Mercado de fichajes: Salah recibe una nueva oferta para salir del Liverpool; Haaland, Julián Álvarez y más

Desde la posible salida de Mohamed Salah del Liverpool hasta el ambicioso plan del Barcelona con Erling Haaland, la ventana de verano empieza a tomar forma. La Premier League concentra movimientos estratégicos, intercambios y jóvenes promesas, mientras LaLiga perfila apuestas de alto impacto.

Premier League

El mediocampista del Napoli, Scott McTominay, sueña con regresar a la Premier League, con el Manchester United liderando la carrera para volver a fichar al internacional escocés. (Fuente: Tuttomercatoweb)

El Liverpool está abierto a vender a Mohamed Salah al final de la temporada, cuando el jugador entre en los últimos 12 meses de su contrato. (Fuente: Football Insider)

Sunderland v Liverpool - Premier League | Robbie Jay Barratt - AMA/GettyImages

Al Ittihad mantiene su interés en fichar a Salah, pero otro club saudí ha entrado en la puja. Al Qadsiah, actualmente dirigido por el exentrenador del Liverpool Brendan Rodgers, está listo para sumarse a la carrera. (Fuente: winwin)

El Chelsea no tiene intención de desprenderse del extremo Pedro Neto, pese a los reportes de interés por parte del Atlético de Madrid. (Fuente: TEAMtalk)

El Arsenal y el Chelsea están interesados en volver a fichar al extremo del Nottingham Forest, Omari Hutchinson, quien también está en el radar del Newcastle United. (Fuente: Sports Boom)

James Trafford considerará salir del Manchester City este verano. El Newcastle y el West Ham United figuran entre los clubes vinculados con el guardameta. (Fuente: Football Insider)

El Aston Villa podría ofrecerle a la Juventus la posibilidad de fichar al lateral izquierdo Ian Maatsen en un intercambio que incluiría al mediocampista Douglas Luiz, quien regresó a los Villans a préstamo en enero. (Fuente: Calciomercato.it)

El Liverpool ya sostuvo conversaciones presenciales para fichar al mediocampista de 18 años del Wolverhampton Wanderers, Mateus Mané, aunque se espera competencia de los clubes más importantes de Inglaterra en verano. (Fuente: DaveOCKOP)

El Arsenal está listo para competir con el Real Madrid por el defensa central del RB Leipzig, Castello Lukeba. (Fuente: Fichajes)

El interés del Tottenham Hotspur en contratar al técnico de la selección de Estados Unidos, Mauricio Pochettino, podría darle ventaja en la puja por el extremo del AC Milan, Christian Pulisic. Ya hubo contacto con Arsenal, Liverpool y Manchester United, pero el interés de los Spurs por el atacante estadounidense es actualmente el más fuerte. (Fuente: TEAMtalk)

El defensor central del Toulouse, Charlie Cresswell, está siendo seguido por Brighton & Hove Albion, Chelsea, Liverpool, Newcastle, Tottenham y West Ham. Una oferta superior a los 30 millones de euros podría ser suficiente para cerrar el acuerdo. (Fuente: Ekrem Konur)

El Arsenal y el Manchester City están monitoreando al mediocampista del Newcastle, Lewis Miley, quien podría ser vendido en verano si las Urracas no se clasifican a la Liga de Campeones. (Fuente: Sports Boom)

LaLiga

Federico Valverde está cansado de su situación bajo la dirección del técnico del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, y ha amenazado con marcharse para unirse al Manchester United en verano si no hay un cambio en el banquillo del Bernabéu. (Fuente: El Nacional)

El Barcelona planea convertir al delantero del Manchester City, Erling Haaland, en su próxima gran estrella, luego de que el entrenador Hansi Flick determinara que el equipo necesita un nuevo atacante de clase mundial, descartando al mismo tiempo un fichaje por Julián Álvarez, del Atlético de Madrid. (Fuente: E-Notícies)

Liverpool v Manchester City - Premier League | Robbie Jay Barratt - AMA/GettyImages

Mientras el Atlético de Madrid planea separarse de Álvarez, Diego Simeone impulsa un acuerdo para fichar al delantero del Galatasaray, Victor Osimhen. (Fuente: Fichajes)

El Real Madrid está listo para pagar la cláusula de rescisión de 12 millones de euros del mediocampista de 16 años del Hertha BSC, Kennet Eichhorn. (Fuente: Defensa Central)

El AC Milan está interesado en fichar al defensor del Barcelona, Gerard Martín. Aunque el club de LaLiga no quiere vender, una oferta cercana a los 30 millones de euros sería imposible de rechazar. (Fuente: The Touchline)

También existe interés del AC Milan en el defensor del Real Madrid, Víctor Valdepeñas. El jugador de 19 años, que también ha sido vinculado con el Arsenal, estaría abierto a salir del Bernabéu. (Fuente: Matteo Moretto)

El defensor central del Sporting CP, Gonçalo Inácio, emerge como uno de los principales objetivos del Barcelona, pero su precio, superior a los 60 millones de euros, representa un problema importante. (Fuente: Fichajes)

MÁS NOTICIAS SOBRE EL MERCADO DE FICHAJES