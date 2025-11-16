Mauricio Pochettino reacciona al cambio trascendental de la MLS

Mauricio Pochettino ha descrito la decisión de la Major League Soccer de alinear su calendario para que se desarrolle en paralelo con las ligas más importantes del mundo como un “gran paso adelante”.

El pasado jueves, todos los propietarios de la MLS se reunieron y votaron a favor de un cambio de calendario que entrará en vigor para la temporada 2027-28. Poco después de que el cambio se hiciera oficial, el seleccionador masculino de Estados Unidos compartió su opinión al respecto.

Sin duda, este es un gran paso adelante para que la MLS esté a la par de las mejores ligas del mundo Mauricio Pochettino.

“La capacidad de alinearse con el calendario internacional tendrá un impacto enormemente positivo para los jugadores, entrenadores y clubes.

“Esto también va más allá de las selecciones nacionales absolutas, permitiéndonos tener acceso a los jugadores de las selecciones juveniles durante períodos críticos de la competición internacional, impulsando aún más su desarrollo", apuntó.

Major League Soccer anunció hoy un cambio en su calendario de competencia, alineándose con las ligas más importantes del mundo.



A partir del verano de 2027, MLS adoptará un formato de verano a primavera, siendo uno de los cambios más significativos en la historia de la liga. pic.twitter.com/vg8wbS5ZbR — MLS Español (@MLSes) November 13, 2025

Pochettino felicita a la MLS por el cambio de calendario

🔴 LIVE NOW: Mauricio Pochettino's press conference ahead of Saturday's match vs. Paraguay.



🎥: https://t.co/K5XjiqDYIr pic.twitter.com/D9URIlrEbw — U.S. Soccer Men's National Team (@USMNT) November 14, 2025

En la previa del partido amistoso de la selección estadounidense contra Paraguay, se le pidió nuevamente a Pochettino su opinión sobre el cambio de calendario de la MLS. Esta vez, el técnico argentino fue aún más elogioso en su respuesta.

“Mi reacción es: ¡bien hecho!”, dijo Pochettino. “Felicitaciones, fantástico, creo que es una gran decisión. Desde mi punto de vista personal y desde la federación [de fútbol de Estados Unidos], podemos mostrar nuestro apoyo. Es una gran decisión”.

“Creo que será bueno para la MLS, bueno para el fútbol en Estados Unidos y estoy de acuerdo con la decisión. Me alegro porque, esté yo aquí o no, creo que es una buena decisión para el fútbol".

“La sensación será la misma que la de competir aquí en Estados Unidos, como lo hacemos en Europa; esa es siempre nuestra referencia. Estamos en un proceso de evolución y desarrollo. La mejor manera de crecer en este deporte es observar las principales ligas [del mundo], cómo actúan y cómo hacen las cosas".

El exentrenador de la selección estadounidense, Gregg Berhalter, y la leyenda de la selección de las barras y estrellas, Clint Dempsey, también elogiaron a la MLS por el cambio revolucionario, y este último dijo: “Es genial que la MLS tenga el mismo calendario que el resto del mundo”.

“Ya sea en la MLS, en Europa o en cualquier otro lugar, estar alineados significa que los jugadores están más preparados cuando son convocados a la concentración y es más fácil para todos —jugadores, entrenadores y aficionados— seguir el juego durante todo el año", sentenció el ex goleador norteamericano.