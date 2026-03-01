Mercado de fichajes: oferta millonaria del Manchester United por Valverde; Marcus Rashford, Adam Wharton y más

El mercado de fichajes no para, y los grandes clubes de la Premier League y LaLiga ya definen sus prioridades. El Manchester United acelera por refuerzos de peso, el Liverpool y el Arsenal analizan movimientos estratégicos y el Tottenham enfrenta posibles salidas sensibles. En LaLiga, el Real Madrid y el Barcelona evalúan incorporaciones que pueden marcar la próxima temporada. Las cifras son elevadas y las decisiones, determinantes. Cada operación puede cambiar el panorama competitivo en Inglaterra y en el fútbol español.

Premier League

El Manchester United ha puesto como prioridad al mediocampista del Inter, Nicolò Barella. El club italiano ha fijado un precio de 70 millones de euros.

Además, los Red Devils presentaron una oferta de 130 millones de euros por el volante del Real Madrid, Federico Valverde. El uruguayo esperará a ver cómo cambia su rol tras el regreso de Jude Bellingham antes de tomar una decisión.

En el ámbito local, el Manchester United también considera clave a Adam Wharton, del Crystal Palace. El inglés prefiere mudarse a Old Trafford antes que aceptar otras propuestas.

Crystal Palace FC v HSK Zrinjski Mostar - UEFA Conference League 2025/26 Knockout Play-off Second | Steve Bardens - AMA/GettyImages

El delantero del Sporting CP, Luis Suárez, interesa al Liverpool y al Newcastle United. Ambos clubes tendrían que pagar alrededor de 60 millones de euros para concretar la operación.

El Liverpool mantiene su interés en el lateral derecho del Inter, Denzel Dumfries, ante dudas a largo plazo en esa posición.

El Inter y el Liverpool podrían cerrar varios negocios este verano. El club italiano también sigue al mediocampista Curtis Jones y al defensor central Giovanni Leoni.

Quien no saldrá del Inter es el joven delantero Francesco Pio Esposito, ya que el club rechazó el interés del Arsenal.

El Arsenal busca un nuevo lateral derecho y tiene en la mira a Iván Fresneda, del Sporting CP, como posible reemplazo de Ben White. También analiza a Michael Kayode, del Brentford, y a Tino Livramento, del Newcastle.

El Tottenham, la Juventus y varios clubes españoles compiten por el extremo del Manchester City, Savinho. Sin embargo, el Manchester City intentará retenerlo.

En el Tottenham preocupa la situación de Micky van de Ven, quien estaría presionando para fichar por el Real Madrid y aún no acepta negociar una renovación.

El AC Milan analiza fichar al delantero Nicolas Jackson, que regresará al Chelsea tras su cesión en el Bayern Múnich. El Aston Villa también está interesado.

El Fulham y el West Ham están dispuestos a pagar lo que pide el AC Milan por el estadounidense Yunus Musah, quien puede salir tras un discreto préstamo en la Atalanta.

LaLiga

El mediocampista del Liverpool, Dominik Szoboszlai, contempla un futuro traspaso al Real Madrid para cumplir un sueño personal.

También suena para llegar a la capital española el extremo del Liverpool, Cody Gakpo, objetivo del Atlético de Madrid. El Liverpool lo valora en cerca de 100 millones de euros.

El Barcelona ya alcanzó un acuerdo contractual con Marcus Rashford y planea ficharlo de forma definitiva desde el Manchester United ejecutando su opción de compra de 30 millones de euros, pagaderos en tres plazos anuales.

FC Barcelona v Villarreal - LaLiga EA Sports | Soccrates Images/GettyImages

El club catalán también sigue a Gabriel Martinelli, del Arsenal, cuyo precio rondaría los 45 millones de euros.

Nico Paz no tiene claro regresar al Real Madrid este verano, ya que busca garantías de protagonismo. El Inter quiere aprovechar esa duda ofreciendo minutos constantes.

Marc Casadó rechazará el interés del Arsenal, el Chelsea y el Liverpool para renovar su contrato con el Barcelona.

MÁS NOTICIAS SOBRE FICHAJES Y RUMORES