Metz vs PSG: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

El París Saint-Germain visitará al Metz en la Jornada 16 de la Ligue 1. El conjunto parisino marcha sublíder de la clasificación general con 33 unidades, producto de 10 victorias, tres empates y dos derrotas.

Por su cuenta, el cuadro Les Grenats está en la última posición con 11 unidades tras tres victorias, dos empates y 10 derrotas.

A continuación, toda la información necesaria para la previa de este partido.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Metz vs PSG?

Ciudad: Metz

Fecha: sábado 13 de diciembre

Horario: 13:00 horas (Estados Unidos), 12:00 horas (México), 19:00 horas (España)

Estadio: Stade Saint-Symphorien

¿Cómo se podrá ver el Metz vs PSG en TV y streaming online?

Pais Canal TV Streaming Online Estados Unidos beIN SPORTS y beIN SPORTS en Español Fanatiz USA, fuboTV y beIN SPORTS CONNECT México Sin transmisión FOX One España Sin transmisión Sin transmisión

Últimos cinco partidos del Metz

Rival Resultado Competición Auxerre 3-1 D Ligue 1 Rennes 0-1 D Ligue 1 Stade Brestois 3-2 D Ligue 1 Niza 2-1 V Ligue 1 Nantes 0-2 V Ligue 1

Últimos cinco partidos del PSG

Rival Resultado Competición Athletic 0-0 E Champions League Rennes 5-0 V Ligue 1 Mónaco 1-0 D Ligue 1 Tottenham 5-3 V Champions League Le Havre 3-0 V Ligue 1

Últimas noticias del Metz

Sus futbolistas Jean-Phillippe Gbamin de la selección de Costa de Marfil y Michel Mboula de la selección de Gabón fueron convocados para disputar la Copa Africana de Naciones que se celebrará en diciembre del 2025 y enero del 2026

𝗝𝗲𝗮𝗻-𝗣𝗵𝗶𝗹𝗶𝗽𝗽𝗲 𝗚𝗯𝗮𝗺𝗶𝗻 sélectionné avec la Côte d'Ivoire pour participer à la #CAN2025 🏆



Félicitations JP 👋🇨🇮 pic.twitter.com/9MU0i46cAg — FC Metz ☨ (@FCMetz) December 9, 2025

Por lo tanto, este será el último partido del año que ambos jueguen con su club.

Últimas noticias del PSG

Luis Enrique tiene buenas noticias para este partido. El técnico español ya tiene a su disposición a Désiré Doué. El jugador está totalmente recuperado de su lesión y ya tuvo algunos minutos en el partido de Champions frente al Athletic. Los que todavía no está disponibles son Ahcra Hakimi ni Lucas Chevalier.

En las últimas horas, Mark Brus señaló que el Liverpool estaba interesado en el fichaje de Bradley Barcola como posible sustituto de Mohamed Salah.

Posibles alineaciones

Metz

Portero: Jonathan Fischer.

Defensas: Maxime Colin, Jean-Philippe Gbamin, Sadibou Sané, Fodé Ballo-Touré.

Centrocampistas: Boubacar Traoré, Jessy Deminguet; Cheikh Sabaly, Gauthier Hein, Giorgi Tsitaishvili.

Delanteros: Joel Asoro.

PSG

Portero: Matvéi Safónov.

Defensas: Warren Zaïre-Emery, Marquinhos, Willian Pacho, Lucas Hernández.

Centrocampistas: Senny Mayulu, Vitinha; Joao Neves.

Delanteros: Lee Kang-in, Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia.

Pronóstico SI

El cuadro local viene de una inercia negativa de tres partidos consecutivos perdiendo por lo que, el sublíder aprovechará eso y le pasarán por encima para quedarse con las tres unidades y seguirle pisando los talones al Lens.

Metz 0-3 PSG

