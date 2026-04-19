Mikel Arteta advierte tras la derrota del Arsenal ante el Manchester City: “Ahora es una nueva liga”

El Arsenal cayó por marcador de 2-1 ante el Manchester City en partido de la jornada 33 de la Premier League. Aunque los Gunners continúan en el primer lugar de la tabla general, el cuadro de Mikel Arteta solamente le saca tres puntos de ventaja a los Citizens, quienes tienen un partido pendiente. La lucha por el trofeo de la liga inglesa se ha cerrado y todo indica que tendrá un desenlace dramático.

El estratega español fue cuestionado en conferencia de prensa tras esta dura derrota. Arteta se dijo decepcionado con el resultado, pero afirmó que los Gunners todavía pueden pelear por el título de la Premier League, aunque la competencia se haya vuelto más cerrada.

Es una liga nueva ahora. Tenían un partido pendiente (Manchester City). Tenemos tres puntos de ventaja y quedan cinco partidos por jugar. Así que todo está aún por decidirse. Sabemos cuánto lo deseamos, no nos vamos a detener y vamos a ir a por ello de nuevo, eso es seguro Mikel Arteta

Manchester City v Arsenal - Premier League | Catherine Ivill - AMA/GettyImages

Cuestionado sobre el estado de ánimo de sus jugadores, Arteta mencionó que si bien los futbolistas se encuentran "muy decepcionados" tras no poder obtener un resultado positivo ante el Manchester City, mantienen el compromiso de ganar los siguientes compromisos de liga.

Obviamente, estaban muy decepcionados por no haber obtenido un resultado positivo en el partido, dada la forma en que sucedió. Ese es el sentimiento inmediato; se podría decir que de eso estaban hablando y dijeron: ‘Bien, hoy perdimos una oportunidad, pero ahora tenemos la más grande en los próximos cinco partidos, así que vamos a por ello’ Arteta

El Arsenal volverá a la actividad el próximo sábado 25 de abril cuando reciba al Newcastle United en e Emirates Stadium.