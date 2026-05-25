“Me encantaría quedarme al frente del equipo. Hoy mi sueño está cumplido”: Joel Huiqui tras el título de Cruz Azul

La historia del Clausura 2026, de la Liga MX, llegó a su fin. El técnico interino Joel Huiqui logró hacer historia al frente del Cruz Azul, pues apenas con siete partidos dirigidos, cinco de ellos victorias, logró darle su décimo título al club que lo vio nacer y con el cual estaba en deuda tras haber perdido tres finales de liga en su etapa como futbolista profesional.

"Gracias a toda la afición de Cruz Azul" 🙌🚂



Joel Huiqui habló sobre lo que significa lograr el título con el Cruz Azul y lo que le dijo a los jugadores cuando recién asumió.#FinalBotanera pic.twitter.com/SoaVcw0G2c — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) May 25, 2026

A pesar de que La Máquina comenzó perdiendo el duelo frente a Pumas por un tanto del paraguayo Robert Morales, hubo respuesta del cuadro celeste porque un autogol del español Rubén Duarte y un tanto del argentino Carlos Rotondi bastaron para conseguir el campeonato, a pesar de haber perdido muy temprano en el cotejo al argentino José Paradela por una lesión en la espalda.



Con la misión cumplida, el estratega de los cementeros aceptó que le gustaría mantenerse al frente del timón para el siguiente semestre, algo que no depende de él, y de no ser así, aceptó que su sueño y deuda están cumplidos, ya que hizo campeón al club de sus amores tras haber tomado el puesto del argentino Nicolás Larcamón, quien fue cesado antes de la última jornada de la fase regular.



“El equipo se mostró maduro y se levantó de la desventaja, el mensaje de los jugadores fue muy fuerte. Somos merecidos campeones. El presidente (Víctor Velázquez) lo mencionó, que le gustaría que me quedara y me encantaría. Sólo hay que hacerlo oficial. Me encantaría quedarme. Mi sueño está cumplido. He tenido grandes momentos como jugador y como técnico”, fueron las palabras del canterano celeste en conferencia de prensa.

🏆💙 “El equipo se mostró maduro y se levantó de la desventaja, el mensaje de los jugadores fue muy fuerte, somos merecidos campeones”.



🗣️ Joel Huiqui tras conquistar La Décima con Cruz Azul. 🚂⭐️



Además, el técnico celeste habló sobre su futuro:

👀 “Me encantaría quedarme al… pic.twitter.com/C38xm5jz1j — Azul De Corazon Oficial noti-azul.com (@AZULDeCorazon14) May 25, 2026

“Más que la décima, creo que todos tenemos un propósito en la vida. Hoy la décima es increíble, ganar un campeonato es maravilloso y el mensaje positivo es clave. Mi mensaje con mis jugadores es que hay que ser personas y jugadores. No nos enfocamos en el resultado de campeonato y hoy me encantaría decirle a todos que crean en sus sueños. Mi mensaje a la gente es ese y felicidades a la gente de Cruz Azul y vamos por la onceava”, lanzó el sinaloense.



Finalmente, el ex de Monarcas Morelia mandó un mensaje a su rival: “Hoy se premia al campeón, pero pocas veces se aplaude el proceso. Hablo de Pumas que hizo el primer lugar y Cruz Azul tuvo un inicio muy bueno, se repuso, llegó a la final y fue campeón. Mi mensaje con mis jugadores es que hay que ser mejores personas y jugadores. No nos enfoquemos en el resultado del campeonato”.



Por increíble que parezca, el creador de ‘La Muertinha’ ya alcanzó en títulos de Liga a entrenadores longevos del fútbol mexicano como el argentino Ricardo La Volpe, Ignacio Ambriz, el portugués Pedro Caixinha, Memo Vázquez Jr y José Guadalupe Cruz, superando al mismo tiempo al finado Tomás Boy, al argentino Rubén Omar Romano, Sergio Bueno, entre otros más.