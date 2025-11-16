México vs Paraguay: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
La Selección Mexicana cierra su actividad de la Fecha FIFA de noviembre con un duelo amistoso ante Paraguay.
El equipo de Javier Aguirre busca una victoria que le dé confianza tras el empate sin goles ante Uruguay, mientras que la 'Albirroja' de Gustavo Alfaro intentará recuperarse de la derrota sufrida ante Estados Unidos.
A continuación les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido que se jugará el martes.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el México vs Paraguay?
- Ciudad: San Antonio, Texas, Estados Unidos
- Fecha: martes 18 de noviembre
- Horario: 19:30 (hora de EE.UU. ET), 19:30 horas (México), 02:30 horas del miércoles (España)
- Estadio: Alamodome
¿Cómo se podrá ver el México vs Paraguay en TV y streaming online?
País
Canal de TV
Streaming Online
Estados Unidos
TUDN, Univision
Fubo, TUDN.com
México
Canal 5, Azteca 7, TUDN
Vix, aztecadeportes.com
España
Sin Transmisión
-
Paraguay
Tigo Sports
Tigo Sports
Últimos cinco partidos de México
Rival
Resultado
Competición
Uruguay
0-0 E
Amistoso
Ecuador
1-1 E
Amistoso
Colombia
0-4 D
Amistoso
Corea del Sur
2-2 E
Amistoso
Japón
0-0 E
Amistoso
Últimos cinco partidos de Paraguay
Rival
Resultado
Competición
Estados Unidos
1-2 D
Amistoso
Corea del Sur
0-2 D
Amistoso
Japón
2-2 E
Amistoso
Perú
1-0 V
Amistoso
Ecuador
0-0 E
Amistoso
Últimas noticias de México
El Tri de Javier Aguirre llega a este segundo partido con la obligación de mejorar ofensivamente. El empate 0-0 ante Uruguay dejó sensaciones encontradas, mostrando solidez defensiva pero nula generación de peligro.
Se esperan varias rotaciones en el once inicial para darle minutos a jugadores como Carlos Acevedo en la portería y a los jóvenes en el ataque.
Últimas noticias de Paraguay
La Albirroja también busca un resultado positivo para cerrar la gira. El equipo de Daniel Garnero cayó 2-1 contra Estados Unidos en su primer partido, mostrando fragilidad defensiva.
Se espera que el técnico mueva sus piezas, dando entrada a jugadores de la convocatoria que no vieron acción y probando variantes en el mediocampo.
Posibles alineaciones
México
- Portero: Carlos Acevedo
- Defensas: Mateo Chávez, Jesús Orozco Chiquete, César Montes, Kevin Álvarez
- Centrocampistas: Marcel Ruiz, Edson Álvarez, Orbelín Pineda
- Delanteros: Gilberto Mora, Armando 'Hormiga' González, Diego Lainez.
Paraguay
- Portero: Roberto Fernández
- Defensas: Blas Riveros, Omar Alderete, Gustavo Gómez, Alan Benítez
- Centrocampistas: Miguel Almirón, Andrés Cubas, Diego Gómez, Ramón Sosa
- Delanteros: Julio Enciso, Antonio Sanabria.
Pronóstico SI
Ambos técnicos rotarán sus equipos. México mostró solidez defensiva pero nula ofensiva ante Uruguay. Paraguay llega herido tras la derrota con EE. UU. Se espera un partido trabado, donde el 'Tri' buscará darle una alegría a su afición.
México 1-0 Paraguay
