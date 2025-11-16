México vs Paraguay: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

La Selección Mexicana cierra su actividad de la Fecha FIFA de noviembre con un duelo amistoso ante Paraguay.

El equipo de Javier Aguirre busca una victoria que le dé confianza tras el empate sin goles ante Uruguay, mientras que la 'Albirroja' de Gustavo Alfaro intentará recuperarse de la derrota sufrida ante Estados Unidos.

A continuación les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido que se jugará el martes.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el México vs Paraguay?

Ciudad : San Antonio, Texas, Estados Unidos

: San Antonio, Texas, Estados Unidos Fecha : martes 18 de noviembre

: martes 18 de noviembre Horario : 19:30 (hora de EE.UU. ET), 19:30 horas (México), 02:30 horas del miércoles (España)

: 19:30 (hora de EE.UU. ET), 19:30 horas (México), 02:30 horas del miércoles (España) Estadio: Alamodome

FBL-FRIENDLY-MEX-URU | ANDRES HERRERA/GettyImages

¿Cómo se podrá ver el México vs Paraguay en TV y streaming online?

País Canal de TV Streaming Online Estados Unidos TUDN, Univision Fubo, TUDN.com México Canal 5, Azteca 7, TUDN Vix, aztecadeportes.com España Sin Transmisión - Paraguay Tigo Sports Tigo Sports

Últimos cinco partidos de México

Rival Resultado Competición Uruguay 0-0 E Amistoso Ecuador 1-1 E Amistoso Colombia 0-4 D Amistoso Corea del Sur 2-2 E Amistoso Japón 0-0 E Amistoso

Últimos cinco partidos de Paraguay

Rival Resultado Competición Estados Unidos 1-2 D Amistoso Corea del Sur 0-2 D Amistoso Japón 2-2 E Amistoso Perú 1-0 V Amistoso Ecuador 0-0 E Amistoso

United States v Paraguay - International Friendly | Vincent Carchietta/GettyImages

Últimas noticias de México

El Tri de Javier Aguirre llega a este segundo partido con la obligación de mejorar ofensivamente. El empate 0-0 ante Uruguay dejó sensaciones encontradas, mostrando solidez defensiva pero nula generación de peligro.

Se esperan varias rotaciones en el once inicial para darle minutos a jugadores como Carlos Acevedo en la portería y a los jóvenes en el ataque.

Últimas noticias de Paraguay

La Albirroja también busca un resultado positivo para cerrar la gira. El equipo de Daniel Garnero cayó 2-1 contra Estados Unidos en su primer partido, mostrando fragilidad defensiva.

Se espera que el técnico mueva sus piezas, dando entrada a jugadores de la convocatoria que no vieron acción y probando variantes en el mediocampo.

FBL-FRIENDLY-MEX-URU | ANDRES HERRERA/GettyImages

Posibles alineaciones

México

Portero : Carlos Acevedo

: Carlos Acevedo Defensas : Mateo Chávez, Jesús Orozco Chiquete, César Montes, Kevin Álvarez

: Mateo Chávez, Jesús Orozco Chiquete, César Montes, Kevin Álvarez Centrocampistas : Marcel Ruiz, Edson Álvarez, Orbelín Pineda

: Marcel Ruiz, Edson Álvarez, Orbelín Pineda Delanteros: Gilberto Mora, Armando 'Hormiga' González, Diego Lainez.

Paraguay

Portero : Roberto Fernández

: Roberto Fernández Defensas : Blas Riveros, Omar Alderete, Gustavo Gómez, Alan Benítez

: Blas Riveros, Omar Alderete, Gustavo Gómez, Alan Benítez Centrocampistas : Miguel Almirón, Andrés Cubas, Diego Gómez, Ramón Sosa

: Miguel Almirón, Andrés Cubas, Diego Gómez, Ramón Sosa Delanteros: Julio Enciso, Antonio Sanabria.

Pronóstico SI

Ambos técnicos rotarán sus equipos. México mostró solidez defensiva pero nula ofensiva ante Uruguay. Paraguay llega herido tras la derrota con EE. UU. Se espera un partido trabado, donde el 'Tri' buscará darle una alegría a su afición.

México 1-0 Paraguay