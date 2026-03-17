Los 30 mejores futbolistas del mundo en la actualidad - rankeados

En un fútbol moderno cada vez más competitivo, con ligas exigentes, calendarios cargados y jugadores que deben rendir al máximo tanto en sus clubes como en sus selecciones, definir quiénes son los mejores futbolistas del mundo no es una tarea sencilla. El nivel de la élite se mide no solo por los goles o los títulos, sino también por la regularidad, la influencia en el juego y la capacidad de aparecer en los momentos importantes.

En este escenario conviven figuras que ya llevan años dominando el fútbol europeo con una nueva generación que empieza a asumir el protagonismo. Delanteros determinantes, mediocampistas que marcan el ritmo de los partidos y defensores capaces de sostener a sus equipos forman parte de un panorama cada vez más diverso.

A continuación, en Sports Illustrated repasamos a los 30 futbolistas que hoy destacan por su rendimiento, su impacto en sus equipos y su lugar en la élite del fútbol mundial.

30. Lennart Karl (Bayern Múnich)

FC Bayern München v Sporting Clube de Portugal - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD6 | Sebastian Widmann/GettyImages

Con apenas 18 años, ya se ha convertido en una de las irrupciones más sorprendentes del fútbol alemán. Formado en la cantera del Bayern, el mediapunta ofensivo comenzó a tener protagonismo con el primer equipo durante la temporada 2025-26 y rápidamente respondió con rendimiento: suma 30 partidos, 7 goles y 5 asistencias entre las competiciones principales.



Zurdo, creativo y con gran facilidad para moverse entre líneas, suele actuar como mediapunta o extremo que parte desde la derecha para buscar el disparo. Su impacto ha sido tan inmediato que ya es considerado una de las grandes joyas del club, con un valor de mercado cercano a los 60 millones de euros y el interés de varios gigantes europeos. En Múnich lo ven como una pieza clave para el futuro y uno de los talentos jóvenes más prometedores del fútbol europeo.





29. Bruno Fernandes (Manchester United)

Manchester United v Crystal Palace - Premier League | Molly Darlington/Copa/GettyImages

Desde su llegada al Manchester United en enero de 2020 procedente del Sporting de Lisboa se convirtió rápidamente en el eje futbolístico de los Red Devils. Con el paso de las temporadas asumió además la capitanía y hoy es la principal referencia del vestuario. En un club que ha atravesado campañas irregulares, su liderazgo y su capacidad para aparecer en los momentos importantes lo han mantenido como el jugador más influyente del equipo.



Ya cuenta con más de 100 goles y cerca de 100 asistencias en más de 300 partidos con la casaca del United, cifras impresionantes para un mediocampista ofensivo.

28. Gianluigi Donnarumma (Manchester City)

Real Madrid CF v Manchester City FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First Leg | Danehouse Photography Ltd/GettyImages

Dueño de un físico imponente y reflejos extraordinarios, se consolidó hace años como uno de los arqueros más determinantes del fútbol europeo. estatura no le impide contar con rápidos reflejos en el uno contra uno y una personalidad fuerte en partidos de máxima presión. Desde muy joven se acostumbró a jugar encuentros importantes y esa experiencia se transmite en su seguridad bajo los tres palos.



Tras conquistar prácticamente todo con el PSG, decidió buscar un nuevo desafío y dio el salto a la Premier League, una liga que exige mucho a los porteros por el ritmo del juego y la cantidad de centros al área. En su primera temporada en Inglaterra ha respondido con actuaciones sólidas, registrando 11 vallas invictas en 26 partidos de liga, números que lo mantienen entre los arqueros más fiables del campeonato.

27. Khvicha Kvaratskhelia (PSG)

Paris Saint-Germain v AS Monaco - UEFA Champions League 2025/26 League Knockout Play-off Second Leg | Jean Catuffe/GettyImages

Su llegada a París en el mercado invernal de 2025 cambió rápidamente el panorama ofensivo del equipo. Desde sus primeros meses en el club se convirtió en una de las grandes atracciones de la Ligue 1 gracias a un estilo de juego muy particular, marcado por la improvisación, el desequilibrio en el uno contra uno y una capacidad constante para generar peligro desde la banda izquierda. No es casual que muchos aficionados lo hayan apodado “Kvaradona”.



Puede desbordar con ambos perfiles, acelerar en pocos metros y sacar disparos peligrosos con su zurda cuando se perfila hacia el centro del campo. Bajo la dirección de Luis Enrique su impacto fue inmediato: se transformó en una pieza clave del ataque y tuvo un papel importante en la primera conquista de la Champions League en la historia del PSG.



