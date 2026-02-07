Mikel Arteta habla sobre el regreso de Kai Havertz
“Estamos muy contentos de tener a Havertz”. La frase de Mikel Arteta no fue casual ni diplomática. Fue la síntesis perfecta de una noche espesa que solo encontró luz en el minuto 98, cuando el alemán firmó el 1-0 definitivo y selló el pase del Arsenal a Wembley. Cinco años después, los gunners volverán a disputar una final de la EFL Cup.
“Kai ofrece algo muy diferente al equipo y poder mezclarlo y mostrar el nivel que está mostrando inmediatamente después de una lesión tan prolongada es muy impresionante”, añadió el técnico español. Y el contexto le da peso a sus palabras. Havertz reapareció tras la lesión de rodilla sufrida en la jornada inaugural ante el Manchester City y lo hizo ingresando antes del 80’ en la FA Cup. No necesitó mucho más para marcar diferencias.
La eliminatoria ante el Chelsea dejó dos caras. La ida fue un 2-3 vibrante; la vuelta, en el Emirates, un ejercicio táctico cerrado, casi quirúrgico. El equipo dirigido por Liam Rosenior logró maniatar durante 97 minutos a un Arsenal sin brillo, sin protagonismo de nombres como Rice o Zubimendi y con Gyökeres prácticamente desaparecido. Apenas un disparo claro en 90 minutos retrata la dificultad del duelo.
Pero el fútbol también es paciencia y contexto. Cuando el partido parecía condenado a la prórroga, apareció Havertz. Un movimiento inteligente, un remate preciso y el estadio explotó. No fue un encuentro brillante, pero sí competitivo. En la pizarra pudo equilibrarse la batalla; en el marcador mandó el Arsenal.
El 21 de marzo, en Wembley, los londinenses enfrentarán al Manchester City o al Newcastle. La última vez que disputaron esta final fue en 2018, y cayeron precisamente ante el equipo de Guardiola. Esta vez regresan con una pieza recuperada y con la sensación de que, incluso en noches grises, tienen recursos para decidir. Havertz ya dejó claro que puede ser uno de ellos.
Redactor web y Editor para SI Fútbol. Liga MX y fútbol internacional. La vida, como una pelota de fútbol, da muchas vueltas. Mi trabajo consiste en relatar lo que ocurre mientras rueda.