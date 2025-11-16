Sports Illustrated Fútbol

México vs Paraguay: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

El 'Tri' busca cerrar la Fecha FIFA con una victoria ante una 'Albirroja' que también llega con la necesidad de un triunfo
Carlos García
Mexico v Uruguay - International Friendly
Manuel Guadarrama/GettyImages

La Selección Mexicana cierra su actividad de la Fecha FIFA de noviembre con un duelo amistoso ante Paraguay.

El equipo de Javier Aguirre busca una victoria que le dé confianza tras el empate sin goles ante Uruguay, mientras que la 'Albirroja' de Gustavo Alfaro intentará recuperarse de la derrota sufrida ante Estados Unidos.

A continuación les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido que se jugará el martes.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el México vs Paraguay?

  • Ciudad: San Antonio, Texas, Estados Unidos
  • Fecha: martes 18 de noviembre
  • Horario: 19:30 (hora de EE.UU. ET), 19:30 horas (México), 02:30 horas del miércoles (España)
  • Estadio: Alamodome
FBL-FRIENDLY-MEX-URU
ANDRES HERRERA/GettyImages

¿Cómo se podrá ver el México vs Paraguay en TV y streaming online?

País

Canal de TV

Streaming Online

Estados Unidos

TUDN, Univision

Fubo, TUDN.com

México

Canal 5, Azteca 7, TUDN

Vix, aztecadeportes.com

España

Sin Transmisión

-

Paraguay

Tigo Sports

Tigo Sports

Últimos cinco partidos de México

Rival

Resultado

Competición

Uruguay

0-0 E

Amistoso

Ecuador

1-1 E

Amistoso

Colombia

0-4 D

Amistoso

Corea del Sur

2-2 E

Amistoso

Japón

0-0 E

Amistoso

Últimos cinco partidos de Paraguay

Rival

Resultado

Competición

Estados Unidos

1-2 D

Amistoso

Corea del Sur

0-2 D

Amistoso

Japón

2-2 E

Amistoso

Perú

1-0 V

Amistoso

Ecuador

0-0 E

Amistoso

Gustavo Gómez
Vincent Carchietta/GettyImages

Últimas noticias de México

El Tri de Javier Aguirre llega a este segundo partido con la obligación de mejorar ofensivamente. El empate 0-0 ante Uruguay dejó sensaciones encontradas, mostrando solidez defensiva pero nula generación de peligro.

Se esperan varias rotaciones en el once inicial para darle minutos a jugadores como Carlos Acevedo en la portería y a los jóvenes en el ataque.

Últimas noticias de Paraguay

La Albirroja también busca un resultado positivo para cerrar la gira. El equipo de Daniel Garnero cayó 2-1 contra Estados Unidos en su primer partido, mostrando fragilidad defensiva.

Se espera que el técnico mueva sus piezas, dando entrada a jugadores de la convocatoria que no vieron acción y probando variantes en el mediocampo.

FBL-FRIENDLY-MEX-URU
ANDRES HERRERA/GettyImages

Posibles alineaciones

México

  • Portero: Carlos Acevedo
  • Defensas: Mateo Chávez, Jesús Orozco Chiquete, César Montes, Kevin Álvarez
  • Centrocampistas: Marcel Ruiz, Edson Álvarez, Orbelín Pineda
  • Delanteros: Gilberto Mora, Armando 'Hormiga' González, Diego Lainez.

Paraguay

  • Portero: Roberto Fernández
  • Defensas: Blas Riveros, Omar Alderete, Gustavo Gómez, Alan Benítez
  • Centrocampistas: Miguel Almirón, Andrés Cubas, Diego Gómez, Ramón Sosa
  • Delanteros: Julio Enciso, Antonio Sanabria.

Pronóstico SI

Ambos técnicos rotarán sus equipos. México mostró solidez defensiva pero nula ofensiva ante Uruguay. Paraguay llega herido tras la derrota con EE. UU. Se espera un partido trabado, donde el 'Tri' buscará darle una alegría a su afición.

México 1-0 Paraguay

Carlos García
CARLOS GARCÍA

Americanista, amante del futbol y apasionado por los deportes. Transmitir la emoción que producen es mi pasión y darle voz a los protagonistas es ser parte de la historia.

