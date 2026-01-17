Mercado de fichajes: el Chelsea va por Van Dijk; Erling Haaland, Vinicius Junior y más

El mercado de fichajes ya empezó a moverse y, como era de esperarse, la Premier League y LaLiga concentran buena parte del ruido. Hay clubes dispuestos a romper el mercado, figuras con precio de superestrella y otros movimientos que podrían cambiar el rumbo de la próxima temporada. Entre posibles salidas millonarias, intercambios inesperados y jóvenes que ya despiertan interés internacional, el panorama empieza a tomar forma.

Premier League

El Manchester City exigirá €200 millones (£173.5 millones, $232.3 millones) para vender a Erling Haaland en verano, ante el interés del Real Madrid. (Fuente: Fichajes)

Para el mercado de enero, el Manchester City permitirá la salida del extremo Oscar Bobb, con el Tottenham entre los interesados. (Fuente: Football Insider)

El Chelsea consultó el año pasado por Virgil van Dijk, del Liverpool, pero recibió una negativa inmediata. El club sigue buscando un defensor y tiene en la mira a Marcos Senesi (Bournemouth) y Charlie Cresswell (Toulouse). (Fuente: talkSPORT)

El Chelsea estaría dispuesto a aceptar una propuesta de intercambio del Real Madrid por Enzo Fernández, que incluiría a Vinicius Junior rumbo a Stamford Bridge. Fernández quiere fichar por el Real Madrid. (Fuente: El Nacional)

El Liverpool analiza presentar una oferta por Sandro Tonali, del Newcastle, aunque el precio rondaría los £100 millones ($133.9 millones). (Fuente: Fichajes)

Personas cercanas a Tonali esperan ofertas de clubes grandes de la Premier League este verano. (Fuente: Fabrizio Romano)

El Arsenal está interesado en el fichaje veraniego del extremo inglés Anthony Gordon, del Newcastle. (Fuente: AFCAMDEN)

El Chelsea y el Manchester United siguen de cerca al portero de la Roma, Mile Svilar, valorado en €60 millones (£52 millones, $69.7 millones). (Fuente: CaughtOffside)

Kobbie Mainoo no tiene previsto salir del Manchester United en enero tras la salida de Ruben Amorim. (Fuente: Mark Brus)

El Manchester United busca fichar otro mediocampista este mes y ya mantuvo conversaciones con un jugador no revelado para un préstamo de seis meses. Tiene experiencia en la Premier League, pero actualmente juega fuera de Inglaterra. (Fuente: Ben Jacobs)

El West Ham vio rechazada una oferta por Ethan Nwaneri, del Arsenal, que no considera conveniente su salida. (Fuente: football.london)

El Aston Villa presentó una oferta formal para repatriar a Tammy Abraham. El Beşiktaş, que activó la opción de compra desde la Roma, estaría dispuesto a venderlo con ganancia. (Fuente: Milliyet)

El Bayern Múnich puso fin a su interés en Nico Schlotterbeck, del Borussia Dortmund, lo que acerca al defensor a la Premier League. (Fuente: Christian Falk)

LaLiga

El Real Madrid puso a Franco Mastantuono en la lista de transferibles. El Chelsea, la Juventus y el Napoli ya consultaron por un traspaso cercano a €30 millones (£26 millones, $34.9 millones). (Fuente: Fichajes)

Jürgen Klopp, posible próximo técnico del Real Madrid, quiere vender a Mastantuono para financiar la llegada de un extremo derecho, con Karim Adeyemi como principal objetivo. (Fuente: El Nacional)

Pese a versiones en contra, el Barcelona mantiene su interés en Julián Álvarez, del Atlético de Madrid, muy valorado por Hansi Flick y Deco. (Fuente: MARCA)

Rayan, delantero del Vasco da Gama que interesaba al Barcelona, está cerca de fichar por el Bournemouth. (Fuente: SPORT)

El Real Madrid sigue de cerca al delantero de 19 años Christian Kofane, del Bayer Leverkusen. (Fuente: Sky Germany)

Un club no identificado de la Ligue 1 presentó una oferta por el defensa del Barcelona Andrés Cuenca, de 18 años, quien también interesa al AC Milan y al Como. (Fuente: Gianluigi Longari)

