con el calendario cargado y el partido de Champions League ante el Bayer Leverkusen a la vuelta de la esquina, Mikel Arteta analiza dar descanso a algunos titulares habituales y repartir minutos entre jugadores que han tenido menos participación en las últimas semanas.

En ese contexto, nombres como Kepa Arrizabalaga, Riccardo Calafiori, Christian Nørgaard, Noni Madueke, Kai Havertz y Gabriel Jesus aparecen como candidatos a ingresar en el once inicial. Además, el joven Max Dowman podría sumar minutos tras regresar recientemente a la convocatoria, mientras que futbolistas importantes como Declan Rice o Bukayo Saka podrían ser preservados.

Posible alineación del Arsenal (4-3-3): Kepa; Jurriën Timber, Cristhian Mosquera, Gabriel Magalhaes, Myles Lewis-Skelly; Christian Nørgaard, Eberechi Eze, Kai Havertz; Noni Madueke, Gabriel Martinelli, Gabriel Jesus.

