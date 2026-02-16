Manuel Neuer será baja en el Bayern Múnich tras una lesión muscular

El Bayern Múnich confirmó que Manuel Neuer estará fuera de las canchas por una lesión muscular en la pierna izquierda, sufrida durante el último compromiso de la Bundesliga frente al Werder Bremen. El capitán bávaro fue sustituido en el descanso del partido que terminó con victoria 0-3 para el conjunto dirigido por Vincent Kompany, y los estudios posteriores revelaron que padece un desgarro en el gemelo.

El parte médico oficial del club informó que el guardameta de 39 años sufrió el percance en el encuentro disputado como visitante ante el SV Werder Bremen. Aunque la institución no precisó un plazo exacto de recuperación, medios alemanes como Bild estiman que el arquero podría permanecer aproximadamente tres semanas alejado de la actividad.

El capitán Manuel Neuer será baja por el momento.



🔗 Todos los detalles: https://t.co/q6Ck9S41Xa pic.twitter.com/7D0PIoU4Of — FC Bayern München Español (@FCBayernES) February 15, 2026

La baja llega en un momento clave de la temporada. El triunfo ante el Bremen permitió al Bayern recuperar una ventaja de seis puntos sobre el Borussia Dortmund en la cima del campeonato alemán, luego de que en las últimas semanas la diferencia se redujera tras algunos tropiezos. En las próximas jornadas, el conjunto muniqués recibirá al Eintracht Frankfurt y posteriormente visitará al Dortmund.

En el plano internacional, el Bayern ya aseguró su clasificación directa a los octavos de final de la Champions League, lo que le evita disputar una ronda previa y le otorga margen mientras Neuer avanza en su recuperación.

Ante la ausencia del capitán, la responsabilidad bajo los tres palos recaerá en Jonas Urbig. El relevo no ha logrado consolidarse plenamente cuando le ha tocado participar y su rendimiento anterior generó dudas, especialmente tras un error que tuvo amplia repercusión en la prensa internacional.

La temporada pasada, Neuer disputó 35 partidos en todas las competiciones, superó los 3.000 minutos y registró 17 porterías a cero. Ahora, el Bayern deberá reorganizar su estructura defensiva mientras espera el regreso de una de sus piezas más experimentadas en la recta decisiva del curso.

MÁS NOTICIAS SOBRE FÚTBOL EUROPEO