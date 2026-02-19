Mercado de fichajes: el Manchester United apunta a una joya de 100 millones de euros; Michael Olise, Mbappé y más

Gigantes históricos, presupuestos descomunales y decisiones que pueden cambiar proyectos completos se mezclan en una danza de rumores, intereses cruzados y cifras que marean tanto en LaLiga como en la Premier League. Desde defensas valuados en 100 millones hasta delanteros inconformes y jóvenes talentos que disparan ambiciones, los clubes ingleses ya mueven piezas con agresividad. Este panorama no solo anticipa un verano intenso, sino uno capaz de redefinir jerarquías.

Premier League

El Manchester United ha identificado a Alessandro Bastoni como la pieza ideal para construir su defensa a futuro. Tendrá competencia del Arsenal, del Liverpool y del Barcelona por el central del Inter, tasado en 100 millones de euros (87.4 millones de libras, 118.4 millones de dólares).

Tras una temporada de debut marcada por lesiones, problemas disciplinarios y apenas tres goles, se espera que Liam Delap salga del Chelsea este verano. Los clubes interesados el año pasado no se han desanimado por su etapa en Stamford Bridge, y el Manchester United figura en una lista que también incluye al Newcastle United, al Everton, al Sunderland y al Brighton & Hove Albion.

Las opciones de Alexis Mac Allister de fichar por el Manchester United han quedado descartadas, pero la posibilidad de salir del Liverpool sigue sobre la mesa.

Liverpool v Brighton & Hove Albion - Emirates FA Cup Fourth Round | NurPhoto/GettyImages

Endrick se ha convertido en una “prioridad máxima” para el Manchester United tras destacar en el Lyon durante su cesión del Real Madrid.

El Newcastle está dispuesto a poner fin al estancamiento de James Trafford en el Manchester City con un fichaje este verano, lo que podría impedir que se haga permanente la cesión de Aaron Ramsdale del Southampton.

Las Urracas podrían enfrentar competencia por Trafford del West Ham United y del Aston Villa.

El Liverpool considera una oferta cercana a los 200 millones de euros (174.7 millones de libras, 236.8 millones de dólares) por Michael Olise, quien superaría a Alexander Isak como el fichaje más caro del club si acepta salir del Bayern Múnich.

Olise no solo está en el radar del Liverpool. El delantero francés también es objetivo de su compatriota Kylian Mbappé, quien, según reportes, quiere que el Real Madrid venda a Rodrygo y a Vinícius Júnior este verano para forzar la llegada del atacante del Bayern Múnich.

El Arsenal evalúa seriamente desprenderse de Riccardo Calafiori tras perder la paciencia por su historial irregular de lesiones.

Buenas noticias para el Liverpool, el Manchester United y el Bayern Múnich: el precio del codiciado Yan Diomande ha bajado a 80 millones de libras (108.4 millones de dólares).

El fichaje estrella del Newcastle, Nick Woltemade, estaría descontento en Tyneside “desde hace tiempo” y vería con buenos ojos regresar al Stuttgart, o incluso ir al Bayern Múnich, este verano.

Si el Atlético de Madrid pierde a Julián Álvarez en verano, considera fichar al delantero del Tottenham Hotspur, Richarlison, como su reemplazo.

LaLiga

Si Unai Emery deja al Aston Villa para asumir en el Real Madrid este verano, ya tendría decidido desprenderse de tres figuras clave: Antonio Rüdiger —quien además termina contrato—, el joven talento Arda Güler y, de forma llamativa, Trent Alexander-Arnold.

SL Benfica v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2025/26 League Knockout Play-off First Leg | DeFodi Images/GettyImages

Rüdiger aparece en las listas de compra del Crystal Palace, del Tottenham y del West Ham mientras su contrato con el Real Madrid se acerca a su fin este verano.

En el Barcelona, el perfil de Roony Bardghji despierta interés económico. Hansi Flick también teme relegar a este joven talento al banquillo en una etapa clave de su desarrollo, cuando además podría dejar 20 millones de euros (23.7 millones de dólares) en ingresos para el club.

El Atlético de Madrid y el Bayern Múnich siguen de cerca a Victor Osimhen, pero se cree que el Paris Saint-Germain irá “con todo” por el referente del Galatasaray este verano.

