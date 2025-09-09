Mbappé elogia a Xabi Alonso tras su llegada al banquillo del Real Madrid: "Tuve una gran impresión de él"

El desembarco de Xabi Alonso en el banquillo del Real Madrid ha generado expectación y entusiasmo dentro del vestuario blanco. Pese a la presión de sustituir a Carlo Ancelotti, técnico histórico con 15 títulos en dos etapas y tres Champions en su palmarés, el entrenador tolosarra ha dejado huella en apenas unas semanas. Y así lo confirma Kylian Mbappé, que no escatimó en elogios hacia su nuevo míster.

El reto de sustituir a Ancelotti

Real Madrid CF v RCD Mallorca - LaLiga EA Sports | Denis Doyle/GettyImages

La salida de Ancelotti supuso el cierre de una era gloriosa en Chamartín. Con él, el Real Madrid encontró estabilidad y títulos, pero la temporada 2024-25 dejó un sabor amargo. La directiva optó por un cambio generacional en el banquillo y confió en Alonso, que brilló en el Bayer Leverkusen antes de dar el salto definitivo al club donde triunfó como jugador.

El desafío no es menor: devolver al Madrid a la senda de la excelencia y conquistar de nuevo LaLiga y Europa.

Una primera impresión imborrable

Players of Real Madrid (from L to R) Franco Mastantuono,... | SOPA Images/GettyImages

Mbappé, fichaje estrella del verano, habló con el diario BILD sobre sus sensaciones tras las primeras semanas bajo las órdenes de Alonso:

“Tuve una gran impresión de él. Ves a un chico que quiere triunfar. Conoce el club a la perfección porque jugó en el Real Madrid”.

El francés explicó que el equipo trabaja para asimilar las ideas de su nuevo entrenador y destacó la claridad en el plan de juego. “Por el momento, solo intentamos implementar lo que nos dice. Después veremos qué pasa”, apuntó el delantero.

Un Madrid renovado en estilo y ambición

Más allá de los nombres, la diferencia respecto al curso anterior es notoria. El Real Madrid ahora exhibe presión alta, mayor intensidad sin balón, precisión en el pase y solidez defensiva. Los cuatro refuerzos del mercado han ayudado, pero la huella de Alonso ya es visible.

El inicio no podía ser mejor: tres victorias en tres partidos y un Mbappé letal con tres goles, liderando la tabla de goleadores en LaLiga.

“Estamos en el buen camino”, señaló el delantero. “Tenemos que seguir trabajando y superándonos porque ganar títulos es difícil. El objetivo siempre es el mismo: levantar trofeos, paso a paso”.

