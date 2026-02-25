México vs Islandia: previa, predicciones y alineaciones

El próximo miércoles 25 de febrero desde el Estadio La Corregidora se llevará a cabo el último compromiso amistoso de la selección mexicana previo a la reinauguración del Estadio Banorte para enfrentar el juego amistoso ante la selección de Portugal de Cristiano Ronaldo.

El combinado azteca dirigido por Javier Aguirre se medirá a Islandia con 27 elementos que militan solamente de la Liga MX.

De esa manera, te dejamos con la información sobre este interesante compromiso que será el último amistoso del 2026 antes de la primera Fecha FIFA en el mes de marzo.

¿A qué hora se juega el México vs Islandia?

Ciudad : Querétaro

: Querétaro Estadio : La Corregidora

: La Corregidora Fecha : miércoles 25 de febrero

: miércoles 25 de febrero Hora: 21:00 EE.UU (Este), 20:00 MEX, 03:00 ESP

La Corregidora será la sede del partido | Jam Media/GettyImages

Historial de enfrentamientos directos entre el México vs Islandia (últimos cinco partidos)

México : 3

: 3 Empate : 2

: 2 Islandia: 0

Último partido entre ambos: 29/05/21 - México 2-1 Islandia - Amistoso Internacional

Últimos 5 partidos

México Islandia Bolivia 0-1 México 25/01/26 Ucrania 2-0 Islandia 16/11/25 Panamá 0-1 México 22/01/26 Azerbaiyán 0-2 Islandia 13/11/25 México 1-2 Paraguay 18/11/25 Islandia 2-2 Francia 13/10/25 México 0-0 Uruguay 15/11/25 Islandia 3-5 Ucrania 10/10/25 México 1-1 Ecuador 14/10/25 Francia 2-1 Islandia 09/09/25

¿Cómo ver el México vs Islandia por Televisión y Streaming online?

País Canal TV / Streaming Online Estados Unidos fuboTV, TUDN USA, FOX Deportes, Univision, TUDN.com, Univision NOW, Foxsports.com, TUDN App, ViX, FOX Sports App, FOX One México Canal 5, TUDN, Azteca 7, TUDN En Vivo, Azteca Deportes En Vivo y ViX España Sin transmisión

Últimas noticias de México

Un llamado que se responde con el corazón 🙌.



Ellos son convocados, todos de la LIGA MX, para defender nuestros colores en el partido de preparación ante Islandia en Querétaro. 🗒️



🔗 Los detalles: https://t.co/p1trDqb7eC#SomosMéxico 💚🤍❤️



*Publicidad para México pic.twitter.com/Ku0O90pXHi — Selección Nacional (@miseleccionmx) February 20, 2026

La selección de México dio a conocer su convocatoria oficial para el de preparación que jugará en Querétaro ante su similar de Islandia. El tricolor, dirigido por Javier Aguirre, enfrentará el 25 de febrero a la selección europea en La Corregidora, siendo este el primer partido de preparación del año que se juega en territorio mexicano.

Esta selección está integrada solo por jugadores que militan en la Liga MX. En tanto, este compromiso representa una gran oportunidad para que el ‘Vasco’ Aguirre afine detalles de cara a la Copa del Mundo 2026.

Posible alineación de México (4-2-3-1): Raúl Rangel; Richard Ledezma, Israel Reyes, Víctor Guzmán, Jesús Gallardo; Luis Romo, Erik Lira; Brian Gutiérrez, Carlos Rodríguez, Alexis Gutiérrez; Armando González.

Últimas noticias de Islandia

Gylfi Sigurdsson fue convocado por Islandia | Ahmad Mora - UEFA/GettyImages

La selección de Islandia viajó con Gylfi Sigurdsson a Querétaro: su máximo goleador histórico. El máximo goleador en la historia de su selección estará en La Corregidora para enfrentar al tricolor en el duelo amistoso.

Gylfi Sigurdsson y Johann Berg Gudmundsson son los hombres que lideran a una escuadra que está forjada por veteranos y juveniles. Sigurdsson, de 36 años de edad, salió muy temprano de su tierra natal rumbo al Reading de Inglaterra. Su paso por Inglaterra fue largo, tanto en el Shrewsbury Town, como en el Crewe Alexandra, aunque fue en el Hoffenheim de Alemania donde mostró sus mejores momentos hasta entonces. Con 27 goles es el máximo romperedes de su selección.

Posible alineación de Islandia (4-3-3): Elías Ólafsson; Victor Pálsson, Sverrir Ingi Ingason, Hörður Björgvin Magnússon, Mikael Egill Ellertsson; Hákon Arnar Haraldsson, Ísak Jóhannesson, Albert Guðmundsson; Brynjólfur Willumsson, Andri Guðjohnsen, Jón Dagur Þorsteinsson.

Pronóstico SI Fútbol

El combinado azteca asumirá este enfrentamiento con puros jugadores del campeonato mexicano de Primera División, pero debería de ser suficiente para vencer al equipo europeo en La Corregidora de Gallos Blancos viniendo de dos victorias fuera de casa.

México 3-1 Islandia.

