Metz vs PSG: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
El París Saint-Germain visitará al Metz en la Jornada 16 de la Ligue 1. El conjunto parisino marcha sublíder de la clasificación general con 33 unidades, producto de 10 victorias, tres empates y dos derrotas.
Por su cuenta, el cuadro Les Grenats está en la última posición con 11 unidades tras tres victorias, dos empates y 10 derrotas.
A continuación, toda la información necesaria para la previa de este partido.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Metz vs PSG?
- Ciudad: Metz
- Fecha: sábado 13 de diciembre
- Horario: 13:00 horas (Estados Unidos), 12:00 horas (México), 19:00 horas (España)
- Estadio: Stade Saint-Symphorien
¿Cómo se podrá ver el Metz vs PSG en TV y streaming online?
Pais
Canal TV
Streaming Online
Estados Unidos
beIN SPORTS y beIN SPORTS en Español
Fanatiz USA, fuboTV y beIN SPORTS CONNECT
México
Sin transmisión
FOX One
España
Sin transmisión
Sin transmisión
Últimos cinco partidos del Metz
Rival
Resultado
Competición
Auxerre
3-1 D
Ligue 1
Rennes
0-1 D
Ligue 1
Stade Brestois
3-2 D
Ligue 1
Niza
2-1 V
Ligue 1
Nantes
0-2 V
Ligue 1
Últimos cinco partidos del PSG
Rival
Resultado
Competición
Athletic
0-0 E
Champions League
Rennes
5-0 V
Ligue 1
Mónaco
1-0 D
Ligue 1
Tottenham
5-3 V
Champions League
Le Havre
3-0 V
Ligue 1
Últimas noticias del Metz
Sus futbolistas Jean-Phillippe Gbamin de la selección de Costa de Marfil y Michel Mboula de la selección de Gabón fueron convocados para disputar la Copa Africana de Naciones que se celebrará en diciembre del 2025 y enero del 2026
Por lo tanto, este será el último partido del año que ambos jueguen con su club.
Últimas noticias del PSG
Luis Enrique tiene buenas noticias para este partido. El técnico español ya tiene a su disposición a Désiré Doué. El jugador está totalmente recuperado de su lesión y ya tuvo algunos minutos en el partido de Champions frente al Athletic. Los que todavía no está disponibles son Ahcra Hakimi ni Lucas Chevalier.
En las últimas horas, Mark Brus señaló que el Liverpool estaba interesado en el fichaje de Bradley Barcola como posible sustituto de Mohamed Salah.
Posibles alineaciones
Metz
Portero: Jonathan Fischer.
Defensas: Maxime Colin, Jean-Philippe Gbamin, Sadibou Sané, Fodé Ballo-Touré.
Centrocampistas: Boubacar Traoré, Jessy Deminguet; Cheikh Sabaly, Gauthier Hein, Giorgi Tsitaishvili.
Delanteros: Joel Asoro.
PSG
Portero: Matvéi Safónov.
Defensas: Warren Zaïre-Emery, Marquinhos, Willian Pacho, Lucas Hernández.
Centrocampistas: Senny Mayulu, Vitinha; Joao Neves.
Delanteros: Lee Kang-in, Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia.
Pronóstico SI
El cuadro local viene de una inercia negativa de tres partidos consecutivos perdiendo por lo que, el sublíder aprovechará eso y le pasarán por encima para quedarse con las tres unidades y seguirle pisando los talones al Lens.
Metz 0-3 PSG
Licenciado en Ciencias de la Comunicación, apasionado por el periodismo y análisis deportivo. Más de 10 años colaborando en los medios digitales.