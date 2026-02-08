Mercado de fichajes: el Liverpool prepara oferta por Rodrygo; Ibrahima Konaté, Julián Álvarez y más

La Premier League concentra buena parte de la atención, con equipos que analizan refuerzos estratégicos ante posibles salidas, lesiones o ajustes de plantilla. Al mismo tiempo, LaLiga no se queda atrás y perfila operaciones que podrían sacudir el verano

Premier League

El Liverpool evalúa un movimiento por el defensor central del Newcastle United, Sven Botman, en caso de necesitar un reemplazo para Ibrahima Konaté este verano. (Fuente: Sports Boom)

Por otro lado, el Liverpool también sigue de cerca al central del Tottenham Hotspur, Micky van de Ven, como otra posible alternativa para suplir a Konaté. (Fuente: TEAMtalk)

Burnley v Tottenham Hotspur - Premier League | Chris Brunskill/Fantasista/GettyImages

Además, el Liverpool se prepara para realizar un acercamiento por el extremo del Real Madrid, Rodrygo. El brasileño, que también es objetivo del Manchester United para el verano, desea permanecer en el Bernabéu, pero considerará una salida si no aumenta su participación en la segunda mitad de la temporada. (Fuente: OKDiario)

El Manchester City planea presentar una oferta por el mediocampista del Atlético de Madrid, Pablo Barrios, aunque deberá igualar su tasación de 80 millones de euros para concretar la operación. (Fuente: Fichajes)

El Chelsea ha avanzado de manera discreta en su interés por el delantero del Atlético de Madrid, Julián Álvarez. Sus representantes estuvieron en Londres esta semana para mantener negociaciones. (Fuente: ESPN Argentina)

Tras conocer la gravedad de la lesión de Mikel Merino, el Arsenal intentó sin éxito un acercamiento de último momento por el mediocampista del Real Madrid, Brahim Díaz, durante el mercado invernal. (Fuente: Africafoot)

El Arsenal también ha contactado a los representantes del delantero del Bournemouth, Junior Kroupi, quien igualmente está en la órbita del Paris Saint-Germain. (Fuente: Media Foot)

El interés del Manchester City por el lateral derecho del Brentford, Michael Kayode, se ha complicado debido a la competencia del Manchester United y el Newcastle, que analizan un movimiento en verano. (Fuente: TEAMtalk)

En su búsqueda de un nuevo mediocampista, el Manchester United ha manifestado su deseo de fichar al capitán de la Juventus, Manuel Locatelli. (Fuente: Calciomercato.it)

El entrenador del Chelsea, Liam Rosenior, no solo pidió el regreso de Mamadou Sarr a Stamford Bridge, sino que también solicitó reunirlo con el mediocampista del Strasbourg, Valentín Barco. (Fuente: Bolavip)

El Manchester United evalúa un posible fichaje veraniego por el delantero del Chelsea, Liam Delap, quien se juega su futuro en lo que resta de la temporada tras no lograr un impacto significativo. El Everton y el Newcastle también están atentos a su situación. (Fuente: TEAMtalk)

El Tottenham difícilmente podrá afrontar el fichaje del extremo del RB Leipzig, Yan Diomande, cuyo valor de 80 millones de libras es considerado demasiado elevado. El Liverpool y el Manchester United aparecen como opciones más viables. (Fuente: Football Insider)

El Aston Villa, el Manchester United, el Newcastle y el Tottenham muestran interés en el defensor de la Juventus, Pierre Kalulu. (Fuente: Mirko Di Natale)

El West Ham United falló en un intento de 20 millones de euros por el mediocampista del Napoli, Antonio Vergara, durante el mercado invernal. Ahora, el club italiano le ha puesto sobre la mesa una propuesta de renovación. (Fuente: Calciomercato)

LaLiga

El Barcelona confía en que el defensor central del Manchester United, Lisandro Martínez, estaría abierto a llegar al Camp Nou en verano. Además, considera que su club podría venderlo al acercarse al último año de su contrato, el cual incluye una opción de extensión por 12 meses. (Fuente: CaughtOffside)

El mediocampista del Strasbourg, Valentín Barco, se ha convertido en un nuevo objetivo para el Real Madrid. (Fuente: Fichajes)

RC Strasbourg Alsace v AS Monaco - French Cup 2025/2026 | Eurasia Sport Images/GettyImages

El lateral derecho es una prioridad para el Real Madrid de cara al verano, con el jugador del Chelsea, Malo Gusto, como uno de los nombres en la lista. (Fuente: Madrid Universal)

Sin embargo, Trent Alexander-Arnold no tiene intención de dejar el Real Madrid. Pese a los vínculos con el Manchester City, el lateral planea pelear por su lugar en el Bernabéu. (Fuente: Football Insider)

La posible salida de Fran García al Bournemouth en enero fue bloqueada por el Real Madrid, que, en contra del deseo del jugador, consideró que era una pieza importante para la profundidad del plantel. El movimiento podría retomarse en verano. (Fuente: Diario Carioca)

El Manchester City está dispuesto a presentar una oferta de 80 millones de euros por el lateral derecho del Barcelona, Jules Koundé, quien podría salir si llega la propuesta adecuada. (Fuente: Fichajes).