26. Declan Rice (Arsenal)

Tottenham Hotspur v Arsenal - Premier League | David Price/GettyImages

Se ha convertido en uno de los mediocampistas más completos del fútbol europeo con un juego que combina recuperación, inteligencia táctica y una notable capacidad para distribuir el balón con precisión. Puede actuar como mediocentro defensivo o como interior con mayor libertad, siempre aportando equilibrio al equipo. Su personalidad dentro del campo lo ha transformado en un líder natural en los Gunners.



Tras destacarse durante años en el West Ham, donde fue elegido mejor jugador del club en la temporada 2022-23 y capitán del equipo, dio el salto al Arsenal en el verano de 2023 en una operación cercana a los 116 millones de euros, una de las más caras en la historia de la Premier League. Desde entonces se convirtió en el eje del mediocampo del equipo de Mikel Arteta y en una de sus principales figuras.



Sus dos goles de tiro libre ante el Real Madrid en la última Champions lo posicionaron como un especialista en balón parado, un arma a la que el Arsenal le ha sabido sacar provecho en esta temporada.

25. Moisés Caicedo (Chelsea)

Arsenal v Chelsea - Premier League | Darren Walsh/GettyImages

Desde su irrupción en el Brighton se transformó rápidamente en uno de los mediocampistas defensivos más cotizados del fútbol europeo. Su capacidad para recuperar balones, cubrir grandes sectores del campo y sostener el equilibrio del equipo lo convirtieron en una pieza muy buscada en la Premier League. En 2023 el Chelsea apostó fuerte por él y pagó alrededor de 116 millones de euros por su fichaje, una cifra récord para el club londinense en ese momento.



En Stamford Bridge terminó consolidándose como titular indiscutido en el centro del campo gracias a su despliegue físico y su capacidad para sostener el ritmo de partidos muy intensos. Su impacto también se vio reflejado a nivel internacional: fue una pieza importante en la conquista del primer Mundial de Clubes del Chelsea, torneo en el que fue reconocido como tercer mejor jugador.



Figura de Ecuador, se prepara para disputar su segundo Mundial.



24. Nuno Mendes (PSG)

FBL-EUR-C1-PSG-ATALANTA | ANNE-CHRISTINE POUJOULAT/GettyImages

Por varios cuerpos de ventaja, el lateral izquierdo más determinante del fútbol actual. Su combinación de potencia física, velocidad y capacidad para sumarse al ataque lo convierten en el prototipo del lateral moderno. Incansable en la banda, puede recorrer todo el carril durante los 90 minutos, aportar profundidad ofensiva y al mismo tiempo cumplir con solidez en tareas defensivas.



Tras formarse en el Sporting de Lisboa, su llegada al PSG terminó de impulsar su carrera. En París se transformó en una pieza fundamental del equipo, participando en la conquista de títulos de Ligue 1 y en el histórico triunfo del club en la Champions League.



Viene además de ser protagonista en la UEFA Nations League, donde con Portugal marcó en la final ante España.



23. Virgil Van Dijk (Liverpool)

Wolverhampton Wanderers v Liverpool - Emirates FA Cup Fifth Round | James Gill - Danehouse/GettyImages

El jugador a copiar para cualquier joven que aspire a convertirse en defensor central. Imponente en el juego aéreo, seguro en los duelos individuales y con una gran capacidad para ordenar la línea defensiva, se ha mantenido durante años como uno de los zagueros más respetados del fútbol europeo. Su liderazgo dentro del campo y su serenidad para salir jugando desde el fondo lo convirtieron en una referencia absoluta en su posición.



Desde su llegada al Liverpool en 2018, tras un traspaso cercano a los 85 millones de euros desde el Southampton, transformó por completo la defensa del equipo. Con los Reds conquistó la Champions League, la Premier League y varios títulos más, consolidándose como capitán y líder del vestuario en los últimos años. Incluso después de superar una grave lesión de rodilla en 2020, logró volver a su mejor nivel.



22. Antoine Semenyo (Manchester City)

Manchester City v Nottingham Forest - Premier League | James Gill - Danehouse/GettyImages

Tras brillar en el Bournemouth durante dos años y medio, Pep Guardiola se fijó en este delantero ghanés de 26 años. El City pagó 72 millones de euros por su pase, pero no eran pocos los que dudaban si Semenyo estaba a la altura de un desafío semejante. A todos ellos, les cerró la boca.



