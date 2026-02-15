Mercado de fichajes: el Liverpool va por una figura de la Premier League; Marc Cucurella, Elliot Anderson y más



El mercado de fichajes comienza a definirse en la Premier League y LaLiga, con movimientos que involucran al Manchester United, al Liverpool, al Manchester City, al Chelsea y al Arsenal, todos atentos a reforzar zonas clave de sus plantillas. Las cifras elevadas, los primeros contactos y las decisiones contractuales marcan el ritmo de un escenario que también incluye al Real Madrid, al Barcelona, al Atlético de Madrid y al Paris Saint-Germain. Entre renovaciones, posibles salidas y jóvenes en seguimiento, el verano apunta a negociaciones intensas y estratégicas.





Premier League

El Manchester United sigue de cerca al lateral Julian Ryerson, del Borussia Dortmund, como opción para reforzar su línea defensiva. El Newcastle United también ha mostrado interés, aunque el Dortmund no tiene intención de desprenderse del carrilero derecho. (Fuente: Sports Boom)

El Liverpool es el principal candidato para fichar al atacante del Newcastle United, Anthony Gordon, por delante del Manchester City y del Arsenal. El club ha fijado una valoración cercana a los 111 millones de euros por el internacional inglés. (Fuente: CaughtOffside)

El Manchester City aparece como el favorito para incorporar al mediocampista del Nottingham Forest, Elliot Anderson. El club ya ha establecido contacto con el entorno del jugador. (Fuente: TEAMtalk)

Sin embargo, el Chelsea considera que una oferta cercana a los 117 millones de euros podría permitirle adelantarse al Manchester City en la negociación por Anderson. (Fuente: Football Insider)

El Arsenal analiza opciones para reforzar el costado izquierdo del ataque ante el rendimiento irregular de Leandro Trossard y Gabriel Martinelli. En ese contexto, el club ha seguido de cerca al delantero del RB Leipzig, Antonio Nusa. Ojeadores han acudido de forma recurrente al Red Bull Arena para observar al jugador de 20 años. (Fuente: Fussball Daten)

Tras no concretar el fichaje de Conor Gallagher, quien terminó en el Tottenham Hotspur, el Aston Villa intentó avanzar por el mediocampista de los Spurs, Lucas Bergvall, durante el mercado invernal. La operación no prosperó, aunque podría reactivarse en verano. (Fuente: The Athletic)

El Chelsea tiene previsto iniciar conversaciones con el lateral Marc Cucurella para negociar una renovación de contrato que asegure su continuidad a largo plazo en Stamford Bridge. (Fuente: TEAMtalk)

El Manchester United contempla la posibilidad de cerrar un traspaso definitivo del portero André Onana durante el próximo verano, pese a que aún tiene dos años de contrato. Además, el guardameta suplente Altay Bayındır también podría salir del Old Trafford al final de la temporada 2025–26. (Fuente: The Sun)

El Everton planea retomar su interés por el extremo del Fulham, Harry Wilson, luego de no concretar su fichaje antes del cierre del mercado de enero. (Fuente: Football Insider)

El atacante del Aston Villa, Morgan Rogers, solicitaría su salida al término de la temporada si el equipo no logra clasificarse a la Champions League. (Fuente: Indykaila)

LaLiga

El Paris Saint-Germain ha mostrado interés en el extremo del Real Madrid, Brahim Díaz, quien ha perdido protagonismo tras su prolongada ausencia por la Copa Africana de Naciones. (Fuente: Fichajes)

Robert Lewandowski tomará una decisión definitiva sobre su futuro una vez que el Barcelona complete su proceso de elecciones presidenciales. El delantero continúa siendo vinculado con el Chicago Fire de la MLS. (Fuente: Mundo Deportivo)

A pesar de los rumores que sitúan a Carlo Ancelotti en el entorno del Real Madrid después del Mundial de 2026, el técnico italiano se perfila para firmar un contrato por cuatro años con la selección de Brasil. (Fuente: The Athletic)

El mediocampista neerlandés Stije Resink ha despertado el interés del Atlético de Madrid, que estaría dispuesto a activar su cláusula de rescisión, fijada en 6 millones de euros, durante el próximo verano. (Fuente: Fichajes)

El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, ha solicitado el fichaje de un lateral izquierdo ante la irregularidad mostrada por Alejandro Balde en esa posición. (Fuente: Fichajes)

El Real Madrid sigue el desarrollo del defensor central de 18 años Kacper Potulski como una alternativa a largo plazo para reforzar su zaga. El Chelsea, el Newcastle, el AC Milan y el Lyon también han mostrado interés en el jugador del Mainz. (Fuente: Defensa Central)

El Real Betis no tiene previsto ejecutar la opción de compra del mediocampista Sofyan Amrabat al finalizar su cesión. El Villarreal aparece como uno de los clubes interesados en el jugador del Fenerbahçe. (Fuente: Fichajes)

