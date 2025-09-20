Mbappé y el Real Madrid se ausentan de la gala del Balón de Oro por segundo año consecutivo

Kylian Mbappé confirmó que no acudirá a la ceremonia del Balón de Oro 2025, siguiendo la misma línea del año pasado. El delantero francés no será el único ausente de peso y es que su club, el Real Madrid, tampoco enviará representantes a París en la noche del lunes tras lo sucedido el año pasado.

Un desencuentro abierto con la gala

Real Madrid CF v Al Hilal: Group H - FIFA Club World Cup 2025 | Dan Mullan/GettyImages

La relación entre la entidad blanca y la entrega del Balón de Oro atraviesa un momento tenso. En 2024, el Madrid protagonizó un sonado boicot en el último minuto al descubrir que Vinícius Júnior no sería el ganador. Dani Carvajal y Jude Bellingham también estaban en la terna de candidatos, pero el galardón fue a parar al español Rodri, pieza clave del Manchester City y de la selección campeona de Europa.

Pese a que los blancos recibieron reconocimientos colectivos e individuales —Mejor Club Masculino del Año y Entrenador del Año para Carlo Ancelotti—, la sensación en Chamartín fue de agravio. Desde entonces, la sintonía con la organización del premio ha quedado dañada.

¿Molestia o calendario?

Esta vez, la ausencia blanca podría explicarse tanto por la persistencia de ese malestar como por motivos prácticos. El conjunto madridista tiene fijado su partido de Liga como visitante ante el Levante apenas 24 horas después de la gala, lo que refuerza la decisión de evitar un desplazamiento adicional.

Mbappé, por su parte, lo confirmó en declaraciones a la cadena CBS: no estará en la gala. El delantero ha completado un estreno de récord con la camiseta blanca, firmando 44 goles en su primera temporada y superando los 37 que Iván Zamorano había marcado en la 1992/93.

Sin trofeos, sin opciones

Los números del francés son extraordinarios, pero la temporada del Real Madrid quedó huérfana de títulos, lo que deja a Mbappé sin opciones reales de conquistar el Balón de Oro. “Para ganar el Balón de Oro, primero hay que ganar trofeos. Así que solo tengo que ayudar a mi equipo a ganar trofeos, y luego ya veremos”, admitió.

Consciente de que esta vez no está en la carrera, Mbappé se mostró abierto a celebrar un posible triunfo de su compatriota y amigo Ousmane Dembélé: “Me alegraré si Ousmane gana porque es mi amigo. Estaré frente al televisor esperando que gane”.

La pugna por el Balón de Oro 2025

Spain v France - UEFA Nations League 2025 Semi-final | Jean Catuffe/GettyImages

Entre los principales candidatos al galardón aparecen nombres como Lamine Yamal y Raphinha, ambos protagonistas de la temporada del FC Barcelona, además de Mohamed Salah y el propio Dembélé. La lista refleja un cambio de ciclo en el que ni Mbappé ni Vinícius parecen tener opciones claras, al menos hasta que sus equipos acompañen sus actuaciones individuales con títulos de peso.

El último jugador del Real Madrid que levantó el Balón de Oro fue Karim Benzema en 2022. Tres años después, el vacío de representantes merengues en la gala subraya la falta de protagonismo del club en un escenario que siempre le ha resultado familiar.