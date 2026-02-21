Mercado de fichajes: el Manchester United lanza oferta por Alexander-Arnold; Mbappé Vinicius Jr y más

El mercado de fichajes vuelve a encenderse y la Premier League aparece, una vez más, como el epicentro del ruido, las cifras descomunales y los movimientos que pueden alterar el equilibrio del fútbol europeo. Desde el interés del Paris Saint-Germain por Erling Haaland hasta las maniobras del Manchester United, el Arsenal y el Chelsea, los grandes clubes ya mueven fichas con anticipación. A esto se le suman giros inesperados en LaLiga, donde el Barcelona y el Real Madrid también preparan cambios que prometen sacudir el tablero.

Premier League

El Paris Saint-Germain ha analizado la posibilidad de fichar al delantero del Manchester City, Erling Haaland, ante la incertidumbre que rodea el futuro de Ousmane Dembélé. (TEAMtalk)

Dembélé habría pedido a sus agentes que informen al Chelsea sobre su disponibilidad, y el club londinense estaría dispuesto a romper su política habitual de fichajes para cerrar la operación. (Fichajes)

Otro posible movimiento en el Chelsea sería la salida de Liam Delap. El club busca recuperar su inversión de 30 millones de libras y el Everton estaría listo para avanzar por el delantero. (Football Insider)

Hull City v Chelsea - Emirates FA Cup Fourth Round | Robbie Jay Barratt - AMA/GettyImages

El Arsenal quiere fichar al extremo del Real Madrid, Rodrygo, y estaría dispuesto a ofrecer un intercambio que incluiría a Eberechi Eze rumbo al Bernabéu. Sin embargo, el club español no contempla vender al brasileño ni incorporar a Eze. (Defensa Central)

Por su parte, el Manchester United es el equipo más interesado en repatriar a Trent Alexander-Arnold a la Premier League. Los Red Devils ofrecerían 50 millones de euros, pero nuevamente el Real Madrid no estaría interesado. (Fichajes)

El central del Bayer Leverkusen, Edmond Tapsoba, cuenta con varios pretendientes en Europa. Liverpool y Manchester United lo siguen de cerca, aunque enfrentan competencia del PSG, mientras el Real Madrid monitorea la situación. (Fussballdaten)

También podría salir de la Bundesliga el lateral izquierdo del Eintracht Frankfurt, Nathaniel Brown. Arsenal, Liverpool, Manchester City y Real Madrid estarían interesados en una operación que podría alcanzar los 65 millones de euros. (BILD)

El Newcastle United ha convertido al defensor central del Atalanta, Odilon Kossounou, en uno de sus principales objetivos para reforzar la zaga este verano. (Africafoot)

La Juventus está abierta a vender al defensor Federico Gatti, quien interesa tanto al Nottingham Forest como al West Ham United. (Tuttosport)

El Liverpool lidera la carrera frente al Arsenal y al Manchester United para fichar al mediocampista del Wolverhampton, Mateus Mané. (Mark Brus)

El Aston Villa no tiene intención de vender al mediocampista Morgan Rogers y confía en mantener esa postura incluso si el equipo no logra clasificarse a la Champions League. (Football Insider)

Casemiro, mediocampista del Manchester United, pasó recientemente unos días en Florida con su familia para evaluar una posible llegada al Inter Miami, club interesado en ficharlo como agente libre este verano. (The Sun)

El delantero japonés de 20 años del Anderlecht, Keisuke Goto, ha llamado la atención de Brighton, Chelsea, Newcastle, Tottenham y Wolverhampton tras una destacada cesión en el Sint-Truidense. (Sports Boom)

LaLiga

El delantero del Atlético de Madrid, Julián Álvarez, dejaría el club este verano para firmar con el Barcelona. El Arsenal también mostró interés, pero el argentino prioriza jugar en el Camp Nou. (Radio La Red)

Álvarez encabeza la lista de deseos ofensivos del Barcelona junto a Harry Kane. Entre las alternativas aparece Dušan Vlahović, cuyo contrato con la Juventus expira en verano. (Calciomercato)

Kylian Mbappé habría solicitado al Real Madrid la venta de Vinicius Junior y su reemplazo por Michael Olise, considerando necesario un cambio de dinámica en el Bernabéu. (E-Notícies)

SL Benfica v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2025/26 League Knockout Play-off First Leg | Antonio Villalba/GettyImages

La Juventus intentará fichar a Antonio Rüdiger como agente libre si el Real Madrid no le ofrece una renovación antes del final de la temporada. (Tutto Juve)

Marcus Rashford es el principal objetivo del Barcelona para reforzar las bandas, pero si no se concreta su fichaje, el club catalán apuntaría a Malick Fofana, del Lyon. (Madrid-Barcelona)

MÁS NOTICIAS SOBRE FICHAJES Y RUMORES