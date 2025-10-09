México vs Colombia: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

La selección mexicana se enfrenta a su similar de Colombia en su primer encuentro amistoso de la Fecha FIFA de octubre y camino a la Copa del Mundo 2026.

Este amistoso internacional es clave para la preparación de México rumbo al Mundial de la FIFA 2026, donde Colombia ya es una de las naciones clasificadas de la CONMEBOL.

A continuación, te dejamos con la información más importante acerca de este enfrentamiento que será interesante para observar a los jugadores aztecas que podrían acudir a la justa mundialista que está cada vez más cerca.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el México vs Colombia?

Ciudad: Dallas, Texas

Fecha: sábado 11 de octubre

Horario: 21:00 horas (Estados Unidos), 19:00 horas (México), 01:00 horas (España)

Estadio: AT&T Stadium

¿Cómo se podrá ver el México vs Colombia en TV y streaming online?

País Canal TV Streaming Online Estados Unidos TUDN USA, FOX Deportes y Univision fuboTV, TUDN.com, Foxsports.com, TUDN App, Amazon Prime Video, ViX, FOX Sports App y FOX One México Azteca 7, Canal 5 y TUDN TV Azteca App y ViX España Sin transmisión Sin transmisión

Últimos cinco partidos de México

Rival Resultado Competición Corea del Sur 2-2 E Amistoso Japón 0-0 E Amistoso Estados Unidos 1-2 V Copa Oro Honduras 1-0 V Copa Oro Arabia Saudita 2-0 V Copa Oro

Últimos cinco partidos de Colombia

Rival Resultado Competición Venezuela 3-6 V Eliminatorias Bolivia 3-0 V Eliminatorias Argentina 1-1 E Eliminatorias Perú 0-0 E Eliminatorias Paraguay 2-2 E Eliminatorias

Últimas noticias de México

¡A brillar, Incondicionales! 🤩🇲🇽



La convocatoria de Javier Aguirre está lista para enfrentar a Colombia y Ecuador. 🇨🇴🇪🇨



¡Nos vemos, Dallas! ¡Nos vemos, Guadalajara! 🙏



Más ✍️: https://t.co/KvXHTUVfCq#PorMéxicoTodo

*Publicidad para México* pic.twitter.com/bihspSysNm — Selección Nacional (@miseleccionmx) October 3, 2025

En la convocatoria de Javier Aguirre destacan ausencias fuertes como las de Raúl Jiménez y Edson Álvarez, además de regresos como el de Julián Quiñones, Ramón Juárez, Kevin Álvarez, Alexis Gutiérrez (novedad), Erick Sánchez y Luis Ángel Malagón.

Otras de las ausencias a notar es la de Roberto Alvarado, Jesús Orozco y Rodrigo Huescas quien se lesionó los ligamentos cruzados y estará fuera un largo periodo, inclusive es prácticamente un hecho que no será elegible para el Mundial.

Últimas noticias de Colombia

🎥 ¡𝐐𝐮𝐞́ 𝐬𝐞 𝐯𝐞𝐧𝐠𝐚 𝐞𝐥 𝐣𝐮𝐞𝐠𝐨! 🕹️



Ellos son los 𝐜𝐨𝐧𝐯𝐨𝐜𝐚𝐝𝐨𝐬 por 𝐍𝐞́𝐬𝐭𝐨𝐫 𝐋𝐨𝐫𝐞𝐧𝐳𝐨 para los 𝐚𝐦𝐢𝐬𝐭𝐨𝐬𝐨𝐬 🆚 🇲🇽 y 🇨🇦 para esta 𝐅𝐞𝐜𝐡𝐚 𝐅𝐈𝐅𝐀 de 𝐨𝐜𝐭𝐮𝐛𝐫𝐞



🔗 https://t.co/0T1MIsDfUG#LaSeleNosUne 🇨🇴 pic.twitter.com/XUqrNAlKnF — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) October 3, 2025

El cuerpo técnico de la selección de Colombia, liderado por el director técnico Néstor Lorenzo, informó la lista de 25 jugadores convocados para la doble fecha de amistosos internacionales de octubre.

Actualización: Yerry Mina salió de la convocatoria por lesión y entró Willer Ditta en su lugar.

Posibles alineaciones

México

Portero: Luis Ángel Malagón.

Defensas: Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo.

Centrocampistas: Carlos Rodríguez, Erik Lira, Marcel Ruiz.

Delanteros: Hirving Lozano, Santiago Giménez y Alexis Vega.

Mexico v Japan - International Friendly | Omar Vega/GettyImages

Colombia

Portero: Kevin Mier.

Defensas: Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí, Álvaro Angulo.

Centrocampistas: Richard Ríos, Jefferson Lerma, Kevin Castaño.

Delanteros: James Rodríguez, Luis Suárez y Luis Díaz.

Pronóstico SI

El nivel futbolístico del conjunto cafetalero se antoja superior tras lo mostrado en las eliminatorias sudamericanas, a comparación de lo mostrado por el combinado azteca en partidos recientes en donde apenas pudieron rescatar empates ante cuadro asiáticos.

México 1-2 Colombia.

