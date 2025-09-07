Mbappé no duda: “Cuando me preguntan por la Champions, siempre digo Real Madrid”

Kylian Mbappé vuelve a dejar titulares de peso en plena temporada. El delantero francés, que ha arrancado el curso en plena forma, habló con el diario alemán BILD sobre sus sensaciones respecto a la Champions League y no dudó en señalar a su propio club como máximo aspirante.

“Siempre digo Real Madrid”, aseguró al ser preguntado por su favorito a ganar el torneo. Una declaración que refuerza el espíritu competitivo del conjunto blanco, eterno dominador de la competición, con 15 títulos en sus vitrinas.

🏆🤍 Mbappé on Champions League winner: “I always say Real Madrid”.



“There are many good teams in Europe, we saw it last year with the new format. This year will be even better”, told BILD. pic.twitter.com/0gbAJEk8JA — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 7, 2025

Mbappé, no obstante, quiso matizar que la lucha será más exigente que nunca: “Hay muchos equipos buenos en Europa, lo vimos el año pasado con el nuevo formato. Este año será aún mejor”. Sus palabras reflejan respeto hacia rivales como Manchester City, Bayern de Múnich o Inter de Milán, pero también confianza absoluta en el proyecto de Xabi Alonso.

La llegada de Mbappé al Real Madrid ha elevado todavía más el potencial ofensivo del equipo y, con su ambición declarada, el objetivo es claro: levantar de nuevo la ‘Orejona’. En el Bernabéu nadie esconde que la Champions es la gran prioridad, y el francés ya se siente protagonista de esa historia.