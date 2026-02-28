Mercado de fichajes: la oferta del Barcelona por Lionel Messi; João Neves, Mason Mount y más

El mercado de fichajes vuelve a agitar el panorama europeo con movimientos que podrían cambiar el equilibrio en la Premier League y en LaLiga. Desde una posible venta en el Manchester United hasta una oferta del Barcelona por Lionel Messi, los rumores no dan tregua. También aparecen cifras millonarias por João Neves y el interés firme en figuras como Enzo Fernández y Federico Valverde. A continuación, los movimientos más relevantes que marcan la agenda en Inglaterra y España.

Premier League

En la Premier League, el Manchester United está dispuesto a vender a Mason Mount al final de la temporada, con el Aston Villa entre los clubes interesados. En sentido contrario, Morgan Rogers podría acercarse al Manchester United, aunque el Chelsea también sigue de cerca al jugador del Aston Villa.

El Liverpool y el Manchester City están listos para competir con el Real Madrid por João Neves, mediocampista del Paris Saint-Germain, cuyo precio podría alcanzar los 160 millones de euros. El Arsenal lidera la carrera por Anthony Gordon, extremo del Newcastle United, por una cifra cercana a 75 millones de libras, aunque el Manchester United prefiere negociar por Yan Diomande del RB Leipzig, también pretendido por el Tottenham Hotspur.

Paris Saint-Germain v AS Monaco - UEFA Champions League 2025/26 League Knockout Play-off Second Leg | Jean Catuffe/GettyImages

La situación de Giorgi Mamardashvili en el Liverpool genera tensión, ya que el arquero analiza salir si no cambia su rol secundario. El Arsenal también se sumó al interés por Elliot Anderson del Nottingham Forest, club que no escuchará ofertas menores a 100 millones de libras, pese al interés del Manchester United y el Manchester City.

Un posible descenso del West Ham United podría provocar la salida de Jarrod Bowen, con el Manchester United y el Tottenham atentos. El Newcastle busca reforzar su portería con Bart Verbruggen del Brighton & Hove Albion y Mike Penders, cedido al Strasbourg por el Chelsea. Además, la Juventus quiere fichar a Casemiro del Manchester United, mientras el Wrexham negocia el traspaso definitivo de Issa Kaboré del Manchester City.

LaLiga

En LaLiga, el Real Madrid descarta fichar a Vitinha del Paris Saint-Germain y prioriza a Enzo Fernández del Chelsea, aunque Rodri del Manchester City encabeza su lista de deseos. El Barcelona presentó una oferta para el regreso de Lionel Messi desde el Inter Miami, dejando abierta la opción de que decida su rol. También siguen a Manuel Locatelli de la Juventus, mientras el Atlético Madrid compite por Omar Marmoush del Manchester City.

Chelsea v Burnley - Premier League | Visionhaus/GettyImages

Finalmente, el Real Madrid evalúa a Andrea Cambiaso de la Juventus como posible reemplazo de Fran García. Y si Federico Valverde deja al Real Madrid, el Liverpool, el Manchester United y el Bayern Munich ya preparan ofertas cercanas a los 85 millones de euros.

