El Manchester United recibió al Brighton en Old Trafford en partido correspondiente a la jornada 9 de la Premier League 2025/26. Los Red Devils se encuentran en camino ascendente después de un arranque irregular de temporada. Tras vencer al Sunderland y al Liverpool, dos de los equipos más sólidos de la competencia, el equipo de Ruben Amorim salió con el objetivo de firmar su tercer triunfo consecutivo.

Conscientes de su objetivo, los Red Devils tomaron la iniciativa desde el arranque del partido, dominando la posesión del balón. En una jugada, el esférico llegó a los pies de Benjamin Sesko, quien envió un preciso centro al área. Aunque el cabezazo inicial salió desviado, la pelota cayó en los pies de Casemiro, quien, con gran calma, asistió a Matheus Cunha, que esperaba solo en las inmediaciones del área.







FBL-ENG-PR-MAN UTD-BRIGHTON | OLI SCARFF/GettyImages

De esta forma, el brasileño reaccionó con rapidez, controló el balón con precisión y lo golpeó con la parte interna del pie, colocando el esférico al ras del poste izquierdo de Bart Verbruggen. A pesar de su esfuerzo, el portero no pudo hacer nada ante la impecable trayectoria del disparo.







Este gol marcó el primero de Cunha con el Manchester United, logrado en su octavo partido, tras disputar siete jornadas de la Premier League y un encuentro de la EFL Cup. Un tanto crucial tanto para sus aspiraciones personales como para las del equipo, que busca mantenerse en los puestos altos de la clasificación.







En las últimas semanas, Cunha enfrentó duras críticas de su afición por su falta de gol. No obstante, a pesar de no haber anotado, el delantero brasileño se mantuvo activo y participativo. Finalmente, este sábado 25 de octubre, encontró el camino al gol.





