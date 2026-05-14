La guía de México para el Mundial 2026: el país anfitrión busca recuperar el orgullo nacional

México busca convertir a los escépticos en creyentes con una actuación histórica en el Mundial de 2026, convirtiéndose en la primera nación en ser anfitriones del torneo tres veces.

Con Raúl Jiménez y el joven prodigio Gilberto Mora a la cabeza, la búsqueda de la redención del Tri comienza en el partido inaugural del torneo contra Sudáfrica en el mítico Estadio Azteca de la Ciudad de México.



Jugando en casa toda la fase de grupos, México no podría haber deseado un escenario más favorable para lograr una hazaña mágica.

United States v Mexico - Gold Cup 2025: Final | Robbie Jay Barratt - AMA/GettyImages

Los mejores resultados de El Tri en Mundiales se dieron jugando en casa, y la misión este verano es continuar con esa racha.

El calendario

RIVAL FECHA ESTADIO SUDÁFRICA 11/6 Estadio Azteca COREA DEL SUR 18/6 Estadio Azteca REPÚBLICA CHECA 24/6 Estadio Azteca

Entrenador: Javier Aguirre

Mexico v Portugal - International Friendly | Manuel Velasquez/GettyImages

Experiencia en Mundiales: “El Vasco” va a dirigir su tercer Mundial al mando de El Tri

Logros: octavos de final

Tiempo dirigiendo a México: desde 2024

Javier Aguirre regresó a su tercera etapa como director técnico de México en circunstancias similares a sus dos experiencias anteriores, con la misión de rescatar un barco que se hunde.



Aguirre mejoró el ánimo del equipo a su llegada, lo que se tradujo en resultados positivos, pero sin un enfoque táctico definido, el pragmatismo, planes de juego específicos y una mentalidad de guerrero determinarán cómo le irá a México en el torneo final bajo su dirección.

¿Cómo juega México?

Formación preferida: 4-3-3

Estilo: híbrido, priorizando una estructura definida.

Fortalezas: solidez defensiva, resistencia.

Debilidades: poco imaginativo en ataque, falta de talento para marcar la diferencia.

Durante su gestión, Aguirre probó diversas formaciones, pero al final optó principalmente por su esquema preferido: el 4-3-3. El Tri es un equipo organizado que compensa su limitada calidad individual con un juego colectivo de alta intensidad, cubriendo cada rincón del campo y frustrando a los rivales. Es un equipo implacable que rara vez se desorganiza, siempre buscando aprovechar las pocas oportunidades que genera.

Los jugadores a seguir

Factor X: el extraordinario resurgimiento del delantero del Fulham, Raúl Jiménez, le llega justo a tiempo para disputar su cuarto Mundial. Uno de los mejores delanteros de la historia de México, ahora con 35 años, lidera el ataque en el evento cumbre del fútbol.

Mexico v Paraguay - International Friendly | Omar Vega/GettyImages

Estrella revelación: cuando la escasez de talento en México era más grave, Gilberto Mora surgió en Tijuana para revitalizar por completo las esperanzas de El Tri. Con tan solo 17 años y propenso a las lesiones, es la definición de un talento generacional y está destinado a dar el salto a un club europeo de renombre.

La equipación que usará el conjunto mexicano

Equipación de México para la Copa del Mundo | Adida

Adidas fabrica las camisetas de México desde 2007 y, en la quinta Copa del Mundo de esta colaboración, la nostalgia fue protagonista, con un diseño que recuerda a la popular camiseta local de El Tri de 1998. El verde vibrante regresa, al igual que los patrones geométricos en tonos más oscuros que representan el famoso calendario azteca.

La camiseta visitante de El Tri es mucho más sencilla, pero sin duda elegante. Una base blanca se realza con un entramado inspirado en las civilizaciones prehispánicas. Las franjas tricolores en las mangas complementan aún más el diseño.

Posible alineación titular

Posible XI de México | FootballUser

Aguirre no cuenta con una gran cantidad de jugadores de calidad, pero la dupla de centrales formada por César Montes y Johan Vásquez, junto con el capitán Edson Álvarez, que sirve de ancla en el mediocampo, conforman lo que el técnico denominó "el triángulo de seguridad".



