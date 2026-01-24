México vs Bolivia: El historial completo de resultados y la hegemonía tricolor

En el calendario de la Selección Mexicana rumbo al Mundial en casa, aparece nuevamente Bolivia. Este domingo 25 de enero de 2026, el Tricolor visitará territorio sudamericano para un nuevo capítulo de esta rivalidad.

Si bien las estadísticas sugieren una paternidad mexicana absoluta, la historia nos recuerda que La Verde ha sido responsable de uno de los tropiezos más dolorosos en la historia de México en Conmebol.

A continuación, presentamos el desglose riguroso de cada enfrentamiento, separando la paja del trigo: los amistosos cómodos contra las guerras oficiales.

México vs Bolivia, amistoso del 2024 en Estados Unidos | KAMIL KRZACZYNSKI/GettyImages

Historial de resultados México vs Bolivia

El dominio de México es abrumador en números brutos. De los 13 partidos disputados hasta la fecha, el balance es el siguiente:

Victorias de México: 10

Empates: 2

Victorias de Bolivia: 1

Goles a Favor (México): 21

Goles en Contra: 5

Los partidos oficiales de México vs Bolivia

Aquí es donde la narrativa cambia. En torneos de alta competencia (Copa América y Confederaciones), México ha sufrido mucho más de lo que indican los amistosos.

1. Copa América 1993 - El debut

Fecha: 23 de junio de 1993 | Instancia: Fase de Grupos

Resultado: México 0-0 Bolivia



El primer partido oficial entre ambos. Fue en la fase de grupos de la edición donde México debutó en Conmebol y eventualmente llegó a la final contra Argentina.



Un equipo comandado por Hugo Sánchez, Luis García y Jorge Campos quedó a deber en un flojo partido, el último de grupos, pero que sirvió para clasificar a los aztecas a los cuartos de final, como mejor tercer lugar.

2. Copa América 1997 - La pesadilla de La Paz

Fecha: 25 de junio de 1997 | Instancia: Semifinales

Resultado: Bolivia 3-1 México



Fue el golpe más duro. En la altura de La Paz, una Selección Mexicana dirigida por Bora Milutinović buscaba su segunda final de Copa América. El partido fue una guerra física y psicológica.





Aunque Nicolás Ramírez adelantó al Tri, Bolivia remontó con goles de Erwin 'Platiní' Sánchez y Ramiro Castillo. Un gol de Jaime Moreno al 79' sentenció el 3-1.



México terminó desquiciado y con dos expulsados clave: Claudio Suárez (42') y Joel Sánchez (75'). Esa derrota le negó a México la posibilidad de enfrentar a Brasil en la final.

3. Copa Confederaciones 1999 - Triunfo clave rumbo al título

Fecha: 29 de julio de 1999 | Instancia: Fase de Grupos

Resultado: México 1-0 Bolivia



En el camino al título más importante de la selección mayor, Bolivia fue un rival rocoso en el Estadio Azteca.



Tras un primer tiempo tenso, Francisco 'Gatillero' Palencia rompió el cerrojo al minuto 52 con un remate que venció al arquero José Fernández. Ese triunfo fue vital para liderar el grupo y evitar a Brasil en semifinales.

4. Copa América 2015 - El empate frustrante

Fecha: 12 de junio de 2015 | Instancia: Fase de Grupos

Resultado: México 0-0 Bolivia



En Viña del Mar, Chile, el México de Miguel Herrera (con un plantel alternativo enfocado en Copa Oro) ofreció una de sus exhibiciones más grises.



A pesar de tener mayor posesión, México no pudo romper el cero. Jesús 'Tecatito' Corona fue el más incisivo, pero el empate complicó la clasificación de un grupo que México terminaría no superando.

México vs Bolivia en amistosos: La hegemonía azteca

Fuera de la tensión de los torneos, México ha convertido a Bolivia en un cliente frecuente, acumulando 8 victorias consecutivas en duelos de preparación.

El 31 de mayo de 2024, en Chicago, una Selección Mexicana experimental (Sub-23) venció 1-0 a Bolivia. El único gol fue obra de Efraín Álvarez al minuto 47, tras una gran jugada colectiva.

Bolivia v Mexico en amistoso del 2010; Chicharito anotó doblete | Brian Bahr/GettyImages

Historial Completo de Amistosos:

2024: México 1-0 Bolivia (Gol: Efraín Álvarez)

(Gol: Efraín Álvarez) 2014: México 1-0 Bolivia (Gol: Miguel Layún)

(Gol: Miguel Layún) 2010: México 5-0 Bolivia (Goles: Chicharito x2, Braulio Luna, Paul Aguilar, Pablo Barrera)

(Goles: Chicharito x2, Braulio Luna, Paul Aguilar, Pablo Barrera) 2009: México 5-1 Bolivia (Goles: Vuoso x2, Leandro Augusto, Santana, 'Chema' Cárdenas)

(Goles: Vuoso x2, Leandro Augusto, Santana, 'Chema' Cárdenas) 2003: México 2-0 Bolivia (Goles: Pardo, Olalde)

(Goles: Pardo, Olalde) 2002: México 1-0 Bolivia (Gol: Palencia)

(Gol: Palencia) 2000: México 1-0 Bolivia (Gol: Víctor Ruiz)

(Gol: Víctor Ruiz) 1999: México 2-1 Bolivia (Goles: Joel Sánchez x2)

(Goles: Joel Sánchez x2) 1996: México 1-0 Bolivia (Gol: Luis García)

Si nos guiamos por el historial reciente, el partido de enero de 2026 debería ser un trámite para México. Sin embargo, la historia dicta sentencia: cuando hay puntos o trofeos de por medio (Copa América), Bolivia ha sabido ensuciar los partidos y, en una ocasión inolvidable en 1997, hacerle ver su suerte al gigante de la Concacaf.