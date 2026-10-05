México vs Chile: cómo quedaron sus últimos 5 partidos y qué dicen las estadísticas

El próximo martes 6 de octubre del 2026, la selección mexicana de fútbol se enfrentará, en el Memorial Coliseum, de Los Angeles, California, al conjunto de Chile, en lo que será el cuarto partido de Rafael Márquez como director técnico del combinado tricolor.

En el parón de septiembre por la fecha FIFA, la escuadra nacional se enfrentó a otras dos selecciones de CONMEBOL: Colombia y Perú. En ambos encuentros, el resultado acabó 1-1, por lo que seguro querrán cerrar la jornada de preparación con al menos un triunfo sobre un conjunto sudamericano.

Mexico v Colombia - International Friendly | Jamie Sabau/GettyImages

Pero Chile no será un rival fácil de vencer. Es verdad que actualmente atraviesan por un momento complicado, con un Nicolás Córdova como técnico interino que no ha sido capaz de convencer a las grandes estrellas del equipo. Con todo y eso, la Roja tiene historia y jerarquía suficiente para poner nervioso a más de un mexicano.

El recuerdo de lo ocurrido hace 10 años, en la Copa América que, a la postre, Chile terminaría ganando, seguro aparece como un recuerdo doloroso para la escuadra nacional, que aunque lo intenta no puede olvidarse del todo de aquel humillante marcador de 7-0.

Mexico v Chile: Quarterfinals - Copa America Centenario | Thearon W. Henderson/GettyImages

¿Cómo quedaron sus últimos 5 partidos?

La última vez que estas dos escuadras se enfrentaron, fue un partido de carácter amistoso, el cual se llevó a cabo el día 9 de diciembre del 2021, y el encuentro acabó con un emocionante empate a dos goles.

Santiago Giménez y Jordan Silva marcaron en favor de los mexicanos, mientras que Iván Morales y Pablo Parra descontaron para la causa chilena. El gol de Parra se dio al minuto 86 del compromiso, cuando el partido estaba 2-1 en favor de México y los entonces dirigidos por Gerardo: el 'Tata' Martino ya sentían la victoria en sus manos.

Pedro Aquino y Luis Chávez | Ronald Martinez/GettyImages

Últimos 5 partidos

Marcador Competencia México 2-2 Chile Amistoso México 3-1 Chile Amistoso México 0-1 Chile Amistoso México 0-7 Chile Copa América México 1-0 Chile Amistoso

¿Qué dicen las estadísticas sobre este encuentro?

En el historial de enfrentamientos, los dos se han medido en un total de 32 ocasiones, con saldo a favor de México, que lleva 15 triunfos, por cinco empates y 12 descalabros. Curiosamente, aunque México ha vencido más veces a Chile, el conteo total de goles favorece a los chilenos, con 46 anotaciones por 36 de los mexicanos.



Si hablamos de duelos oficiales, no obstante, las cosas cambian. Se han enfrentado en 9 ocasiones (siete en Copa América, una en Copa del Mundo y una más en Juegos Olímpicos), y los chilenos lideran esta estadística, con cinco triunfos y 14 goles a favor, por dos victorias y apenas siete goles de los mexicanos en esta clase de encuentros. Además, han habido un par de empates.



Otro dato que juega en pro de la escuadra sudamericana, es el hecho de que Chile ha ganado el único enfrentamiento que tienen en una Copa del Mundo, además del 7-0 en los cuartos de final de la Copa América 2016; la mayor goleada entre ellos dos.

Estadística México Chile Goles a favor por juego 1.13 1.44 Promedio de goles concedidos 1.44 1.13 Diferencia promedio de goles -0.31 +0.31 Porcentaje de victorias 46.88% 37.50% Goles totales 36 46

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