En sus primeros 8 partidos de Premier, anotó 5 goles y ofreció una asistencia, dejando en claro que lo suyo es más que una buena racha. Potente, desequilibrante y con olfato goleador, los Citizens pegaron un pleno con su contratación.

21. Désiré Doué (PSG)

Paris Saint-Germain FC v AS Monaco FC - Ligue 1 McDonald's | DeFodi Images/GettyImages

Hasta hace poco era un nombre poco conocido fuera de Francia, pero su crecimiento en el PSG lo ha colocado rápidamente en el radar del fútbol europeo. Con apenas 20 años, destaca por su naturalidad para jugar, su creatividad en espacios reducidos y la facilidad con la que puede moverse tanto de extremo como de mediapunta. Su estilo directo y su confianza con el balón lo han convertido en una de las piezas más interesantes del ataque del equipo de Luis Enrique.



El PSG apostó fuerte por su talento en 2024, cuando pagó cerca de 60 millones de euros al Stade Rennais para incorporarlo después de una gran temporada en la Ligue 1.



Su progresión fue tan rápida que en 2025, ya con una Champions League en su palmarés, recibió el premio Golden Boy, confirmando su estatus como una de las mayores promesas del fútbol mundial.

20. Gabriel Magalhães (Arsenal)

Bayer 04 Leverkusen v Arsenal FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First Leg | Rene Nijhuis/MB Media/GettyImages

Se ha consolidado como uno de los defensores más dominantes del fútbol actual y, para muchos, el central más fiable de la Premier League. Fuerte en el juego aéreo, agresivo en la marca y muy seguro en los duelos individuales, es una pieza fundamental en la estructura defensiva del Arsenal. Su sociedad en el fondo con William Saliba ha sido una de las claves del crecimiento del equipo en los últimos años.



Además de su solidez atrás, se ha convertido en un arma importante en el balón parado, un recurso que el Arsenal ha sabido explotar al máximo esta temporada. Gracias a su potencia en el salto y su timing para atacar el área rival, ha aportado varios goles decisivos en jugadas de córner o tiros libres, algo que aumenta todavía más su valor dentro del equipo.



Su crecimiento también se trasladó a la selección de Brasil, donde cada vez tiene más peso dentro de la defensa. En pleno auge de su carrera, afronta un objetivo especial: disputar su primera Copa del Mundo, con la intención de consolidarse también como líder en la zaga verdeamarela.





19. Dominik Szoboszlai (Liverpool)

Liverpool v Brighton & Hove Albion - Emirates FA Cup Fourth Round | Charlotte Wilson/Offside/GettyImages

En la actual temporada dio un paso adelante en el Liverpool y asumió un papel mucho más protagonista dentro del mediocampo del equipo. Su despliegue físico y su capacidad para aparecer en distintas zonas del campo lo convierten en un mediocampista 'box to box' muy completo, capaz de recuperar balones, conducir en transición y sumarse al ataque con frecuencia.



Una de sus principales virtudes es la pegada desde media distancia y en pelota parada. Gracias a esa calidad técnica se ha convertido en una amenaza constante en tiros libres y córners, situaciones en las que no solo ha marcado goles sino que también ha generado varias asistencias.

18. Thibaut Courtois (Real Madrid)

Real Madrid CF v Manchester City FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First Leg | Eurasia Sport Images/GettyImages

A sus más de 30 años sigue siendo uno de los arqueros más fiables del fútbol europeo y el titular en un arco tan exigente como el del Real Madrid. Con casi dos metros de estatura, domina el juego aéreo y cubre gran parte de la portería, pero lo que más sorprende son sus reflejos en distancias cortas. Esa combinación de tamaño, agilidad y lectura del juego lo mantiene temporada tras temporada entre los porteros más determinantes de las grandes competiciones.



En el club blanco acumula una colección de títulos difícil de igualar. Durante su etapa en Madrid participó en la conquista de cuatro Champions League, además de cuatro Ligas de España, tres Mundiales de Clubes, tres Supercopas de Europa y dos Copas del Rey. En total suma 23 trofeos a lo largo de su carrera, una cifra que refleja su presencia constante en equipos que compiten por todo.





