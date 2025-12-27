Marc Cucurella revela el mejor extremo al que se ha enfrentado

Marc Cucurella es uno de los mejores laterales derechos del mundo y es palabra autorizada para opinar sobre futbolistas. El español cuenta con un gran presente tanto en el Chelsea como en la selección de Luis de la Fuente y se ilusiona con tener una excelente actuación en el Mundial 2026, donde su país, además de ser uno de los grandes candidatos, integrará el grupo H con Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde.

Al ser sometido a un ping pong, el pelilargo defensor de los Blues no dudó en lo más mínimo al elegir al mejor extremo que ha tenido que enfrentar: Ousmane Dembélé, último ganador del Balón de Oro y clave en el París Saint-Germain campeón de la UEFA Champions League en la temporada 2024/25.

Además de medirse con él en partidos entre España y Francia, como en la Euro 2024 y la última UEFA Nations League, han sido rivales en la final del Mundial de Clubes que, justamente, midió al Chelsea de Cucurella con el PSG de Dembélé en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. A pesar de la dificultad planteada por el zaguero, casi todos los encuentros entre ambos fueron favorables para el español.

Spain v France: Semi-Final - UEFA EURO 2024 | Marvin Ibo Guengoer - GES Sportfoto/GettyImages

Según Cucurella, el mejor históricamente en su posición fue el brasileño Marcelo, ídolo del Real Madrid y jugador de una calidad inconmensurable, conocido por su excelencia y simpatía tanto dentro como fuera de la cancha.

¿El mejor jugador con el que tuvo el placer de jugar? la respuesta es sencilla: Leo Messi. Poco hay que agregar sobre el astro argentino, con el que llegó a compartir plantel en el FC Barcelona. Tan solo verlo entrenarse da la pauta de que se trata de un futbolista de otro planeta, de una calidad superior y una mente veloz para tomar decisiones en momentos clave de los encuentros.