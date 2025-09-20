Mercado de fichajes: LaLiga pendiente de Vlahovic; Gallagher, Mainoo, Casemiro

Aunque la ventana de verano ya se cerró, el fútbol europeo sigue vibrando con rumores y negociaciones de cara al mercado invernal y a la planificación de la próxima temporada.

Los directivos de los grandes clubes ya trabajan en reforzar sus plantillas, y el viernes 19 de septiembre de 2025 llega cargado de novedades tanto en LaLiga como en la Premier League.

LaLiga

Heracles Almelo v AZ - Eredivisie | BSR Agency/GettyImages

El futuro de varios protagonistas de la liga española vuelve a estar en el centro del debate.

Kees Smit en la mira: El joven mediocampista del AZ Alkmaar, Kees Smit (19 años), se ha convertido en objetivo del Chelsea, lo que empuja al Real Madrid a acelerar las gestiones por un talento que consideran estratégico para el futuro del centro del campo.

Vlahović en la órbita: El delantero serbio Dušan Vlahović termina contrato con la Juventus el próximo verano y ya atrae el interés de Barcelona, Atlético de Madrid y Manchester United, quienes siguen de cerca su situación para intentar incorporarlo a coste cero.

La renovación de Frenkie de Jong estancada: En el Barcelona hay preocupación por la falta de avances en las conversaciones con el mediocampista neerlandés. El temor en el club es que las ofertas millonarias provenientes de Arabia Saudita estén influyendo en su decisión de no extender su contrato.

Conor Gallagher sin protagonismo: El inglés, que llegó al Atlético de Madrid este verano, teme que su rol secundario con Hansi Flick comprometa sus opciones de estar en el próximo Mundial con Inglaterra. Ante ello, varios clubes de la Premier, Crystal Palace, Everton, Manchester United, Newcastle y Tottenham, ya pidieron información sobre su situación.

Andy Robertson en la agenda rojiblanca: El lateral escocés del Liverpool finaliza contrato en 2025 y podría aterrizar en el Atlético de Madrid como agente libre. Los colchoneros ya habían intentado su fichaje meses atrás y volverán a la carga.

Premier League

Manchester United v Burnley - Premier League | Jan Kruger/GettyImages

En Inglaterra, los rumores tampoco cesan y algunos movimientos podrían sacudir al mercado de los próximos meses.

Kobbie Mainoo, tentación para Guardiola: El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, ha fijado su mirada en el joven mediocampista del Manchester United, Kobbie Mainoo, también seguido por Chelsea y Newcastle. La joya inglesa podría ser uno de los grandes protagonistas del próximo mercado.

Casemiro rumbo a Arabia Saudita: El brasileño analiza dejar el Manchester United al finalizar su contrato. La propuesta llega de la mano de Cristiano Ronaldo, quien lo quiere en el Al Nassr, repitiendo la sociedad que compartieron en el Madrid y en Old Trafford.

Batalla por Micky van de Ven: El central neerlandés del Tottenham interesa tanto a Chelsea como a Liverpool. Los Spurs, conscientes del riesgo, planean duplicar su salario con un nuevo contrato para frenar las tentaciones externas.

Ekitiké descontento: El delantero francés no estaría satisfecho con su decisión de fichar por el Liverpool, tras enterarse de que el club también planeaba la llegada de Alexander Isak durante el verano. Una situación que podría tensar su continuidad.

Bernardo Silva en la mira de la Juventus: El club italiano planea repetir la fórmula que el Napoli aplicó con Kevin De Bruyne y quiere incorporar al portugués como agente libre en 2025. El mediocampista del Manchester City se perfila como una oportunidad de mercado de primer nivel.