Mercado de fichajes: Fernandes se ofrece al Real Madrid; Marcus Rashford, Dayot Upamecano y más

El mercado de fichajes entra en una fase decisiva, donde las advertencias se convierten en ultimátums, los intocables empiezan a tener precio y los gigantes europeos miden cada movimiento con lupa. La Premier League vuelve a marcar la agenda con amenazas de renovación, pujas millonarias y jóvenes talentos que despiertan guerras silenciosas entre clubes. Al mismo tiempo, LaLiga se mueve entre intercambios inesperados, tensiones internas y planes de contingencia. Nada está cerrado, pero todo se está negociando con la urgencia de quien sabe que cada decisión puede cambiar la temporada.

Premier League

El Bayern Múnich advirtió al defensor central Dayot Upamecano, objetivo del Liverpool, que tiene solo unas semanas para aceptar su oferta de renovación antes de que sea retirada. (Fuente: TEAMtalk)

El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, identificó al defensor del Manchester United, Lisandro Martínez, como su principal objetivo para reforzar la zaga, con la intención de sumar un perfil zurdo. (Fuente: Fichajes)

Barcelona v Copenhagen FC - UEFA Champions League | Anadolu/GettyImages

El Newcastle United está dispuesto a pagar 85 millones de euros por el mediocampista del Barcelona, Fermín López, considerado intocable incluso antes de firmar su nuevo contrato el viernes. (Fuente: El Nacional)

Ojeadores del Arsenal, el Liverpool y el Manchester United han seguido de cerca al extremo del RB Leipzig, Yan Diomande, lo que genera frustración en el Bayern Múnich, que no quiere competir en una subasta con clubes de la Premier League. (Fuente: Christian Falk)

Diomande no es el único extremo marfileño de 19 años en la mira del Arsenal, el Manchester United y el Bayern. Bazoumana Touré, del Hoffenheim, también emerge como objetivo de cara al verano. (Fuente: SportsBoom)

El Tottenham Hotspur fue alentado a explorar el fichaje de Jean-Philippe Mateta, del Crystal Palace, mientras el club londinense avanza en un acuerdo para incorporar a Evann Guessand a préstamo desde el Aston Villa. (Fuente: Football Insider)

Mateta, por su parte, alcanzó un acuerdo para unirse al AC Milan, que está dispuesto a pagar 35 millones de euros. (Fuente: Gazzetta dello Sport)

El Everton está interesado en fichar a préstamo al extremo del Chelsea, Tyrique George, como reemplazo del lesionado Jack Grealish. (Fuente: The Athletic)

Tras la salida de Lucas Paquetá rumbo al Flamengo, el West Ham United busca sustituirlo con el mediocampista del Atalanta, Nicola Zalewski. (Fuente: Gianluca Di Marzio)

El Burnley y el Wolverhampton Wanderers analizan operaciones para fichar al mediocampista del Manchester City, Kalvin Phillips, antes del cierre del mercado. (Fuente: Football Insider)

Mientras Phillips podría salir del Manchester City, el club bloqueó la salida del delantero Omar Marmoush. Pese al interés del Aston Villa y el Tottenham, Pep Guardiola no quiere perder al egipcio. (Fuente: Football Insider)

LaLiga

El Barcelona ofreció al mediocampista Marc Casadó al Manchester United como parte de un intercambio por el extremo Marcus Rashford, actualmente cedido. (Fuente: The Touchline)

Además, el capitán del Manchester United, Bruno Fernandes, se ofreció al Real Madrid este mes, pero el club blanco dejó claro que no planea grandes fichajes en enero. (Fuente: Rodra)

El Barcelona reactivó su interés en el defensor del Borussia Dortmund, Nico Schlotterbeck, y planea competir con el Real Madrid y el Bayern Múnich en una operación que podría alcanzar los 70 millones de euros. (Fuente: Fichajes)

Borussia Dortmund v FC Internazionale Milano - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD8 | BSR Agency/GettyImages

Arda Güler amenazó con salir del Real Madrid en verano si Álvaro Arbeloa continúa como entrenador, molesto por su rol bajo el nuevo técnico. (Fuente: El Nacional)

El Barcelona está preocupado por otra posible salida importante de su cantera. El mediocampista de 17 años, Guille Fernández, está descontento y ha despertado un fuerte interés del Newcastle. (Fuente: SPORT)

El AC Milan presentó una oferta de 30 millones de euros por el defensor central del Real Madrid, Raúl Asencio. (Fuente: Fichajes)

El extremo del RB Leipzig, Diomande, es el objetivo elegido del Real Madrid en caso de que Vinicius Junior o Rodrygo abandonen el club en verano. (Fuente: Defensa Central)