Mercado de fichajes: la inverisión millonaria del Manchester United en el mediocampo; Rashford, Fernandes y más

El mercado de fichajes vuelve a sacudir a Europa con movimientos que prometen reconfigurar a varios gigantes, tanto en la Premier League como en LaLiga. El Manchester United prepara una inversión histórica para reconstruir su mediocampo, mientras el Arsenal, el Chelsea y el Tottenham ajustan piezas clave pensando en el próximo curso. En España, el Real Madrid y el Barcelona miden fuerzas por nombres de peso, con cifras que rozan lo descomunal. Entre negociaciones abiertas, intereses cruzados y planes alternativos, estos son los rumores que marcan el pulso del fútbol europeo en las últimas horas.

Premier League

El Manchester United quiere fichar a Eduardo Camavinga como reemplazo del saliente Casemiro. El Real Madrid estaría dispuesto a negociar por una cifra cercana a 75 millones de euros. (Fuente: OKdiario)

Los dos principales objetivos del Manchester United para reforzar el mediocampo son Carlos Baleba, del Brighton & Hove Albion, y Elliot Anderson, del Nottingham Forest, aunque el costo conjunto rondaría los 200 millones de libras. (Fuente: TEAMtalk)

Liverpool v Brighton & Hove Albion - Emirates FA Cup Fourth Round | Chris Brunskill/Fantasista/GettyImages

El Bayern Múnich no está interesado en fichar a Bruno Fernandes este verano, ya que tiene otras prioridades en el mercado. (Fuente: Christian Falk)

El Arsenal habló con el agente del extremo del AC Milan, Rafael Leão, de cara a un posible fichaje veraniego. El club italiano estaría abierto a vender, pero pediría más de 75 millones de euros. El portugués también interesa al Manchester United. (Fuente: FootballTransfers)

El técnico del Chelsea, Liam Rosenior, quiere retener al defensa Trevoh Chalobah pese al interés del Aston Villa, que lo ve como reemplazo ideal de Tyrone Mings. (Fuente: Football Insider)

Ante el interés del Inter, el Tottenham Hotspur exigiría 25 millones de euros por el portero Guglielmo Vicario. (Fuente: L’Interista)

El Tottenham Hotspur también fijó el precio del mediocampista Lucas Bergvall por encima de 57 millones de libras, tras el interés del Aston Villa, el Chelsea y el Liverpool. (Fuente: FotbollDirekt)

Darwin Núñez busca salir del Al Hilal y regresar a la Premier League este verano. Intermediarios ya hablaron con varios clubes, incluidos el Newcastle United y el Tottenham Hotspur. (Fuente: TEAMtalk)

El central Malick Thiaw podría salir del Newcastle United. El Bayern Múnich y el Manchester United planean movimientos, mientras el Liverpool también evalúa una oferta. (Fuente: Sports Boom)

Pese a los rumores, el Liverpool no está en negociaciones avanzadas para fichar al extremo del Palmeiras, Allan. (Fuente: iG Esporte)

LaLiga

El Real Madrid está cerca de cerrar el fichaje del central del Borussia Dortmund, Nico Schlotterbeck, aunque el Barcelona aún podría intentar una ofensiva. (Fuente: AS)

En contraste, en el Barcelona verían con buenos ojos que el Real Madrid avance por Schlotterbeck, ya que priorizan un movimiento por Alessandro Bastoni, del Inter. (Fuente: SPORT)

El Atlético de Madrid pediría hasta 200 millones de euros por el delantero Julián Álvarez. El Barcelona intentará reducir esa cifra y ofrecería jugadores como Marc Casadó, Ansu Fati y Eric García como parte del acuerdo. (Fuente: Fichajes)

Club Brugge KV v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 League Knockout Play-off First | Alex Bierens de Haan - UEFA/GettyImages

El técnico del Barcelona, Hansi Flick, estaría dispuesto a no fichar de forma permanente a Marcus Rashford si el club logra contratar a Savinho, del Manchester City, a quien considera un mejor encaje. (Fuente: El Nacional)

Dirigentes del Real Madrid han analizado un posible movimiento por el mediocampista del Atlético de Madrid, Pablo Barrios, pero reconocen que una operación cercana a 150 millones de euros sería casi imposible. (Fuente: Defensa Central)

El Barcelona y el West Ham United se acercaron para fichar al delantero de Chivas, Armando González (22 años), durante el mercado de enero. (Fuente: ESPN)

MÁS NOTICIAS SOBRE FICHAES Y RUMORES