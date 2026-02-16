Mercado de fichajes: Pulisic podría llegar al Manchester United; Ousmane Dembélé, Ibrahima Konaté y más

Desde la posible vuelta de Christian Pulisic a Inglaterra, pasando por maniobras estratégicas de clubes históricos como el Liverpool, el Arsenal y el Manchester United, hasta planes ambiciosos del Real Madrid y el Barcelona, los rumores marcan el ritmo del verano que se avecina tanto en LaLiga como en la Premier League.

Premier League

Christian Pulisic estaría abierto a regresar a la Premier League y ha despertado un “serio” interés del Manchester United. El AC Milan estaría dispuesto a aceptar entre 70 y 80 millones de euros (60.9–69.6 millones de libras, 83.1–94.9 millones de dólares) por la estrella de la selección de Estados Unidos, quien también es objetivo del Arsenal y del Tottenham. (Fuente: CaughtOffside)

El Liverpool ha iniciado conversaciones productivas con el Aston Villa por el mediocampista Morgan Rogers, valorado en 100 millones de libras (136.4 millones de dólares). Se especula que el internacional inglés presionaría para salir si el Aston Villa no clasifica a la Champions League. (Fuente: Indykaila)

Aston Villa v Newcastle United - Emirates FA Cup Fourth Round | Neal Simpson/Allstar/GettyImages

El Arsenal ha sido vinculado con el ganador del Balón de Oro del PSG, Ousmane Dembélé, quien volvió a alimentar rumores de tensiones internas en París tras un cruce público de declaraciones con el entrenador Luis Enrique. (Fuente: Football Transfers)

El Real Madrid reactivó su interés por el central del Liverpool, Ibrahima Konaté. El francés ha recuperado su nivel en las últimas semanas, pero aún no ha renovado un contrato que vence este verano. (Fuente: Fichajes)

Si el Liverpool desea reemplazar a Konaté con el referente de la Juventus, Gleison Bremer, deberá pagar más de 70 millones de euros. (Fuente: Calciomercato)

Visores del Manchester United estuvieron el sábado por la noche en San Siro para seguir de cerca al carrilero del Inter, Federico Dimarco. (Fuente: Calciomercato)

El Liverpool y el Manchester United admiran al joven talento del Wolverhampton, Mateus Mané. El exmediocampista del Rochdale está valorado en 50 millones de libras (68.2 millones de dólares) y podría ser objeto de una oferta inminente por parte del vigente campeón de la Premier League. (Fuente: Fichajes)

Morgan Gibbs-White, objetivo de largo plazo del Manchester City y del Tottenham, estaría disponible por una cifra cercana a los 70 millones de libras (95.5 millones de dólares). (Fuente: Football Insider)

El Chelsea y el Manchester City compiten por el fichaje del delantero destacado del Brentford, Igor Thiago. El brasileño también es prioridad del Bayern Múnich, lo que podría derivar en una puja a tres bandas este verano. (Fuente: Fichajes)

El Everton está interesado en fichar a Jack Grealish mediante otro préstamo, en lugar de pagar un traspaso definitivo por el jugador del Manchester City, actualmente lesionado. (Fuente: Football Insider)

El Leeds United planea un movimiento de verano por la figura del Middlesbrough y objetivo del Manchester United, Hayden Hackney. (Fuente: Alan Nixon)

LaLiga

El Real Madrid siempre tuvo previsto ejecutar la cláusula de recompra de 9 millones de euros (10.7 millones de dólares) por Nico Paz en su contrato con el Como. Sin embargo, Florentino Pérez ahora pretende vender al mediapunta con una ganancia considerable, fijando su precio en 75 millones de euros. Si el Madrid encuentra un comprador —con el Inter y el Tottenham señalados como interesados—, los 66 millones de beneficio representarían la mayor ganancia por un solo jugador en la historia del club. (Fuente: Fichajes)

El principal obstáculo para un traspaso definitivo de Marcus Rashford al Barcelona este verano es la posibilidad de que Joan Laporta sea destituido como presidente en las elecciones de marzo. No hay garantía de que un eventual sucesor comparta su admiración por el cedido del Manchester United. (Fuente: Football Insider)

Álvaro Morata podría volver pronto al mercado. El Getafe ha sido vinculado con el campeón de la Euro 2024 tras una reprimenda pública de su entrenador del Como, Cesc Fàbregas. (Fuente: Fichajes)

ACF Fiorentina v Como 1907 - Coppa Italia | Image Photo Agency/GettyImages

El Barcelona está obligado a actuar este verano sobre el interés mostrado por el talento de 18 años del Club Brujas, Jesse Bisiwu, como parte de su apuesta por jugadores jóvenes. (Fuente: Mundo Deportivo)

Si el Barcelona opta por un delantero más experimentado, el nombre que suena en el entorno catalán es el del atacante del Inter, Marcus Thuram. En ese caso, competiría con el PSG y el Bayern Múnich. (Fuente: Calciomercato)

MÁS NOTICIAS SOBRE EL MERCADO DE FICHAJES