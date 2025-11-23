Mercado de fichajes: Vinicius Junior analiza su futuro en el Real Madrid; Nico Williams, Bukayo Saka y más



La Premier League y LaLiga vuelven a encender el tablero de movimientos con operaciones que huelen a novela larga. En Inglaterra, el Tottenham Hotspur y el Chelsea siguen de cerca a Nico Williams, mientras el Arsenal, el Manchester City y el Everton preparan sus propios ajustes estratégicos. El Manchester United tampoco se queda quieto. En España, el Real Madrid empuja con fuerza por Vitinha y mide opciones en caso de mover piezas en ataque, mientras el Barcelona lidia con intereses externos sobre su futuro. Todo apunta a un mercado que no dará respiro.

Premier League

England v Serbia - FIFA World Cup 2026 Qualifier | Justin Setterfield/GettyImages

Los rivales londinenses, el Tottenham Hotspur y el Chelsea buscan fichar a Nico Williams, y ambos estarían dispuestos a ofrecer €70 millones (£61.5 millones / $80.6 millones) por el extremo español. Su renovación de contrato en verano podría complicar cualquier intento. (Fuente: Fichajes)

El Arsenal y el Manchester City se preparan para competir por el español Sub-21 Rodrigo Mendoza. El mediocampista del Elche tendría una cláusula de rescisión cercana a £17.6 millones ($23 millones) y ha sido señalado como el heredero de Cesc Fàbregas. (Fuente: Il Messagero)

Mientras tanto, los Gunners están cerca de renovar a Bukayo Saka. Las negociaciones están en su “etapa final” y se espera que Saka firme hasta junio de 2030. (Fuente: Fabrizio Romano)

El Everton planea dejar salir a Idrissa Gueye al final de su contrato, ya que los Toffees buscan renovar su mediocampo. Gueye y James Garner han sido piezas centrales para David Moyes, mientras que Scott McTominay aparece como objetivo. (Fuente: Football Insider)

El Manchester United está dispuesto a dejar salir a Joshua Zirkzee en invierno, y la Roma está interesada en llevar al neerlandés de vuelta a la Serie A. Podría negociarse una cesión con obligación de compra si la Roma clasifica a la Champions League. (Fuente: Tuttomercatoweb)

El Inter de Milán reactivó su interés por el portero del Aston Villa, Emiliano Martínez. Yann Sommer aún no firma su renovación, abriendo la puerta a un cambio. Aston Villa ya había rechazado un acercamiento de los italianos en 2023. (Fuente: Flashscore)

El Eintracht Frankfurt estaría interesado en Vitaly Janelt, mediocampista del Brentford. El jugador de 27 años no ha llegado a un acuerdo de renovación y podría salir en enero si no hay avances. (Fuente: TEAMtalk)

El West Ham monitorea al delantero de el Norwich City, Josh Sargent, mientras analiza refuerzos. El estadounidense suma cinco goles y dos asistencias en la Championship. (Fuente: Football Insider)

Dayot Upamecano habría descartado al Liverpool como destino. El defensa del Bayern Múnich preferiría ir al Real Madrid o al Paris Saint-Germain si deja Alemania. (Fuente: Christian Falk)

La Juventus vuelve por Granit Xhaka. El mediocampista del Sunderland, considerado uno de los fichajes de la temporada en la Premier League, es visto por el director deportivo Damien Comolli como la pieza ideal para el proyecto de Luciano Spalletti. (Fuente: Tuttosport)

LaLiga

Paris Saint-Germain v Le Havre AC - Ligue 1 McDonald's | Jean Catuffe/GettyImages

El Real Madrid prepara una oferta de €150 millones ($172.8 millones) por Vitinha, figura de el PSG. El club francés no tiene intención de vender al mediocampista portugués. (Fuente: Fichajes)

Los Merengues y Vinicius Junior reactivaron las conversaciones para renovar tras un verano tenso. El brasileño quiere seguir en Madrid pese a la reciente polémica con el técnico Xabi Alonso. (Fuente: AS)

El Fenerbahçe es el nuevo interesado en el delantero del Barcelona, Robert Lewandowski. El club turco busca cerrar un acuerdo por año y medio, pero el jugador quiere extenderlo un año más. (Fuente: Fichajes)

Michael Olise aparece como posible reemplazo de Rodrygo el Real Madrid. el Bayern Múnich no tiene intención de dejar ir al francés, aunque el Madrid no descarta sumar ataque si su 11 sale. (Fuente: Defensa Central)

El Real Madrid intenta arrebatarle a Ebrima Tunkara a el Barcelona. El mediocampista de 15 años termina contrato en junio y su versatilidad ha captado la atención merengue. (Fuente: Fichajes)