17. Bukayo Saka (Arsenal)

TOPSHOT-FBL-ENG-PR-BRIGHTON-ARSENAL | GLYN KIRK/GettyImages

Formado en la cantera del Arsenal, forma parte del primer equipo desde 2018 y con el paso de las temporadas se convirtió en la principal referencia ofensiva del club. Actúa principalmente como extremo derecho, desde donde combina desborde, inteligencia para asociarse con sus compañeros y una notable capacidad para decidir jugadas en el último tercio del campo. Tiene gol, visión de juego para asistir y la personalidad para asumir protagonismo incluso en los partidos más exigentes.



En los últimos años su influencia en el ataque del Arsenal no dejó de crecer. Su versatilidad le permite adaptarse a distintos roles dentro del frente ofensivo, algo que el equipo ha aprovechado en varias fases de la temporada.



Jugador emblema de los Gunners, Saka busca cortar una sequía del equipo de 22 años sin títulos de Premier League y conquistar la primera Champions League de su historia.



16. Enzo Fernández (Chelsea)

Chelsea v West Ham United - Premier League | Chris Brunskill/Fantasista/GettyImages

Desde su explosión en el Mundial que ganó con la Argentina, el volante formado en River Plate no ha dejado de crecer. Llegó a Chelsea con un fichaje récord y pese a ser un tanto resistido en el inicio, con su fútbol demostró que valió cada euro invertido.



Es el corazón del equipo, el líder dentro del campo de juego. Multifuncional, a su visión y gran capacidad de pase le agregó gol, convirtiéndose en un futbolista mucho más completo que en sus comienzos.

15. Cole Palmer (Chelsea)

Aston Villa v Chelsea - Premier League | Ben Roberts - Danehouse/GettyImages

Mejor jugador del Mundial de Clubes que consagró a su Chelsea, el 'Capitán Frio' es de los jugadores más desequilibrantes que tiene la Premier League. Dueño de una pegada fantástica, Palmer se las arregla para encontrar los espacios donde parece no haberlos.



Tras un 2024/2025 con números impresionantes, bajó un tanto su cuota goleadora en esta temporada. Aún así, se sostiene como uno de los mediapuntas más determinantes del fútbol mundial.

14. Julián Álvarez (Atlético de Madrid)

Atletico de Madrid v Tottenham Hotspur FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First Leg | Eurasia Sport Images/GettyImages

La versatilidad define a este fantástico jugador que cualquier entrenador quisiera tener. Delantero goleador, también se sacrifica en la presión y es el primer defensor del equipo. Se mueve por todo el frente de ataque, identifica a la perfección los espacios y a eso le sumó en los últimos tiempos precisión en el balón parado.



Si bien Atlético de Madrid desembolsó 80 millones de euros por su pase, su relación con Simeone no es la mejor y su futuro podría estar en otro club.

13. Ousmane Dembélé (PSG)

TOPSHOT-FBL-EUR-C1-PSG-CHELSEA | JULIEN DE ROSA/GettyImages

La temporada 2024/25 terminó siendo la consagración definitiva de su carrera. Tras varios años marcados por lesiones e irregularidad, alcanzó su mejor nivel y fue reconocido con el Balón de Oro, premio que coronó una campaña en la que resultó decisivo en los momentos más importantes. Su juego se basa en el desequilibrio constante: cambios de ritmo, regates imprevisibles y la increíble capacidad de romper defensas con un solo movimiento.



Es ambidiestro, algo muy poco común incluso entre los grandes extremos del fútbol mundial. Puede encarar y rematar con la misma naturalidad con cualquiera de los dos perfiles, lo que lo vuelve extremadamente difícil de defender. Cuando encuentra espacios, su aceleración y su capacidad para improvisar lo convierten en un atacante prácticamente indescifrable.



Después de años en los que el talento siempre estuvo acompañado por dudas físicas, logró finalmente sostener continuidad y protagonismo en el más alto nivel. En la actualidad es una de las principales armas ofensivas de su equipo y uno de los futbolistas más desequilibrantes del fútbol europeo.





12. Vinicius Jr. (Real Madrid)

Real Madrid C.F. v SL Benfica - UEFA Champions League 2025/26 League Knockout Play-off Second Leg | Quality Sport Images/GettyImages

El frustrado Balón de Oro tras la temporada 23/24 repercutió en su rendimiento. Sin lugar a dudas había sido el mejor jugador de aquella temporada, pero la distinción fue a manos de Rodri y al brasileño pareció impactarle.



Tras ese bajón y cuestiones extrafutbolísticas que lo perjudicaron, poco a poco va recuperando el nivel y volviendo a ser aquel jugador explosivo que lo llevó a lo más alto del fútbol mundial.