El joven prodigio Mora se convirtió en el jugador más creativo de la selección mexicana durante el último año y va a tener libertad de movimientos en el mediocampo.

La gran incógnita es quién va a jugar a su lado. Una lesión del ligamento cruzado anterior en marzo parecía haber dejado fuera a Marcel Ruiz del Mundial, pero el astro del Toluca siguió jugando a pesar del dolor con la esperanza de formar parte de la convocatoria de México. Sin embargo, Aguirre no incluyó a Ruiz en su última convocatoria en marzo, generando dudas sobre su posible participación. Si Ruiz no juega, se abre la puerta para que el español y leyenda de la Liga MX, Álvaro Fidalgo, entre en el once inicial.

Otra gran incógnita gira en torno a quién va a acompañar a Raúl Jiménez en la delantera. Alexis Vega y Roberto Alvarado parecen liderar la carrera, pero Julián Quiñones, Brian Gutiérrez y Germán Berterame del Inter Miami siguen en la contienda. A diferencia de Diego Lainez, quien misteriosamente perdió la consideración de Aguirre.

A pesar de todo el revuelo, Raúl Rangel será el arquero titular, con Guillermo Ochoa, ídolo mundialista, como suplente.

Mexico v Belgium - International Friendly | Daniel Bartel/GettyImages

Estado actual

Con un equipo compuesto exclusivamente por jugadores de la Liga MX, México derrotó a Panamá, Bolivia e Islandia para comenzar el año.

Luego, empataron sin goles con la poderosa Portugal en su regreso al Estadio Azteca, en un partido donde El Tri compitió admirablemente, pero solo logró un disparo a puerta. Sin embargo, el empate 1-1 contra Bélgica, en el que el equipo de Aguirre fue claramente superior durante largos tramos del encuentro, mejoró el ánimo de México a medida que se acerca el torneo.

Mexico v Portugal - International Friendly | Manuel Velasquez/GettyImages

¿Qué podemos esperar de los aficionados mexicanos?

Los hinchas con máscaras de luchador, sombreros, coronas aztecas tradicionales de plumas y la camiseta verde se convirtieron en un elemento básico de la Copa del Mundo.



Si históricamente los hinchas de El Tri viajan mucho, entonces el hecho de que México sea coanfitrión del torneo significa que los estadios de toda América del Norte se llenarán de un mar verde que va a incluir la tradicional ola mexicana.

Mexico v Portugal - International Friendly | Agustin Cuevas/GettyImages

La apasionada y fiel afición de El Tri, "Los Incondicionales", se va a hacer sentir desde el momento en que comience el himno nacional, coreando "Olé, olé" después de cada pase completado, intensificando la ventaja de jugar en casa.

Sin embargo, hay que decir que los malos resultados de los últimos años han generado una desconexión con su afición. Si las cosas empiezan a ir mal, los hinchas mexicanos expresarán su descontento fuerte y claro.

En cualquier caso, el ambiente festivo con el que se identifican los hinchas de El Tri se va a extender por toda América del Norte, independientemente de los resultados. Como dice la letra del himno no oficial de México, Cielito Lindo: "Canta y no llores, porque cantar alegra los corazones".

Lo que el país espera

Los malos resultados que marcaron el inicio de la década para México moderaron las expectativas de cara al Mundial. Es evidente que la versión actual de El Tri es probablemente la más débil de este siglo, pero jugando en casa y con un grupo accesible, la presión es alta para evitar una segunda eliminación consecutiva en la fase de grupos.

Incluso el hincha más optimista de El Tri admite que jugar cinco partidos y regresar a octavos de final es el principal objetivo, uno que no es para nada irrealizable. Cualquier resultado inferior a esa meta será considerado un fracaso rotundo; cualquier resultado superior será un logro adicional.

Y finalmente …

A quién no quiere enfrentarse México: Argentina

Una estadística que define a México: antes de su eliminación en la fase de grupos de 2022, México había llegado a los octavos de final en siete Mundiales consecutivos.

Si todo sale mal: la escasez de talento individual será la principal responsable.

¿Qué va a decir todo el mundo si México queda eliminada en fase de grupos? La mayor humillación en la historia de México.