Michael Carrick revela su papel en el resurgimiento de Kobbie Mainoo en el Manchester United

Michael Carrick insiste en que no ha tenido que entrenar a Kobbie Mainoo para que recuperara su forma en el Manchester United, sino que su talento natural le ha ayudado a asentarse en el equipo junto con un par de consejos.

Mainoo ha sido titular en los cinco partidos de la Premier League del United con Carrick hasta la fecha, y no había sido titular en la liga con el exentrenador Ruben Amorim desde mayo de 2025. El exentrenador acusó a la afición del fútbol inglés de sobrevalorar a Mainoo, pero Carrick cree que el entusiasmo en torno al joven de 20 años está justificado.

"Conozco a Kobbie desde hace mucho tiempo. Empecé a trabajar con él cuando creo que tenía 13 o 14 años, cuando yo empezaba a cursar mis credenciales de entrenador, hace ya unos cuantos años. Solo por momentos", declaró a BBC Sport.

"Y luego, obviamente, cuando estuve aquí la primera vez, él estaba un poco en activo. Así que creo que conocerlo, tener experiencia con él y verlo jugar a tal nivel en ocasiones tan importantes es realmente increíble. Olvidamos lo joven que es. Simplemente era un gran aficionado a verlo jugar y sabía de lo que era capaz. Así que no fue una gran decisión ponerlo a jugar. Y, para ser justos, no es fácil cuando no has jugado encontrar tu ritmo y tu forma", agregó Carrick.

Serbia v England: Group C - UEFA EURO 2024 | Matt McNulty - UEFA/GettyImages

En su momento, Amorim había dicho: "Solo quiero ganar. No me fijo en quién sea, no me importa, solo intento poner a los mejores jugadores en el campo".

Amorim insistió repetidamente en que con gusto pondría a Mainoo si creía que el joven de 20 años ayudaría al equipo a ganar. El problema era que rara vez lo sentía así, aferrándose a una formación 3-4-2-1 que dejaba a Mainoo en la poco envidiable situación de competir directamente con el capitán del club, Bruno Fernandes, por minutos. No tenía ninguna posibilidad de ganar esa batalla y la negativa de Amorim a cambiar de sistema dejó a Mainoo condenado al banquillo.

Uno de los cambios más importantes de Carrick en el United se ha producido en el aspecto táctico. Atrás quedaron los tiempos de tres defensas, con un 4-2-3-1 que desplaza a Fernandes hacia adelante a su mejor posición y abre un espacio en la base del mediocampo que Mainoo ha sabido aprovechar con entusiasmo.

Para sorpresa de muy pocos, Mainoo ha tenido un rendimiento excelente, volviendo al nivel que mostró durante su irrupción con Erik ten Hag, con quien 38 de sus 44 partidos fueron como titular.

Manchester United v Tottenham Hotspur - Premier League | NurPhoto/GettyImages

Carrick ha sentido el impacto inmediato, confesando que apenas ha tenido la oportunidad de entrenar a Mainoo hasta la fecha. En cambio, la atención se ha centrado simplemente en recuperar el ritmo de juego del joven tras tanto tiempo fuera de las canchas.

“Hay cosas en las que puede mejorar, cosas en las que puede mejorar, pero aún no hemos empezado a trabajar en nada de eso porque simplemente lo estamos dejando ir para que encuentre su ritmo y su fluidez. He sido muy consciente de no darle mucho —un par de pequeños consejos, algunas cosas posicionales y algunos detalles aquí y allá—, pero confiar en lo que es. Es un futbolista fantástico y tiene un talento enorme”, continuó Carrick. Confianza: una cualidad que Amorim simplemente no pudo demostrarle a Mainoo.



- Con Carrick Con Amorim Goles 0 2 Asistencias 2 2 Partidos jugados 5 40

