Mikel Arteta analiza el impacto de Eberechi Eze en el derbi y su nuevo rol clave en el Arsenal

Eberechi Eze volvió a ser una pesadilla para el Tottenham Hotspur. En el minuto 61 del derbi del norte de Londres, con el marcador todavía abierto, el inglés presionó alto, robó una pelota clave en campo rival y aceleró la jugada con determinación. La acción terminó con un remate de Bukayo Saka que fue contenido por el arquero, pero el rebote cayó en los pies de Eze, que no perdonó y empujó el balón a la red para establecer el 3-1 definitivo para el Arsenal.

El tanto no solo sentenció el encuentro, también confirmó una tendencia: Eze ya suma cinco goles frente a los Spurs en los dos derbis disputados en la Premier League 2025/26. Un registro que alimenta su idilio personal ante el eterno rival y que desató una celebración eufórica en el banquillo “gunner”, con Mikel Arteta festejando junto a su cuerpo técnico.

Eberechi Eze, Tottenham Hotspur v Arsenal - Premier League | James Gill - Danehouse/GettyImages

La confesión de Arteta

Tras el partido, y en declaraciones difundidas por Fabrizio Romano, Arteta fue claro sobre el estado emocional del futbolista: “Se notaba que Eze quería demostrar algo. Estaba molesto incluso conmigo, porque no lo puse a jugar el otro día desde el principio y por algunas decisiones que tomé. He empezado a entender cómo vamos a sacar lo mejor de él ahora”.

La frase revela una interna competitiva saludable. El entrenador admitió que esa chispa de inconformismo fue determinante para que el mediocampista ingresara con hambre y personalidad. Más que un simple ajuste táctico, el técnico parece haber encontrado el botón psicológico adecuado.

El Arsenal apostó por Eze como pieza versátil, capaz de moverse por dentro o caer a los costados, aportar creatividad y también gol. En una temporada donde el equipo pelea en lo más alto de la liga y mantiene aspiraciones europeas, su crecimiento puede ser decisivo.

Curiosamente, el Tottenham ya lo sufrió cuando brillaba en el Crystal Palace y ahora vuelve a padecerlo con la camiseta roja. Si Arteta logra sostener este nivel y canalizar esa motivación competitiva, el Arsenal podría haber encontrado al futbolista que incline la balanza en los momentos más determinantes del curso.

