Max Dowman hace historia en la Champions League con su debut europeo
Max Dowman se convirtió en el jugador más joven en debutar en la historia de la UEFA Champions League tras ingresar desde el banquillo durante el partido del Arsenal contra el Slavia de Praga el martes por la noche.
El joven delantero tuvo una pretemporada impresionante con los Gunners y ya ha sido utilizado con regularidad por Mikel Arteta en partidos oficiales esta temporada, sumando su quinta aparición de la campaña contra el Slavia de Praga.
Dowman ya es el segundo jugador más joven en la historia del Arsenal y de la Premier League tras participar en la contundente victoria del club por 5-0 sobre el Leeds United en agosto, solo superado por su compañero Ethan Nwaneri, aunque aún espera su primer partido como titular con el primer equipo del gigante del norte de Londres.
Con 15 años y 308 días, la joven promesa del Arsenal es ahora el jugador más joven en participar en un partido de la Liga de Campeones, y es la única persona menor de 16 años en jugar en la principal competición europea.
El récord anterior lo ostentaba Youssoufa Moukoko, quien jugó con el Borussia Dortmund contra el Zenit de San Petersburgo en 2020 con tan solo 16 años y 18 días. La estrella del Barcelona, Lamine Yamal, estuvo a punto de superar a Moukoko cuando jugó contra el Royal Antwerp en 2023.
El exjugador del Chelsea, Celestine Babayoro, ocupa el cuarto lugar en la clasificación histórica tras jugar con el Anderlecht a los 16 años y 68 días, mientras que el nuevo fichaje del Manchester City, Rayan Cherki, es quinto tras su participación en la Liga de Campeones con el Lyon contra el Zenit en 2019.
Youri Tielemans del Aston Villa y Warren Zaïre-Emery del Paris Saint-Germain son otros jugadores destacados entre los diez primeros, al igual que la joven promesa del Barcelona, Alen Halilović, quien no logró desarrollar todo su potencial a pesar de que se le auguraba un futuro brillante al inicio de su carrera.
Dowman tiene tiempo de sobra para convertirse en el goleador más joven de la historia de la Liga de Campeones, a pesar de no haber marcado contra el Slavia Praga; el récord actual lo ostenta Ansu Fati tras su gol con el Barcelona a los 17 años y 40 días.
Los jugadores más jóvenes en la UEFA Champions League
Jugador
Edad
Partido
Año
Max Dowman
15 años, 308 días
Slavia Praga vs Arsenal
2025
Youssoufa Moukoko
16 años, 18 días
Zenit vs Borussia Dortmund
2020
Lamine Yamal
16 años, 68 días
FC Barcelona vs Royal Antwerp
2023
Celestine Babayoro
16 años, 86 días
FCSB vs Anderlecht
1994
Rayan Cherki
16 años, 102 días
Zenit vs Olympique Lyon
2019
Alen Halilović
16 años, 128 días
Dinamo Zagreb vs PSG
2012
Youri Tielemans
16 años, 148 días
Anderlecht vs Olympiacos
2013
Francesco Camarda
16 años, 226 días
AC Milan vs Club Brugge
2024
Warren Zaïre-Emery
16, años, 231 días
PSG vs Maccabi Haifa
2022
Charalampos Mavrias
16 años, 241 días
Panathinaikos vs Rubin Kazan
2010
Periodista Deportivo graduado en 2018 | Fotógrafo aficionado, vlogger y generador de contenido | Argentino y de San Lorenzo