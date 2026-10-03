México vs. Estados Unidos: ¿quién tiene mejores promesas del futbol?

Este sábado 3 de octubre se vivirá una nueva edición del Clásico de la Concacaf entre México y Estados Unidos. Ambas escuadras se encuentran en un proceso de recambio generacional y cuentan en sus plantillas con futbolistas jóvenes que ilusionan mucho.

En las últimas semanas, tras los grandes desempeños de Gilberto Mora y Cavan Sullivan, se ha generado un gran debate sobre qué equipo cuenta con mejores promesas.

A continuación te presentamos la comparativa entre ambas escuadras y sus joyas para el futuro (que ya brillan en el presente).

México: las joyas que podrían conquistar Europa

Gilberto Mora

Rafael Márquez llamó a tres jugadores menores de 20 años en su primera convocatoria al frente del Tri. El nuevo estratega de la selección mexicana llamó a Gilberto Mora, Hugo Camberos y Santiago Sandoval.

Gilberto Mora, desde hace más de un año, es el hombre de moda en el futbol mexicano. A pesar de tener solamente 17 años, el jugador de Xolos de Tijuana ya ganó una Copa Oro y jugó el Mundial 2026 con el combinado azteca, teniendo minutos de calidad en ambas competencias.

Sin duda alguna, Mora es el futbolista más prometedor que el futbol mexicano ha producido en muchos años. Quizás desde el surgimiento de Carlos Vela y Giovani dos Santos.

Parece cuestión de tiempo para que el juvenil fiche con un club europeo. Varios clubes de primer orden se encuentran monitoreando su situación.

De acuerdo con el portal Transfermarkt, el futbolista originario de Chiapas tiene un valor aproximado de mercado de 25 millones de euros.

Gil Mora, la joya mexicana | Soobum Im - Leagues Cup/GettyImages

Hugo Camberos

Hugo Camberos es otro de los elementos que despiertan emoción entre los aficionados mexicanos. El extremo de Chivas de Guadalajara, de 19 años, ha tenido grandes presentaciones con selecciones menores y es regular en el primer equipo del Rebaño Sagrado.

En abril de 2025, sonó con fuerza la posibilidad de que el delantero fichara con el PSV Eindhoven, aunque solamente quedó en un rumor.

Su valor de mercado, de acuerdo con Transfermarkt, es de 6.5 millones de euros.

Hugo Camberos, otro de los jóvenes mexicanos a seguir | Jam Media/GettyImages

Santiago Sandoval

En esta convocatoria también se encuentra Santiago Sandoval, de 19 años. El mediocampista ofensivo ha tenido un ascenso meteórico con el Rebaño Sagrado. Sandoval llegó al primer equipo rojiblanco sin pasar por la categoría sub-21 o jugar en el Tapatío, y fue un elemento importante para Gabriel Milito en la liguilla del Clausura 2026, ante la ausencia de varios jugadores titulares.

De acuerdo con Transfermarkt, tiene un valor aproximado de mercado de 6.5 millones de euros. En caso de que mantenga el nivel que ha mostrado hasta ahora, parece que seguirá siendo tomado en cuenta por Rafa Márquez y que podría emigrar al futbol europeo en el corto plazo.

Sandoval, otro diamante en bruto de Chivas | Simon Barber/GettyImages

A este listado hay que sumar a futbolistas como Elías Montiel, de 20 años, y Obed Vargas, de 21 años, quienes ya cuentan con un buen recorrido en primera división. Montiel milita actualmente en el Atlas, tras jugar por años en Pachuca, mientras que Vargas milita en el Atlético de Madrid, tras ser un jugador fundamental con el Seattle Sounders.

Estados Unidos: las promesas que ya llaman la atención en Europa

Cavan Sullivan

Estados Unidos cuenta con una gran generación de jóvenes. Este listado es encabezado por Cavan Sullivan. El volante de 17 años juega actualmente en el Philadelphia Union, aunque tiene un preacuerdo para sumarse al Manchester City en 2028.

A pesar de su juventud, juega como un jugador con más de 100 partidos en primera división. Su categoría la ha demostrado en la MLS y en esta Fecha FIFA ha dejado en claro que también está listo para tener un rol importante en el USMNT.

De acuerdo con la última actualización del portal Transfermarkt, tiene un valor aproximado de 10 millones de euros.

Es el prospecto más esperanzador que ha tenido el cuadro de las Barras y las Estrellas en muchos años.

¿Podrá estar a la altura de las expectativas? ¿O terminará siendo otro Freddy Adu?

Cavan Sullivan, la gran joya estadounidense | Joe Puetz/GettyImages

Mathis Albert

Albert, de 17 años, es otro de los jóvenes que han recibido la oportunidad de jugar con la selección mayor en esta Fecha FIFA. El extremo estadounidense pertenece actualmente al Borussia Dortmund.

Albert se formó en la academia del LA Galaxy, pero se sumó a la academia del Dortmund a mediados de 2024.

Cuenta con la nacionalidad francesa, alemana y estadounidense. Tiene un valor aproximado de mercado de 5 millones de euros.

Mathis Albert | Robin Alam/ISI Photos/GettyImages

Adri Mehmeti

Mehmeti tiene apenas 17 años y es uno de los talentos que más esperanzas generan en Estados Unidos. El mediocampista neoyorkino milita en el NY Red Bulls, en el que, a su corta edad, es un elemento fijo en las alineaciones.

El futbolista con ascendencia albanesa ha sido comparado con Sergio Busquets por su estilo de juego. Michael Bradley, su técnico en el NY Red Bulls, tiene total confianza en su talento y le ha dado las llaves del equipo.

Ha sido relacionado con grandes clubes europeos como el Bayern Múnich, el Manchester City, el Arsenal, el Borussia Dortmund y el RB Leipzig.

Mehmeti, un talento que genera expectativas | Omar Vega/GettyImages

A esta lista hay que sumar a elementos como Julian Hall y Peyton Miller, que están teniendo desempeños extraordinarios en la MLS.

Hall, de solo 18 años, está impresionando con su talento en la temporada 2026 de la MLS. El delantero centro ha disputado un total de 28 partidos esta temporada y suma 13 goles y cuatro asistencias.

Por su parte, Miller, también de 18 años, suma 25 partidos esta temporada con el New England Revolution, y registra 13 goles y cuatro asistencias, cifras escandalosas para un jugador de su edad.