Mejores defensas centrales en la historia de la Selección Argentina - rankeados

Siempre se genera un enorme debate a la hora de elegir los mejores futbolistas de determinada posición, en este caso, hablaremos de los defensores centrales que pasaron por la Selección Argentina y vistieron con mucha honra la camiseta albiceleste.

En Sports Illustrated confeccionamos una lista con algunos de los jugadores que más lograron trascender en este puesto y por qué lo hicieron:

6. Lisandro Martínez

El "carnicero" que bien se ganó su apodo. Un jugador que apareció silbando bajito en 2019 y desde ese momento se convirtió en un pilar para la Selección Argentina, a pesar de no ser titular siempre, logró quedar en la historia del seleccionado y ganarse su lugar.

5. Nicolás Otamendi

Qué salvajada, señores.



Nico Otamendi llegó hoy a 70 partidos en la temporada, sumando selección y Benfica.



Está en el top 5 de futbolistas con más partidos en el mundo este año y los demás del ranking tienen entre 10 y 15 años menos que él. Titular en todo y cero lesiones. Si… pic.twitter.com/oWgzvdLT6o — Juez Central (@Juezcentral) June 17, 2025

Otamendi fue mejorando su imagen en la Selección con el paso del tiempo. Cuando comenzó a aparecer, lo hizo en una posición más de lateral, que no le sentaba bien, por un tiempo "desapareció" del radar cuando sorpresivamente no fue convocado a la Selección 2014.



Fue recién en el 2021, en la tan ansiada Copa América donde se afirmó en su puesto y demostró que estaba preparado para dar pelea a lo que se venía. Campeón de la finalissima y del mundo en Qatar 2022 donde, finalmente, fue titular en todos los encuentros y uno de los puntos claves del equipo.

4. Juan Simón

Juan Simón | IMAGO / Kicker/Liedel

Con un destacado paso por grandes clubes del fútbol argentino, y presencia en la Selección desde las categorías formativas, Simón es uno de los centrales más destacados. Ha formado parte del plantel que se consagró campeón del mundo en Japón 1979 con la juvenil, y contribuyó en el mundial de Italia 1990.

3. José Albrecht

Para dimensionar la figura de José Rafael Albrecht: se encuentra entre los 20 defensores más goleadores del fútbol mundial.



En gran parte debido a su infalible calidad para ejecutar penales que lució en la selección, en @SanLorenzo y en México, donde es ídolo.



¡#AdiósTucumano! pic.twitter.com/uQdDIMRdUG — DEPORTV (@canaldeportv) May 3, 2021

Sin dudas, uno de los jugadores más emblemáticos en esta lista. Se encuentra entre los 20 defensores más goleadores del mundo, esto se debe a que convirtió 95 goles en 506 partidos. De los argentinos, es el tercero más goleador por detrás de Daniel Passarella y Edgardo Bauza.

2. Oscar Ruggeri

El "cabezón" ha tenido una carrera increíble. Pasó por Boca, River, Vélez, San Lorenzo, Real Madrid y América de México, fue campeón del mundo el 1986, subcampeón en Italia 90, llegó a ser capitán de la Selección y como si fuera poco, también salió campeón de América. Tiene 6 títulos en su palmarés con Argentina.

1. Daniel Passarella

Daniel Pasarella | IMAGO / BSR Agency

Según la persona con quien hables, vas a recibir como referencia que ha sido el mejor defensor de la historia de la Selección Argentina. Su enorme nivel y éxito en River Plate lo llevó a realizar lo propio en el seleccionado, con el que ha participado en mundiales y se adjudicó un total de 175 goles, incluso siendo el segundo defensor más goleador de la historia, ¿el primero? Ronald Koeman.