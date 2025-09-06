Mercado de fichajes: el Crystal Palace dispuesto a vender a Guehi; Olise, Aké y Rashford

El mercado de fichajes cerró hace apenas unos días, pero los clubes de LaLiga y la Premier League ya preparan movimientos de cara a enero o incluso pensando en el próximo verano. Futbolistas en busca de minutos, técnicos que piden refuerzos y directivas atentas a oportunidades de mercado marcan la actualidad de los rumores en las grandes ligas europeas.

Premier League

Aston Villa v Crystal Palace - Premier League | Alex Livesey/GettyImages

El Crystal Palace, por su parte, estaría dispuesto a vender al central Marc Guéhi al Liverpool en enero por 25 millones de libras (29,5 millones de euros). Los Reds ven con buenos ojos la operación, conscientes de que tanto Barcelona como Real Madrid podrían adelantarse asegurando un preacuerdo de libre transferencia si el jugador decide esperar al verano.

El Liverpool también planifica el futuro a medio plazo. La directiva trabaja en la búsqueda de un heredero para Mohamed Salah y uno de los nombres que más seduce es el de Michael Olise, actual futbolista del Bayern Múnich, que lidera la lista de posibles reemplazos del egipcio en los próximos dos años.

Finalmente, el defensor neerlandés Nathan Aké aparece como objetivo de varios equipos: Everton, Nottingham Forest y Tottenham Hotspur. El Manchester City lo valora en unos 15 millones de libras (17,7 millones de euros), cifra que podría animar a más de un club a pujar por su incorporación en enero.

La Liga

Rayo Vallecano de Madrid v FC Barcelona - LaLiga EA Sports | Diego Souto/GettyImages

En el FC Barcelona, la situación de Marcus Rashford sigue en el punto de mira. El inglés, cedido por el Manchester United, ha recibido un mensaje claro de Hansi Flick: debe mejorar tanto en lo físico como en lo mental si quiere ganar protagonismo esta temporada. Pese a ello, el club mantiene la confianza en el atacante y espera que pueda dar un salto de rendimiento en los próximos meses.

El técnico alemán también tiene en su lista de prioridades reforzar la defensa. Su gran objetivo es Lisandro Martínez, central del Manchester United, que vería con buenos ojos un traspaso al Camp Nou. Una operación que, en caso de concretarse, supondría un refuerzo de jerarquía para la zaga azulgrana.

En el Real Madrid, la situación de Endrick genera interés en varios clubes europeos. El joven delantero brasileño busca más protagonismo para ganarse un lugar en la lista de su selección de cara al Mundial del próximo verano, y no se descarta una cesión en enero. Además, el técnico Xabi Alonso ha puesto la lupa en Kees Smit, mediocampista de 19 años del AZ Alkmaar. El propio Juni Calafat, jefe de ojeadores, ha viajado a Países Bajos para seguirlo de cerca, convencido de que podría convertirse en una apuesta de futuro.

Por su parte, el Sevilla sigue vinculado con Hakim Ziyech, aún libre tras no firmar con ningún club en el cierre de mercado. Los hispalenses no pudieron concretar su llegada por no liberar la ficha de Álvaro Fernández, portero apartado por Almeyda y renovado previamente por Víctor Orta. Solo si resuelven este bloqueo contractual podrán volver a la carga por el marroquí, cuya negativa a firmar por otros equipos alimenta las sospechas de un posible acuerdo encubierto con Nervión.