11. Lautaro Martínez (Inter de Milán)

FC Internazionale v Juventus FC - Serie A | NurPhoto/GettyImages

Capitán, referente y goleador del Inter de Milán, el Toro es sin lugar a dudas uno de los mejores centrodelanteros del mundo en la actualidad. Combina potencia con una enorme calidad y un entendimiento táctico poco común.



Campeón del mundo en 2022 con la selección argentina, le dio al equipo de Scaloni el gol con el que acabó conquistando la Copa América 2024. No pudo en la final de la Champions 2025, pero en esta temporada se prepara para festejar un nuevo scudetto.

10. Raphinha (FC Barcelona)

FC Barcelona v F.C. Copenhagen - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD8 | Quality Sport Images/GettyImages

Otro jugador que bien podría haber ganado el Balón de Oro que finalmente fue a parar a manos de Dembelé. El brasileño se convirtió en un extremo peligrosísimo, capaz de jugar por cualquiera de las dos bandas y siempre siendo influyente en el ataque culé.



Este año se prepara para jugar su segunda Copa del Mundo luego de un Qatar 2022 en el que no logró hacer valer toda su categoría.

9. Achraf Hakimi (PSG)

Stade Brestois 29 v Paris Saint-Germain FC - Ligue 1 McDonald's | Xavier Laine/GettyImages

Considerado el mejor lateral derecho del mundo, Hakimi es una pieza fundamental tanto en el PSG como en la selección de Marruecos. Su juego está basado en la velocidad y en una proyección ofensiva constante que lo convierte prácticamente en un extremo cuando su equipo ataca. Recorre toda la banda con facilidad, aparece con frecuencia en el área rival y es capaz de definir jugadas con una eficacia poco habitual para un defensor.



En el PSG es uno de los jugadores más influyentes del sistema ofensivo por su capacidad para desbordar y llegar desde segunda línea, lo que le ha permitido sumar goles y asistencias con regularidad.



También es una de las grandes figuras de Marruecos, selección que sorprendió al mundo en el Mundial de Qatar 2022 al alcanzar las semifinales y que en el próximo Mundial intentará consolidarse entre las mejores selecciones del mundo.



8. Lionel Messi (Inter Miami)

Orlando City SC v Inter Miami CF | Leonardo Fernandez/GettyImages

El único jugador de esta lista que no juega en Europa. Mientras Lionel Messi decida seguir jugando al fútbol, siempre va a estar entre los mejores. No tiene la explosión de su juventud, pero aún así le alcanza para limpiar rivales mucho más jóvenes que él.



Llevó al Inter de Miami a su primer título de liga en la MLS y revolucionó el fútbol de los Estados Unidos con su presencia. Es el mejor de todos los tiempos y en el Mundial de este año buscará la cereza del postre de una carrera inigualable.

7. Pedri (FC Barcelona)

FC Barcelona v Girona FC - LaLiga EA Sports | NurPhoto/GettyImages

Desde que apareció en el fútbol profesional con Las Palmas quedó claro que su mayor virtud era la comprensión del juego. No depende de la velocidad ni del físico para imponerse en el campo: su fortaleza está en la lectura de cada jugada y en la capacidad de ubicarse siempre en el lugar correcto antes que los demás. Esa inteligencia futbolística fue la que lo llevó rápidamente a consolidarse en el Barcelona y en la selección española.



En el mediocampo destaca por su precisión en los pases, su control en espacios reducidos y su capacidad para asociarse con naturalidad. Puede conducir, filtrar balones entre líneas o romper defensas con pequeños cambios de ritmo. También posee un buen disparo desde media distancia, un recurso que cada temporada incorpora con mayor frecuencia a su juego.



Su estilo transmite una sensación de calma poco común en partidos de alto ritmo. Un futbolista que llena los ojos de cualquier espectador.

6. Erling Haaland (Manchester City)

Nottingham Forest v Manchester City - Premier League | Robbie Jay Barratt - AMA/GettyImages

Es uno de los delanteros más determinantes del fútbol actual. Su mezcla de potencia, velocidad y capacidad de definición lo convierten en un atacante casi imposible de contener. En el Manchester City se transformó en la principal referencia ofensiva, con una presencia constante en el área y la capacidad de resolver jugadas con muy pocos toques.



Dentro del área es letal y fuera de ella también aporta profundidad, algo que encaja perfectamente con el estilo ofensivo del equipo de Pep Guardiola.



Sus impactantes cifras goleadoras se mantienen entre las más altas del continente temporada tras temporada. Este año afrontará el gran desafío de su carrera, liderando a Noruega en una nueva Copa del Mundo.

