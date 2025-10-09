México vs Colombia: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
La selección mexicana se enfrenta a su similar de Colombia en su primer encuentro amistoso de la Fecha FIFA de octubre y camino a la Copa del Mundo 2026.
Este amistoso internacional es clave para la preparación de México rumbo al Mundial de la FIFA 2026, donde Colombia ya es una de las naciones clasificadas de la CONMEBOL.
A continuación, te dejamos con la información más importante acerca de este enfrentamiento que será interesante para observar a los jugadores aztecas que podrían acudir a la justa mundialista que está cada vez más cerca.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el México vs Colombia?
- Ciudad: Dallas, Texas
- Fecha: sábado 11 de octubre
- Horario: 21:00 horas (Estados Unidos), 19:00 horas (México), 01:00 horas (España)
- Estadio: AT&T Stadium
¿Cómo se podrá ver el México vs Colombia en TV y streaming online?
País
Canal TV
Streaming Online
Estados Unidos
TUDN USA, FOX Deportes y Univision
fuboTV, TUDN.com, Foxsports.com, TUDN App, Amazon Prime Video, ViX, FOX Sports App y FOX One
México
Azteca 7, Canal 5 y TUDN
TV Azteca App y ViX
España
Sin transmisión
Sin transmisión
Últimos cinco partidos de México
Rival
Resultado
Competición
Corea del Sur
2-2 E
Amistoso
Japón
0-0 E
Amistoso
Estados Unidos
1-2 V
Copa Oro
Honduras
1-0 V
Copa Oro
Arabia Saudita
2-0 V
Copa Oro
Últimos cinco partidos de Colombia
Rival
Resultado
Competición
Venezuela
3-6 V
Eliminatorias
Bolivia
3-0 V
Eliminatorias
Argentina
1-1 E
Eliminatorias
Perú
0-0 E
Eliminatorias
Paraguay
2-2 E
Eliminatorias
Últimas noticias de México
En la convocatoria de Javier Aguirre destacan ausencias fuertes como las de Raúl Jiménez y Edson Álvarez, además de regresos como el de Julián Quiñones, Ramón Juárez, Kevin Álvarez, Alexis Gutiérrez (novedad), Erick Sánchez y Luis Ángel Malagón.
Otras de las ausencias a notar es la de Roberto Alvarado, Jesús Orozco y Rodrigo Huescas quien se lesionó los ligamentos cruzados y estará fuera un largo periodo, inclusive es prácticamente un hecho que no será elegible para el Mundial.
Últimas noticias de Colombia
El cuerpo técnico de la selección de Colombia, liderado por el director técnico Néstor Lorenzo, informó la lista de 25 jugadores convocados para la doble fecha de amistosos internacionales de octubre.
Actualización: Yerry Mina salió de la convocatoria por lesión y entró Willer Ditta en su lugar.
Posibles alineaciones
México
Portero: Luis Ángel Malagón.
Defensas: Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo.
Centrocampistas: Carlos Rodríguez, Erik Lira, Marcel Ruiz.
Delanteros: Hirving Lozano, Santiago Giménez y Alexis Vega.
Colombia
Portero: Kevin Mier.
Defensas: Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí, Álvaro Angulo.
Centrocampistas: Richard Ríos, Jefferson Lerma, Kevin Castaño.
Delanteros: James Rodríguez, Luis Suárez y Luis Díaz.
Pronóstico SI
El nivel futbolístico del conjunto cafetalero se antoja superior tras lo mostrado en las eliminatorias sudamericanas, a comparación de lo mostrado por el combinado azteca en partidos recientes en donde apenas pudieron rescatar empates ante cuadro asiáticos.
México 1-2 Colombia.
