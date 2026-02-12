México sería sede en algunos partidos de la Leagues CUP 2026

La posibilidad de un cambio profundo en la Leagues Cup 2026 comienza a tomar forma. Don Garber, comisionado de la Major League Soccer (MLS), planteó que el torneo podría disputarse en septiembre de 2026 bajo un formato de ida y vuelta, abriendo la puerta para que los clubes de la Liga MX también sean anfitriones.

La propuesta marcaría un giro significativo respecto al modelo actual, en el que la competencia se celebra casi en su totalidad en Estados Unidos y Canadá, con franquicias de la MLS actuando como locales y equipos mexicanos desempeñando todos sus compromisos en territorio ajeno.

La Leagues Cup tendrá partidos en México 🚨🇲🇽



A falta de anuncio oficial, me confirman que algunos partidos de la temporada 2026 se disputarán bajo un formato especial y fuera de su sede habitual.



Lo adelantó @lizzy_becherano https://t.co/S09UNRK7h7 — Alejandro Orvañanos ✍🏻 (@ale_orvananos) February 12, 2026

Garber subrayó que analizar esta alternativa no solo responde a una cuestión deportiva, sino estratégica. Un esquema con partidos en ambas sedes equilibraría condiciones, potenciaría la experiencia para las aficiones y, sobre todo, fortalecería el vínculo institucional entre las dos ligas. En términos prácticos, implicaría mayor logística, pero también un reparto más justo de beneficios económicos y exposición mediática.

Hasta ahora, las condiciones han pesado sobre los representantes mexicanos, que no han logrado destacar de manera consistente en el certamen. Jugar siempre fuera de casa supone viajes constantes, adaptación a distintas superficies y entornos adversos. Un calendario con visitas recíprocas podría nivelar el terreno y elevar la exigencia competitiva.

Desde una perspectiva más amplia, un torneo más equilibrado podría ganar legitimidad internacional. Si la Leagues Cup alcanza un estándar deportivo superior, no sería descabellado imaginar, a futuro, algún tipo de vínculo o puente competitivo con torneos de la CONMEBOL. Aunque hoy es solo una hipótesis, una competencia más sólida y atractiva abriría nuevas puertas en el mapa futbolístico del continente.

Por ahora, la idea está en evaluación. Pero el simple hecho de que se ponga sobre la mesa ya anticipa que la Leagues Cup podría estar cerca de una transformación relevante.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL MUNDIAL 2026