5. Federico Valverde (Real Madrid)

Real Madrid CF v Manchester City FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First Leg | Juan Manuel Serrano Arce/GettyImages

Es uno de los futbolistas más completos del mundo. Un auténtico todoterreno. Puede jugar como mediocentro, interior, extremo o incluso ocupar posiciones más abiertas si el equipo lo necesita. Su despliegue físico, su capacidad para recorrer grandes distancias y su disciplina táctica lo convierten en un jugador fundamental para el Real Madrid. A eso le suma un disparo potentísimo, considerado entre los más fuertes del fútbol actual, una herramienta que suele aparecer en momentos clave de los partidos.



Tras la retirada de Toni Kroos en 2024, heredó el número 8 y asumió un rol todavía más central en el mediocampo del equipo. Además de su influencia futbolística, hoy es uno de los líderes del vestuario y uno de los capitanes habituales de la plantilla de Arbeloa. También es una figura indiscutida en la selección de Uruguay, donde representa a la perfección la mezcla de intensidad, carácter y competitividad que históricamente identifica al fútbol charrúa.

4. Vitinha (PSG)

FBL-FRA-LIGUE1-PSG-MONACO | FRANCK FIFE/GettyImages

De los jugadores que más ha crecido en los últimos años, a punto tal de meterse entre los mejores cinco del mundo. Es el cerebro del PSG campeón de Europa y de Francia. Juega y hace jugar, cuando el balón pasa por sus pies, todo se clarifica.



Campeón también con Portugal, será una de las figuras a seguir en la próxima Copa del Mundo.

3. Harry Kane (Bayern Múnich)

TOPSHOT-FBL-GER-BUNDESLIGA-DORTMUND-BAYERN MUNICH | INA FASSBENDER/GettyImages

De este fabuloso jugador no se puede decir que es un centrodelantero porque es mucho más que eso. Es un gran goleador, sus números hablan por sí solos. Pero entiende tan bien el juego y se mueve por todo el frente de ataque con tal facilidad que la posición de '9' ya le queda chica.



Un jugador que mejora a sus compañeros. En Bayern Múnich pudo sacarse el peso de no haber conseguido títulos en su carrera. Sin lugar a dudas, para él vendrán muchos más.

2. Lamine Yamal (FC Barcelona)

Athletic de Bilbao v FC Barcelona - LaLiga EA Sports | Soccrates Images/GettyImages

Con apenas 16 años ya estaba en el centro de la escena del fútbol europeo. Fue una de las grandes figuras de España en la conquista de la Eurocopa, jugando con una personalidad impropia para alguien de su edad. Desde entonces su crecimiento ha sido constante y hoy es considerado una de las apariciones más impactantes del fútbol mundial en los últimos años. Messi hay uno solo, pero la comparación con él es inevitable.



Hoy con 18 ya es la estrella indiscutida del Barcelona y también de la selección española, que llegará al próximo Mundial con la ambición de conquistar su segunda Copa del Mundo. Juega como extremo derecho, pero no se limita a abrir la cancha. Tiene regate corto, cambios de ritmo muy difíciles de defender y una capacidad notable para asistir o definir cuando pisa el área. Su talento y desparpajo lo han convertido en uno de los futbolistas más desequilibrantes del fútbol europeo actual.

1. Kylian Mbappé (Real Madrid)

Real Madrid v FC Barcelona - LaLiga EA Sports | NurPhoto/GettyImages

Desde hace varios años, el mejor futbolista del planeta. Su irrupción fue tan temprana como impactante y a los 19 años ya era campeón del mundo con Francia en Rusia 2018. En Qatar 2022 volvió a demostrar su jerarquía en el escenario más grande, marcando tres goles en la final ante Argentina y terminando el torneo como máximo goleador. Su influencia en partidos decisivos lo ha convertido en la gran referencia del fútbol mundial en la última etapa.



Su juego mezcla técnica, velocidad y una potencia física fuera de lo común. En el uno contra uno resulta prácticamente imparable y su explosión en los primeros metros suele dejar sin respuesta a cualquier defensa. Puede desequilibrar desde la banda o atacar el área como delantero, siempre con una capacidad goleadora altísima. En la actualidad existen algunas dudas por molestias en su rodilla, pero si logra mantenerse en plenitud física vuelve a aparecer como gran candidato al Balón de Oro y como la principal carta de Francia para aspirar a otro Mundial.