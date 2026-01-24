Mercado de fichajes: el Manchester United se interesa en Cole Palmer; Alexander-Arnold, Julián Álvarez y más

El mercado de fichajes entra en una fase decisiva y los rumores ya marcan la agenda del fútbol europeo. En la Premier League, varios gigantes analizan movimientos de alto impacto, con posibles traspasos millonarios, renovaciones clave y decisiones urgentes para reforzar plantillas. LaLiga no se queda atrás. Clubes como el Real Madrid, el Barcelona y el Atlético de Madrid evalúan salidas, rechazan ofertas y redefinen prioridades de cara al futuro inmediato. Entre intereses firmes y negociaciones en pausa, el mercado empieza a tomar forma con claridad.

Premier League

El Arsenal analiza un posible fichaje del delantero del Atlético de Madrid, Julián Álvarez, para el próximo verano. El club español solo consideraría su venta por una cifra superior a los €100 millones ($118.3 millones). (Fuente: ESPN)

Galatasaray A.S. v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD7 | BSR Agency/GettyImages

Mientras crecen las especulaciones sobre el futuro de Cole Palmer en el Chelsea, el Manchester United prepara una oferta por el mediocampista, que podría llevarlo al club al que apoyaba desde niño. (Fuente: TEAMtalk)

El Tottenham Hotspur acelera su interés por el lateral izquierdo del Liverpool, Andy Robertson. El club londinense planeaba buscarlo en verano, pero ahora quiere incorporarlo de inmediato para reforzar al equipo de Thomas Frank en un momento complicado. (Fuente: The Athletic)

Si Robertson deja Anfield en este mercado invernal, el Liverpool consideraría recuperar a Konstantinos Tsimikas de su cesión en la Roma. (Fuente: Sky Sports)

El Manchester City sigue de cerca al extremo del RB Leipzig, Yan Diomande. El club alemán exige €100 millones ($118.3 millones), cifra récord para la institución. Liverpool, Arsenal, Manchester United y Aston Villa también muestran interés. (Fuente: Florian Plettenberg)

El Chelsea evalúa un posible acuerdo por Douglas Luiz, actualmente cedido por la Juventus. El mediocampista ha tenido pocos minutos en el Nottingham Forest y podría aportar experiencia mientras Romeo Lavia continúa lesionado. (Fuente: BBC)

Ante la inminente salida de Casemiro, el Manchester United planea iniciar conversaciones con Kobbie Mainoo para renovar su contrato. El internacional inglés vuelve a ser parte de los planes del club tras la salida de Ruben Amorim. (Fuente: The Sun)

El delantero del Beşiktaş, Tammy Abraham, viaja a Inglaterra para realizar exámenes médicos con el Aston Villa. Ambos clubes acordaron un traspaso definitivo por €21 millones ($24.7 millones), y el jugador firmaría por cuatro años y medio. (Fuente: The Athletic)

El técnico del Charlotte FC, Dean Smith, confirmó el interés del club de la MLS en Harvey Elliott, jugador del Liverpool cedido y sin actividad reciente en el Aston Villa. El mercado de la MLS abre el 26 de enero. (Fuente: Sky Sports)

Aston Villa y Crystal Palace compiten por el delantero del PSG, Gonçalo Ramos, aunque el club francés no tiene intención de venderlo en este mercado invernal. (Fuente: Duncan Castles)

LaLiga

El nuevo entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, habría indicado al lateral derecho Trent Alexander-Arnold que busque salir del club en verano, ya que no entra en sus planes. (Fuente: El Nacional)

Athletic Club v Real Madrid CF - LaLiga EA Sports | Diego Souto/GettyImages

El Barcelona rechazó una oferta de €120 millones ($141.9 millones) procedente de Arabia Saudita por Raphinha. El club dejó claro que el brasileño no está en venta, ni ahora ni a futuro. (Fuente: Fichajes)

Pep Guardiola sigue de cerca la situación de Rodrygo en el Real Madrid. El brasileño analizaría sus opciones el próximo verano si pierde su lugar en el once titular ante la llegada de Franco Mastantuono. (Fuente: Fichajes)

El joven talento de La Masia, Adrián Gill, está cerca de cerrar su traspaso al Atlanta United de la MLS, donde sería dirigido por Gerardo “Tata” Martino. (Fuente: Mundo Deportivo)

El Atlético de Madrid vio rechazada su oferta por el mediocampista del PSG, Kang-in Lee. El club francés no contempla su salida en invierno, aunque podría negociar en verano. (Fuente: MARCA)

Aunque Vitinha sigue siendo el principal objetivo del Real Madrid para reforzar el mediocampo, el club ahora coloca a Adam Wharton, del Crystal Palace, como su prioridad, por delante de Enzo Fernández y Rodri. (Fuente: Defensa Central)

