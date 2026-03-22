Mikel Arteta apostaría por la titularidad de Kepa Arrizabalaga con el Arsenal para la final de la Carabao Cup

Este domingo en el Wembley Stadium, el Arsenal tiene una cita importante, ya que se enfrenta al Manchester City en la gran final de la Carabao Cup, un título que se le ha negado desde hace más de 30 años, pues la última vez que pudo hacerse con el trofeo fue en la temporada 1992-93, a pesar de que llegó a tres finales después de eso.

🚨 𝗝𝗨𝗦𝗧 𝗜𝗡: Kepa Arrizabalaga is set to start in the Carabao Cup final vs. Manchester City.



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Los Citizens no le pondrán las cosas tan sencillas a los Gunners, algo de lo que está consciente el técnico español Mikel Arteta, quien incluso vislumbra como guardián para el arco a su compatriota Kepa Arrizabalaga, por lo que su también compatriota David Raya iría al banquillo, al menos así lo reportó el corresponsal ibérico Mario Cortegana, de The Athletic.



La decisión se debe a que el ex Athletic Club fue el titular habitual en las rondas previas del certamen. Sumado a ello, será una revancha personal para el español, ya que anteriormente disputó dos finales de la Carabao Cup con el Chelsea, sin poder lograr el objetivo. En la temporada 2018-19 se enfrentaron al Manchester City, empatando sin goles, pero cayendo 4-3 en penales. Ya en la campaña 2021-22, el rival fue el Liverpool, igualando en el tiempo reglamentario, pero sucumbiendo otra vez desde los penales por 11-10.



Sobre el importante partido, el dos veces subcampeón de la Copa de la Liga de Inglaterra declaró: “El ambiente en Wembley es muy especial, todo lo que rodea al partido es especial, la preparación y todo lo demás. Sabes que estás ahí jugando por un título y ahora mismo, en este momento del fútbol, conseguir cualquier título es muy difícil. Sabes que estás a un partido de poder levantar un trofeo. Obviamente, va a ser un partido duro, un partido muy difícil, pero vamos por todas”.

🎙Kepa Arrizabalaga hopes his past Carabao Cup final experience can help Arsenal end their six-year trophy drought.....



🗣 ‘The atmosphere at Wembley is so special, everything around the game is special – the build-up and everything,’ he said.



‘You know you are out there… pic.twitter.com/EUztwkZG3h — Arsenal Radar (@ArsenalRadar) March 18, 2026

“Ya he jugado la final de la Copa de la Liga antes, pero he jugado muchas finales en mi carrera, he tenido suerte en ese sentido. Así que afrontaré el partido de la mejor manera posible. Prepararemos todo lo mejor, porque al final el objetivo es ganar. Simplemente nos centramos en el partido, en nosotros mismos y en prepararnos para el rival. Eso es todo. No creo que tengamos que enfocarlo de otra manera”, concluyó el cancerbero.