Michael Carrick, tras clasificar al Manchester United a la Champions: “Queremos más”

El Manchester United volverá a la Champions League para la temporada 2026/2027. Tras no clasificar durante las pasadas dos campañas, los Red Devils aseguraron su lugar en el prestigioso certamen tras vencer al Liverpool este domingo 3 de mayo. El equipo dirigido por Michael Carrick se impuso a los Reds por marcador de 3-2, con goles de Matheus Cunha, Benjamin Sesko y Kobbie Mainoo.

Con este resultado, la escuadra mancuniana llegó a 64 puntos y se consolidó en el tercer lugar de la tabla general. A falta de tres jornadas para que finalice la Premier League, el Man Utd tiene seguro su boleto a la Champions.

Manchester United v Liverpool - Premier League | Ash Donelon/GettyImages

Carrick ha sido artífice en el renacimiento de los Red Devils esta temporada. El entrenador inglés sustituyó a Rúben Amorim en enero de este año y logró devolver al United a los primeros lugares del campeonato.

Cuestionado en conferencia de prensa sobre el regreso a la Champions League, Carrick le dio el crédito a sus jugadores, no obstante, el entrenador se mostró con los pies en la tierra y mencionó que su equipo no se conforma y busca más.

Si somos honestos, creo que en algún momento (la clasificación) se veía bastante lejana. Así que se ha hecho un gran trabajo para ponernos en esta posición a falta de tres partidos y dejarlo sentenciado. Pero no es algo de lo que hayamos hablado realmente como grupo. No es algo que celebremos en exceso. Considero que es un paso. Queremos más. Queremos terminar más arriba en la tabla pero, desde luego, los jugadores y el cuerpo técnico merecen un crédito enorme por habernos puesto en esta posición a estas alturas Michael Carrick

¿Carrick continuará al frente del Manchester United la próxima temporada?

El técnico inglés, y también exjugador de los Red Devils, ha tenido un impacto inmediato en el club. Carrick ha ganado diez de los 14 partidos que ha dirigido desde que tomó las riendas del equipo en enero y ha vencido al Manchester City, Arsenal, Chelsea y Liverpool. No obstante, no es un hecho que el estratega continúe al frente del Man Utd la próxima temporada.

Cuando se le preguntó sobre su futuro en el Manchester United, Carrick aseguró que "no es algo en lo que esté pensando realmente", pero dejó entrever que le gustaría seguir al frente del proyecto.

No se trata de lo que me guste o no. En cierta medida sí, pero no es algo que esté bajo mi control. Todo ha salido de maravilla y creo que sabemos bien en qué situación nos encontramos. Estoy contento con el lugar que ocupamos en este momento. Queremos seguir mejorando y ya veremos qué sucede más adelante. Ahora mismo, no es algo en lo que esté pensando realmente Carrick

El Manchester United regresará a la actividad el próximo sábado 9 de mayo cuando visite al Sunderland en el Estadio de Luz.