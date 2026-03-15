Messi quería jugar la Finalissima con Argentina

Lionel Messi quería jugar la Finalissima. Para el capitán de la Selección albiceleste, el cruce entre Argentina y España aparecía como una chance de volver a competir por un título con la camiseta de su país y sumar un nuevo trofeo oficial a una carrera ya histórica.

De acuerdo con la información difundida en medio de la suspensión del encuentro, había disponibilidad de los futbolistas de ambos seleccionados para disputar el partido, incluido el propio Messi. La Finalissima le abría la posibilidad de conquistar el 47° título oficial de su carrera y de seguir ampliando una colección que ya lo ubica entre los jugadores más ganadores de todos los tiempos.

🚨🏆 There was availability from all the players from Spain and Argentina to proceed with La Finalissima, including Lionel Messi.



Messi had the chance to win his 47th official team trophy, another one with Argentina… opportunity missed, now next chance will be the World Cup. pic.twitter.com/Tj1eBlcwuQ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 15, 2026

El problema nunca pasó por la voluntad de los protagonistas. La traba estuvo en las negociaciones para reubicar el partido una vez que Qatar dejó de ser una posible sede a raíz del conflicto bélico en Medio Oriente. El encuentro estaba previsto para el 27 de marzo en Lusail, aunque ese escenario quedó descartado y desde entonces la UEFA buscó alternativas para sostener la organización.

Según explicó el organismo europeo, se pusieron sobre la mesa varias opciones. La primera contemplaba jugar en el estadio Santiago Bernabéu, en Madrid, con un reparto equitativo de entradas para ambas hinchadas. Más tarde apareció la idea de una serie a doble partido, con una ida en España y una revancha en Buenos Aires en una futura ventana internacional antes de la Eurocopa y la Copa América de 2028. También se analizó la posibilidad de una sede neutral en Europa para disputar el duelo el 27 o el 30 de marzo.

Ninguna de esas variantes prosperó. La UEFA sostuvo que todas resultaron inaceptables para la AFA. Desde el lado argentino surgió una contrapropuesta para postergar la Finalissima hasta después del Mundial de este año. Esa salida tampoco avanzó porque España no tenía fechas disponibles. Más adelante, la AFA manifestó que solo podía jugar el 31 de marzo, jornada que terminó siendo inviable.

La edición 2026 de la Finalissima quedó oficialmente cancelada y ambas selecciones perdieron la posibilidad de una prueba de máxima exigencia en la antesala de lo que vendrá. Ahora, el próximo gran objetivo para el capitán y para el equipo de Lionel Scaloni quedará puesto directamente en la Copa del Mundo.