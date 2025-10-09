Sports Illustrated Fútbol

México vs Colombia: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

La selección mexicana tendrá rivales sudamericanos en los amistosos de la Fecha FIFA de octubre
Benjamín Guerra|
La previa de México vs Colombia en su partido amistoso
La previa de México vs Colombia en su partido amistoso | Omar Vega/GettyImages

La selección mexicana se enfrenta a su similar de Colombia en su primer encuentro amistoso de la Fecha FIFA de octubre y camino a la Copa del Mundo 2026.

Este amistoso internacional es clave para la preparación de México rumbo al Mundial de la FIFA 2026, donde Colombia ya es una de las naciones clasificadas de la CONMEBOL.

A continuación, te dejamos con la información más importante acerca de este enfrentamiento que será interesante para observar a los jugadores aztecas que podrían acudir a la justa mundialista que está cada vez más cerca.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el México vs Colombia?

  • Ciudad: Dallas, Texas
  • Fecha: sábado 11 de octubre
  • Horario: 21:00 horas (Estados Unidos), 19:00 horas (México), 01:00 horas (España)
  • Estadio: AT&T Stadium

¿Cómo se podrá ver el México vs Colombia en TV y streaming online?

País

Canal TV

Streaming Online

Estados Unidos

TUDN USA, FOX Deportes y Univision

fuboTV, TUDN.com, Foxsports.com, TUDN App, Amazon Prime Video, ViX, FOX Sports App y FOX One

México

Azteca 7, Canal 5 y TUDN

TV Azteca App y ViX

España

Sin transmisión

Sin transmisión

Últimos cinco partidos de México

Rival

Resultado

Competición

Corea del Sur

2-2 E

Amistoso

Japón

0-0 E

Amistoso

Estados Unidos

1-2 V

Copa Oro

Honduras

1-0 V

Copa Oro

Arabia Saudita

2-0 V

Copa Oro

Últimos cinco partidos de Colombia

Rival

Resultado

Competición

Venezuela

3-6 V

Eliminatorias

Bolivia

3-0 V

Eliminatorias

Argentina

1-1 E

Eliminatorias

Perú

0-0 E

Eliminatorias

Paraguay

2-2 E

Eliminatorias

Últimas noticias de México

En la convocatoria de Javier Aguirre destacan ausencias fuertes como las de Raúl Jiménez y Edson Álvarez, además de regresos como el de Julián Quiñones, Ramón Juárez, Kevin Álvarez, Alexis Gutiérrez (novedad), Erick Sánchez y Luis Ángel Malagón.

Otras de las ausencias a notar es la de Roberto Alvarado, Jesús Orozco y Rodrigo Huescas quien se lesionó los ligamentos cruzados y estará fuera un largo periodo, inclusive es prácticamente un hecho que no será elegible para el Mundial.

Últimas noticias de Colombia

El cuerpo técnico de la selección de Colombia, liderado por el director técnico Néstor Lorenzo, informó la lista de 25 jugadores convocados para la doble fecha de amistosos internacionales de octubre.

Actualización: Yerry Mina salió de la convocatoria por lesión y entró Willer Ditta en su lugar.

Posibles alineaciones

México

Portero: Luis Ángel Malagón.

Defensas: Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo.

Centrocampistas: Carlos Rodríguez, Erik Lira, Marcel Ruiz.

Delanteros: Hirving Lozano, Santiago Giménez y Alexis Vega.

Mexico v Japan - International Friendly
Mexico v Japan - International Friendly | Omar Vega/GettyImages

Colombia

Portero: Kevin Mier.

Defensas: Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí, Álvaro Angulo.

Centrocampistas: Richard Ríos, Jefferson Lerma, Kevin Castaño.

Delanteros: James Rodríguez, Luis Suárez y Luis Díaz.

Pronóstico SI

El nivel futbolístico del conjunto cafetalero se antoja superior tras lo mostrado en las eliminatorias sudamericanas, a comparación de lo mostrado por el combinado azteca en partidos recientes en donde apenas pudieron rescatar empates ante cuadro asiáticos.

México 1-2 Colombia.

Más noticias sobre la selección de México

