‘‘Me despierta admiración’’, declara Nicolás Larcamón sobre Víctor Velázquez tras ser despedido del Cruz Azul

Si el próximo domingo la Máquina Celeste de la Cruz Azul vence a los Hidrorayos del Necaxa, se consagrarán como el mejor equipo del año futbolístico y recibirán un interesante premio económico de un millón de dólares.

Al mismo tiempo, el encuentro lo afrontarán con Joel Huiqui como director técnico interino, puesto que la directiva celeste tomó la decisión de despedir a Nicolás Larcamón a tan solo un partido de que dé inicio la liguilla por el campeonato mexicano.

En entrevista para el programa deportivo Línea de 4, transmitido por TUDN, Nicolás Larcamón habló sin tapujos con David Faitelson, soltando notas importantes, como que no se arrepiente del todo por las declaraciones rendidas el pasado fin de semana, sobre lo mucho que se tardaron en volver al ahora llamado estadio Banorte. Explicó cómo el cambio de localía afectó a sus jugadores.

Cruz Azul v Tijuana - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Una manifestación lógica (sobre su inconformidad por el cambio de cancha). Fue de última hora que nos avisaron que nos íbamos Nicolás Larcamón

Respecto a la figura de Víctor Velázquez, el estratega argentino solo tuvo palabras de elogio. ''Me despierta admiración'', le contestó a David Faitelson, quien en más que una ocasión le preguntó por el directivo celeste. Ese hombre que, de alguna manera, fue quien tomó la decisión de despedirlo.

¿Ves a este Cruz Azul para campeón?

La pregunta realizada por David Faitelson dio pie para que Nicolás contestará al calor del momento, con la molestia propia de un tipo de fútbol inconforme por la acalorada decisión de echarlo del equipo, más en atención a la exigencia popular que a otra cosa.

Sin embargo, la química que logró con los futbolistas pudo más que la molestia con los hombres de pantalón largo y contestó que sí, que definitivamente hay en el grupo la calidad suficiente para que consigan la novena.

Cabe mencionar que en el programa, mientras intercalaban los estractos de la entrevista con Nicolás Larcamón, aserguraron que los cementeros ya se contactaron con Matías Almeyda, pero que el entrenador argentino buscaría la manera de continuar en Europa.

Esto último lo confesó David Faitelson, al señalar que intentó una entrevista con el ex estratega de las Chivas, misma que no pudo darse porque Matías está en Paris, observando los entrenamientos de Luis Enrique como parte de su constante preparación como director técnico.

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