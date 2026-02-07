Mercado de fichajes: Mbappé considera salir del Real Madrid; Cristiano Ronaldo, Mohamed Salah y más

El mercado de fichajes vuelve a sacudirse con rumores que involucran a algunas de las figuras más importantes del fútbol europeo. Desde un posible cansancio de Kylian Mbappé en el Real Madrid, hasta el impacto que podría tener Cristiano Ronaldo en los planes a corto plazo de un gigante de la Premier League. LaLiga no se queda atrás, y ya tiene en mente movimientos que podrían revolucionarlo todo.

Premier League

El Manchester United ha identificado a la figura del Aston Villa, Morgan Rogers, como su principal objetivo ofensivo para el verano, aunque deberá afrontar un precio cercano a los 100 millones de euros para cerrar la operación. (Fuente: Fichajes)

Las negociaciones contractuales entre Kobbie Mainoo y el Manchester United avanzan de forma positiva, y el club confía en alcanzar un acuerdo que cuadruplicaría el salario del joven mediocampista antes de la apertura del próximo mercado. (Fuente: talkSPORT)

Manchester United v Fulham - Premier League | Ash Donelon/GettyImages

La Saudi Pro League estaría dispuesta a permitir la salida de Cristiano Ronaldo del Al Nassr en verano, pero buscaría reemplazarlo con otra superestrella. Mohamed Salah sería la opción preferida, con Bruno Fernandes como otro objetivo soñado. (Fuente: The i Paper)

El Arsenal presentó una oferta por el mediocampista del Bayern Múnich Leon Goretzka al cierre del mercado invernal, tras la lesión de Mikel Merino. Sin embargo, Goretzka decidió respetar su compromiso de terminar la temporada con el club alemán. (Fuente: Christian Falk)

El Chelsea tiene altas probabilidades de vender al defensor central Benoît Badiashile en verano. Milan, Juventus y Marsella figuran entre los interesados, con una base de negociación cercana a los 35 millones de euros. (Fuente: The Daily Briefing)

El lateral derecho de la Roma, Zeki Çelik, recibió un acercamiento del Liverpool tras entrar en los últimos seis meses de su contrato, aunque prefiere renovar con su club actual. (Fuente: Marco Conterio)

El Liverpool solo consideraría el interés del Real Madrid por Alexis Mac Allister si el club español acepta vender a Aurélien Tchouaméni como parte del acuerdo. (Fuente: Defensa Central)

El Tottenham vio bloqueado en enero un movimiento por el extremo del Mónaco Maghnes Akliouche, ya que el club francés se negó a perder a su figura a mitad de temporada. (Fuente: Football Insider)

El mediocampista del Fluminense Matheus Martinelli despierta cada vez mayor interés en el West Ham United. (Fuente: Globo Esporte)

El Bayern Múnich no planea fichar al lateral derecho del Manchester United Diogo Dalot, al considerarlo una operación demasiado costosa. (Fuente: Christian Falk)

Aston Villa, Newcastle United y Tottenham siguen de cerca la situación del mediocampista del Liverpool Curtis Jones. (Fuente: TEAMtalk)

LaLiga

El Real Madrid volvió a mostrar interés en el defensor central del Manchester United Leny Yoro, quien podría salir si llega una oferta cercana a los 70 millones de euros. (Fuente: Fichajes)

No obstante, el principal objetivo del Real Madrid sería el defensor del Borussia Dortmund Nico Schlotterbeck, con Yoro como alternativa. (Fuente: Defensa Central)

Kylian Mbappé estaría cada vez más frustrado por el momento deportivo del Real Madrid y considera que el club no ha hecho lo suficiente para corregir su mal rendimiento. Si la situación no mejora, estaría dispuesto a valorar una salida. (Fuente: E-Notícies)

Ante la incertidumbre sobre el futuro de Raphinha, el Barcelona ha explorado la posibilidad de fichar al extremo del Arsenal Gabriel Martinelli. (Fuente: Fichajes)

Elche CF v FC Barcelona - LaLiga EA Sports | Angel Martinez/GettyImages

El mediocampista del Barcelona Pedri se ha convertido en el gran objetivo del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, quien busca un fichaje que fortalezca a su equipo y debilite a su principal rival. (Fuente: Siro López)

Por otro lado, el gran deseo deportivo del Real Madrid es Phil Foden. La esperanza es que Jude Bellingham pueda convencer a su amigo de unirse al proyecto, aunque el Paris Saint-Germain está dispuesto a igualar cualquier oferta. (Fuente: Sports Boom)

El interés del Real Madrid por Rodri, mediocampista del Manchester City, va en aumento. El club prepara un movimiento serio por el jugador de 29 años en verano. (Fuente: TEAMtalk)

El Barcelona analiza activar una cláusula de 2 millones de euros para rescindir el contrato del portero suplente Wojciech Szczęsny al final de la temporada, pese a que aún le restaría un año de vínculo. (Fuente: SPORT)

